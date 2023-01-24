На фонде событий: инвесторам из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ

Инвесторам и бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России . Об этом говорится в утвержденной кабмином стратегии развития финрынка до 2030 года, которую изучили «Известия». Предполагается улучшить налоговые условия для иностранцев, в том числе в сфере удаленной идентификации. Также планируется развивать выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными компаниями . Мосбиржа и брокеры поддержали инициативы. Игроки отметили: основной плюс — в повышении ликвидности, а наиболее привлекательным рынок РФ будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока .

Снять границы

Власти планируют упросить доступ инвесторов и компаний из дружественных стран на российский фондовый рынок. Это зафиксировано в утвержденной правительством стратегии развития финрынка, рассчитанной до 2030-го. Там указано: даже на фоне санкционных ограничений необходимо создать стимулы для вложений нерезидентов в российские инструменты. Требуется улучшить налоговые условия для зарубежных инвесторов в том числе в сфере удаленной идентификации , сказано в документе. Также планируется развивать выпуск ценных бумаг компаниями из дружественных стран на российском рынке .

Стратегия разрабатывалась совместно с ЦБ, там поддерживают эти инициативы , сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Детали их реализации будут дополнительно прорабатываться с профессиональным сообществом, уточнили в регуляторе. «Известия» направили запрос в правительство. Ранее о необходимости сделать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на биржевой рынок РФ максимально простым заявлял премьер-министр Михаил Мишустин . Он говорил об этом на Московском финансовом форуме в сентябре 2022-го.

Дружественный прием Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Мосбирже поддержали перечисленные предложения. Удаленная идентификация иностранных инвесторов будет способствовать притоку новых клиентов на российский рынок , уверен управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти платформы Владимир Гусаков. Он отметил: законодательство уже позволяет зарубежным компаниям привлекать капитал на российском рынке, однако важно создавать дополнительные стимулы, в том числе налоговые , для эмитентов из дружественных стран. Это повысит привлекательность отечественного финансового рынка в целом и создаст новые возможности для вложений российским инвесторам, подчеркнул представитель Мосбиржи.

Осенью 2021-го директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявлял, что налог на доходы от инвестиций может быть снижен с 30 до 13%. «Известия» направили запрос в ведомство.

Кроме того, важным шагом будет открытие прямого доступа для банков и брокеров из дружественных государств на российский биржевой валютный рынок, а также рынок производных фининструментов, сообщил Владимир Гусаков. Такой законопроект был принят в первом чтении в декабре 2022-го. Это нововведение поможет проведению расчетов в национальных валютах, считает он.

Свежая ликвидность

Крупные брокеры также поддержали планы регулятора и кабмина. В условиях отсутствия основных нерезидентов в лице банков и фондов США и Европы, которые ранее давали 80% объема сделок, любой иностранный капитал будет приветствоваться , отметил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, основной плюс прихода новых участников — это повышение ликвидности рынка. Чем больше инвесторов, тем выше обороты торгов, а цены ближе к справедливым .

Дружественный прием Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Особенно если речь идет о клиентах, проживающих в разных странах с сильно отличающимися представлениями о циклах и целях, валютами расходования средств и подсчета доходности, продолжил эксперт. Они не станут синхронно и массово сбегать при одной негативной новости , так как доля российских акций в их портфеле будет равна паре-тройке процентов и они смогут спокойно пересидеть локальный триггер, пояснил Валерий Емельянов.

Россия — страна высоких положительных реальных ставок и дивидендов , отметил Валерий Емельянов. По его мнению, основной интерес для иностранцев представляют дивидендные акции и ликвидные облигации Минфина и госкомпаний . Однако было бы полезно снизить налог на дивиденды и купоны для нерезидентов, считает он.

— Правда, чтобы про льготу узнало ощутимое число инвесторов и они пришли в Россию, пусть и дистанционно, должны пройти многие годы. Прежде чем нерезиденты освоили российский рынок в нулевые и 2010-е годы, прошло более десяти лет становления и знакомства . Заходили долго, постепенно, с большой опаской. А некоторые вроде Баффета после дефолта 1998-го так и не решились повторно войти, — заключил эксперт.

В общем случае иностранцы, если они не налоговые резиденты РФ, облагаются 30-процентным сбором по доходам от инвестиций и по купонам, 15-процентным — от дивидендов, рассказал руководитель дирекции налогового сопровождения инвестиционной деятельности УК «Альфа-Капитал» Константин Асабин. Для граждан тех стран, у которых есть соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, могут быть обнулены или снижены ставки, отметил он.

Дружественный прием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Такие договоренности сейчас действуют почти со всеми государствами СНГ. Но бывают и исключения: важно проверить, есть ли у страны соглашение с РФ и как оно действует. Например, в договоренностях с Белоруссией не предусмотрено освобождение от налога за доходы от продажи бумаг, добавил эксперт.

Следует устранять все барьеры для движения капитала, однако в ближайшее время полностью это сделать не получится, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Приход клиентов из дружественных государств на российский фондовый рынок будет происходить параллельно росту товарооборота и платежей между странами , сообщил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, ожидать массового притока китайских инвесторов пока рано, однако ближайшие соседи вполне могут заинтересоваться вложением средств в российские активы.