Бесценные бумаги: почему наши технологические компании не идут на биржу

Выступая перед депутатами в середине апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила важнейшую роль частного акционерного капитала в финансировании развивающихся инновационных проектов и заявила, что регулятор будет способствовать созданию оптимальных условий для выхода компаний на биржу. Но реальность всё же берет свое: в прошлом году на Мосбирже состоялось всего одно IPO, в этом — пока столько же. В чем причина низкой популярности биржевых инструментов в российском технологическом секторе, разбирались «Известия».

Нужны как воздух

Призыв к технологическому бизнесу выходить на биржу в поисках акционерного капитала, прозвучавший от главы ЦБ, далеко не первый на эту тему. Еще в середине прошлого года президент Владимир Путин в рамках Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обращал внимание представителей Банка России и Минфина на необходимость как можно скорее создать такие механизмы , которые позволят быстрорастущему бизнесу привлекать необходимый им капитал на отечественном финансовом рынке.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Такие наши компании активно использовали западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности, они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие», — говорил он.

Тем не менее сложно сказать, что спустя практически год условия выхода на биржу кардинально изменились, вызвав бурный рост числа IPO: с того момента свои бумаги на Мосбирже разместили кикшеринг-сервис Whoosh и совсем недавно — медтех-проект Genetico, являющийся дочерней компанией уже торгующегося на бирже Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Отметим, что акции первой компании обвалились сразу после открытия — с 239 до 155 рублей, но вскоре вернулись в район 234 рублей за штуку. Говорить что-то определенное про Genetico пока рано, ведь компания провела IPO буквально на днях. Однако переподписка на этапе сбора заявок в 2,5 раза и моментальный взлет котировок после IPO (с 25 до 38,5 рубля за акцию за три дня и остановка торгов из-за чрезмерно быстрого роста цены — в простонародье «планка») весьма однозначно говорят об интересе инвесторов к этим бумагам.

Общая потребность в выходе новых компаний на биржу обусловлена в том числе тем, что сейчас технологический сектор по понятным причинам пользуется широким спектром финансовых мер государственной поддержки — льготными кредитами, сниженными налоговыми ставками. Но постоянно финансировать развитие целой отрасли из бюджета невозможно, особенно в условиях его заметного дефицита. То есть рано или поздно искать альтернативные и, что очень важно, рыночные механизмы финансирования таких проектов всё равно придется.

В беседе с «Известиями» директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин сказал, что при выходе на биржу российская технологическая сфера получила бы значительный приток инвестиций одновременно с возможностью улучшить отраслевые стандарты корпоративного управления и прозрачности. Это было бы выгодно и тем, кто готов поддержать такие проекты рублем, так как на частные инвестиции в технологические проекты, указанные в специальном перечне Мосбиржи, распространяется освобождение от НДФЛ на доход при продаже или погашении бумаг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Фондовый рынок открывает доступ к широкому кругу потенциальных инвесторов, включая институциональных и частных. Это может снизить зависимость компаний от ограниченного числа источников финансирования и сделать инвестиционный процесс более устойчивым, — говорит Паршин. — Кроме того, выход на биржу предполагает строгие требования к финансовой отчетности и корпоративному управлению, что способствует повышению прозрачности и эффективности деятельности компаний, а также укреплению доверия со стороны инвесторов и партнеров.

В чем проблема

При всех плюсах привлечения акционерного капитала на российском рынке есть определенные нюансы, значительно усложняющие этот процесс. Как говорит аналитик Telegram-канала «РДВ» Сергей Раманинов, многие создатели технологических проектов слишком заняты развитием собственных продуктов и не следят за новостями финансовых рынков — соответственно, не знают о том, что за последние несколько лет в России появился целый пласт инвесторов-физлиц, готовых покупать акции небольших компаний на этапе роста . Этот пул инвесторов насчитывает около 2 млн человек, и их совокупный портфель акций составляет порядка 2,4 трлн рублей. Но это далеко не единственное ограничение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— С IPO на Мосбиржу не выйти, если у тебя нет выручки более 100 млн рублей. В то же время для многих технологичных компаний — даже самых перспективных — на начальных этапах нормой является околонулевая выручка . За примерами далеко ходить не надо: в биотехе, если лекарство на высокой стадии одобрения и вот-вот получит разрешение, деньги привлекать всё еще нельзя. А готовиться к началу продаж надо. И компании вместо IPO ищут другие пути получения финансирования, — объясняет Раманинов.

С ним соглашается и венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов, отметивший в беседе с «Известиями», что размещение на бирже предполагает определенный уровень зрелости бизнеса. И чтобы вызвать интерес у инвесторов, новый эмитент должен демонстрировать стабильные показатели роста в последние годы, а также являться лидером в своей категории. Также, по его мнению, существенным риском является последующая неопределенность с поиском новых инвестиций — так как компания уже будет публичной, для венчурных фондов это будет слишком поздней стадией для инвестиций. А фондов, вкладывающих средства в публичных игроков, фактически нет.

Директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев добавляет, что в целом проведение IPO в традиционном формате стоит достаточно дорого за счет привлечения пула организаторов, консультантов, проведения road show и так далее . К тому же пул якорных инвесторов может существенно снизить потенциальную справедливую стоимость акций. Вместе с тем, по его мнению, компаниям перед выходом на биржу стоит учитывать и ряд рисков нефинансового характера.

— Для некоторых компаний дополнительные риски могут заключаться в необходимости стать открытыми и прозрачными для рынка, регулярно публиковать отчетность, общаться с акционерами, презентовать свою стратегию. Публичная компания всегда на виду у инвесторов, СМИ, аналитиков, регулятора. Не все готовы к такой открытости , — объясняет Мариничев. — Мы, к примеру (Positive Technologies провела IPO на Мосбирже в конце 2021-го. — Ред.), поставили открытость и понятность для инвесторов во главу своей публичной стратегии — для нового эмитента на бирже важно сделать бизнес понятным и прозрачным для инвесторов, раскрывать финансовую и управленческую отчетность, чтобы инвесторы могли понимать драйверы роста бизнеса и его перспективы.

CEO My Path Group LLC Дмитрий Санников в разговоре с «Известиями» добавил, что в теории компанию с прицелом на международный рынок IPO может привести к зарубежным санкциям. К тому же, отмечает он, интерес потенциальных инвесторов к компании в процессе подготовки к размещению может значительно сократиться в результате непредсказуемого роста ставок на финансовом рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

И всё это, как отмечает Дмитрий Паршин из Artezio, не говоря о стоимости подготовки к IPO, которая подразумевает разработку проспекта эмиссии, аудиторские услуги, юридическое сопровождение, а также перевод и локализацию документов для международных инвесторов. Также нужно учесть и стоимость услуг банков-организаторов — те из них, кто участвует в организации IPO, обычно взимают комиссионные в размере от 2 до 7% от суммы собираемых средств.

— В среднем стоимость проведения IPO в России может составлять от нескольких миллионов до десятков миллионов долларов в зависимости от размера компании и сложности процесса. Однако стоит учитывать, что в каждом конкретном случае стоимость может сильно разниться и зависеть от индивидуальных условий и выбора подходящих консультантов и банков-организаторов, — говорит Паршин.

Выход в свет

Начинать работу с устранением существующих сложностей при проведении IPO для российских технологических компаний необходимо с избавления от излишней регуляторики и снижения формальных барьеров именно для бизнеса, представляющего этот сектор , уверен Сергей Раманинов из «РДВ». В противном случае бизнес будет предпочитать кредитное финансирование, которое в результате, может, и выйдет дороже, но зато будет гораздо более простым решением с точки зрения администрирования. Но и самим представителям технологичных компаний, считает он, нужно быть ближе к инвесторам, властям и регуляторам, особенно в публичном поле.

— При выходе на биржу нужен исключительно правильный настрой. Что точно потребуется от менеджеров таких компаний, так это стать публичными, быть готовыми рассказывать о компании регулярно своим инвесторам. Этот навык нарабатывается достаточно быстро и в дальнейшем облегчает привлечение финансирования , — указал Раманинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

О необходимости комплексного подхода к этому вопросу говорит и Дмитрий Паршин. В беседе с «Известиями» он отметил, что регулятору было бы нелишним проработать вопрос о снижении требований к финансовой отчетности таких компаний и упростить для них процесс проведения IPO. Вместе с тем должны появиться и образовательные программы для обучения бизнесменов-стартаперов особенностям работы с фондовым рынком, что в том числе поможет избавиться от существующих стереотипов.

Артур Мартиросов из фонда «Восход» добавляет, что публичному выходу таких компаний в публичное поле поспособствовал бы запуск отдельного технологического индекса, аналоги которого существуют во всех юрисдикциях с развитыми финансовыми рынками и инновационными отраслями. А расширение существующих налоговых льгот для самих частных инвесторов могло бы привлечь дополнительные средства на рынок — возврат более крупных сумм из ранее уплаченного ими НДФЛ привел бы к реинвестированию этих денег именно в ценные бумаги технологических компаний.

Последний, но крайне важный момент — публичная репутация компании, которую нужно выстроить еще до реализации планов по размещению акций на бирже. Сформировать ее в восприятии потенциальных инвесторов бизнес может и через инструмент корпоративных облигаций, то есть долгового биржевого финансирования с зачастую более привлекательными ставками, чем по банковским кредитам на развитие бизнеса.

— При выпуске облигаций у компании появляется возможность снизить зависимость от кредитов на развитие бизнеса. Сформировав инвестиционную историю компании с раскрытием отчетности и выполнением своих обязательств перед держателями облигаций, компания имеет гораздо больше шансов успешно разместить свои акции на бирже, — подытожил Юрий Мариничев из Positive Technologies.