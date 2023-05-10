Бесценные бумаги: почему наши технологические компании не идут на биржу
Выступая перед депутатами в середине апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила важнейшую роль частного акционерного капитала в финансировании развивающихся инновационных проектов и заявила, что регулятор будет способствовать созданию оптимальных условий для выхода компаний на биржу. Но реальность всё же берет свое: в прошлом году на Мосбирже состоялось всего одно IPO, в этом — пока столько же. В чем причина низкой популярности биржевых инструментов в российском технологическом секторе, разбирались «Известия».
Нужны как воздух
Призыв к технологическому бизнесу выходить на биржу в поисках акционерного капитала, прозвучавший от главы ЦБ, далеко не первый на эту тему. Еще в середине прошлого года президент Владимир Путин в рамках Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обращал внимание представителей Банка России и Минфина на необходимость как можно скорее создать такие механизмы, которые позволят быстрорастущему бизнесу привлекать необходимый им капитал на отечественном финансовом рынке.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
«Такие наши компании активно использовали западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности, они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие», — говорил он.
Тем не менее сложно сказать, что спустя практически год условия выхода на биржу кардинально изменились, вызвав бурный рост числа IPO: с того момента свои бумаги на Мосбирже разместили кикшеринг-сервис Whoosh и совсем недавно — медтех-проект Genetico, являющийся дочерней компанией уже торгующегося на бирже Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Отметим, что акции первой компании обвалились сразу после открытия — с 239 до 155 рублей, но вскоре вернулись в район 234 рублей за штуку. Говорить что-то определенное про Genetico пока рано, ведь компания провела IPO буквально на днях. Однако переподписка на этапе сбора заявок в 2,5 раза и моментальный взлет котировок после IPO (с 25 до 38,5 рубля за акцию за три дня и остановка торгов из-за чрезмерно быстрого роста цены — в простонародье «планка») весьма однозначно говорят об интересе инвесторов к этим бумагам.
Общая потребность в выходе новых компаний на биржу обусловлена в том числе тем, что сейчас технологический сектор по понятным причинам пользуется широким спектром финансовых мер государственной поддержки — льготными кредитами, сниженными налоговыми ставками. Но постоянно финансировать развитие целой отрасли из бюджета невозможно, особенно в условиях его заметного дефицита. То есть рано или поздно искать альтернативные и, что очень важно, рыночные механизмы финансирования таких проектов всё равно придется.
В беседе с «Известиями» директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин сказал, что при выходе на биржу российская технологическая сфера получила бы значительный приток инвестиций одновременно с возможностью улучшить отраслевые стандарты корпоративного управления и прозрачности. Это было бы выгодно и тем, кто готов поддержать такие проекты рублем, так как на частные инвестиции в технологические проекты, указанные в специальном перечне Мосбиржи, распространяется освобождение от НДФЛ на доход при продаже или погашении бумаг.
— Фондовый рынок открывает доступ к широкому кругу потенциальных инвесторов, включая институциональных и частных. Это может снизить зависимость компаний от ограниченного числа источников финансирования и сделать инвестиционный процесс более устойчивым, — говорит Паршин. — Кроме того, выход на биржу предполагает строгие требования к финансовой отчетности и корпоративному управлению, что способствует повышению прозрачности и эффективности деятельности компаний, а также укреплению доверия со стороны инвесторов и партнеров.
В чем проблема
При всех плюсах привлечения акционерного капитала на российском рынке есть определенные нюансы, значительно усложняющие этот процесс. Как говорит аналитик Telegram-канала «РДВ» Сергей Раманинов, многие создатели технологических проектов слишком заняты развитием собственных продуктов и не следят за новостями финансовых рынков — соответственно, не знают о том, что за последние несколько лет в России появился целый пласт инвесторов-физлиц, готовых покупать акции небольших компаний на этапе роста. Этот пул инвесторов насчитывает около 2 млн человек, и их совокупный портфель акций составляет порядка 2,4 трлн рублей. Но это далеко не единственное ограничение.
— С IPO на Мосбиржу не выйти, если у тебя нет выручки более 100 млн рублей. В то же время для многих технологичных компаний — даже самых перспективных — на начальных этапах нормой является околонулевая выручка. За примерами далеко ходить не надо: в биотехе, если лекарство на высокой стадии одобрения и вот-вот получит разрешение, деньги привлекать всё еще нельзя. А готовиться к началу продаж надо. И компании вместо IPO ищут другие пути получения финансирования, — объясняет Раманинов.
С ним соглашается и венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов, отметивший в беседе с «Известиями», что размещение на бирже предполагает определенный уровень зрелости бизнеса. И чтобы вызвать интерес у инвесторов, новый эмитент должен демонстрировать стабильные показатели роста в последние годы, а также являться лидером в своей категории. Также, по его мнению, существенным риском является последующая неопределенность с поиском новых инвестиций — так как компания уже будет публичной, для венчурных фондов это будет слишком поздней стадией для инвестиций. А фондов, вкладывающих средства в публичных игроков, фактически нет.
Директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев добавляет, что в целом проведение IPO в традиционном формате стоит достаточно дорого за счет привлечения пула организаторов, консультантов, проведения road show и так далее. К тому же пул якорных инвесторов может существенно снизить потенциальную справедливую стоимость акций. Вместе с тем, по его мнению, компаниям перед выходом на биржу стоит учитывать и ряд рисков нефинансового характера.
— Для некоторых компаний дополнительные риски могут заключаться в необходимости стать открытыми и прозрачными для рынка, регулярно публиковать отчетность, общаться с акционерами, презентовать свою стратегию. Публичная компания всегда на виду у инвесторов, СМИ, аналитиков, регулятора. Не все готовы к такой открытости, — объясняет Мариничев. — Мы, к примеру (Positive Technologies провела IPO на Мосбирже в конце 2021-го. — Ред.), поставили открытость и понятность для инвесторов во главу своей публичной стратегии — для нового эмитента на бирже важно сделать бизнес понятным и прозрачным для инвесторов, раскрывать финансовую и управленческую отчетность, чтобы инвесторы могли понимать драйверы роста бизнеса и его перспективы.
CEO My Path Group LLC Дмитрий Санников в разговоре с «Известиями» добавил, что в теории компанию с прицелом на международный рынок IPO может привести к зарубежным санкциям. К тому же, отмечает он, интерес потенциальных инвесторов к компании в процессе подготовки к размещению может значительно сократиться в результате непредсказуемого роста ставок на финансовом рынке.
И всё это, как отмечает Дмитрий Паршин из Artezio, не говоря о стоимости подготовки к IPO, которая подразумевает разработку проспекта эмиссии, аудиторские услуги, юридическое сопровождение, а также перевод и локализацию документов для международных инвесторов. Также нужно учесть и стоимость услуг банков-организаторов — те из них, кто участвует в организации IPO, обычно взимают комиссионные в размере от 2 до 7% от суммы собираемых средств.
— В среднем стоимость проведения IPO в России может составлять от нескольких миллионов до десятков миллионов долларов в зависимости от размера компании и сложности процесса. Однако стоит учитывать, что в каждом конкретном случае стоимость может сильно разниться и зависеть от индивидуальных условий и выбора подходящих консультантов и банков-организаторов, — говорит Паршин.
Выход в свет
Начинать работу с устранением существующих сложностей при проведении IPO для российских технологических компаний необходимо с избавления от излишней регуляторики и снижения формальных барьеров именно для бизнеса, представляющего этот сектор, уверен Сергей Раманинов из «РДВ». В противном случае бизнес будет предпочитать кредитное финансирование, которое в результате, может, и выйдет дороже, но зато будет гораздо более простым решением с точки зрения администрирования. Но и самим представителям технологичных компаний, считает он, нужно быть ближе к инвесторам, властям и регуляторам, особенно в публичном поле.
— При выходе на биржу нужен исключительно правильный настрой. Что точно потребуется от менеджеров таких компаний, так это стать публичными, быть готовыми рассказывать о компании регулярно своим инвесторам. Этот навык нарабатывается достаточно быстро и в дальнейшем облегчает привлечение финансирования, — указал Раманинов.
О необходимости комплексного подхода к этому вопросу говорит и Дмитрий Паршин. В беседе с «Известиями» он отметил, что регулятору было бы нелишним проработать вопрос о снижении требований к финансовой отчетности таких компаний и упростить для них процесс проведения IPO. Вместе с тем должны появиться и образовательные программы для обучения бизнесменов-стартаперов особенностям работы с фондовым рынком, что в том числе поможет избавиться от существующих стереотипов.
Артур Мартиросов из фонда «Восход» добавляет, что публичному выходу таких компаний в публичное поле поспособствовал бы запуск отдельного технологического индекса, аналоги которого существуют во всех юрисдикциях с развитыми финансовыми рынками и инновационными отраслями. А расширение существующих налоговых льгот для самих частных инвесторов могло бы привлечь дополнительные средства на рынок — возврат более крупных сумм из ранее уплаченного ими НДФЛ привел бы к реинвестированию этих денег именно в ценные бумаги технологических компаний.
Последний, но крайне важный момент — публичная репутация компании, которую нужно выстроить еще до реализации планов по размещению акций на бирже. Сформировать ее в восприятии потенциальных инвесторов бизнес может и через инструмент корпоративных облигаций, то есть долгового биржевого финансирования с зачастую более привлекательными ставками, чем по банковским кредитам на развитие бизнеса.
— При выпуске облигаций у компании появляется возможность снизить зависимость от кредитов на развитие бизнеса. Сформировав инвестиционную историю компании с раскрытием отчетности и выполнением своих обязательств перед держателями облигаций, компания имеет гораздо больше шансов успешно разместить свои акции на бирже, — подытожил Юрий Мариничев из Positive Technologies.