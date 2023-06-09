Затишье перед июлем: ставки начнут расти в ожидании увеличения ключевой

На рынке прогнозируют повышение процентов по кредитам и вкладам в ожидании роста ключевой ставки во втором полугодии 2023-го . Несмотря на решение ЦБ сохранить ее на уровне 7,5%, финансовый сектор готовится к ужесточению монетарной политики регулятора. Пока же сохранение ключевой позволяет соблюдать баланс между поддержкой восстановления экономики и сдерживанием инфляции , говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Тревожная риторика

Ключевую ставку решили сохранить на уровне 7,5%, однако ее могут повысить на ближайших заседаниях для стабилизации цен , говорится в релизе ЦБ по итогам принятого 9 июня решения. Это связано со смещением баланса рисков в сторону инфляции. Рост цен продолжает ускоряться, а экономическая активность в стране увеличивается быстрее, чем предполагалось в конце апреля , что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

К проинфляционным рискам также относятся ускорение исполнения бюджетных расходов и ухудшение условий внешней торговли и состояния рынка , отметили в Банке России.

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Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта, что также относится к рискам разгона цен, следует из данных ЦБ. Помимо того, усложнение производственных и логистических цепочек может привести к удорожанию импорта и ограничению предложения товаров в России. Также на риторику регулятора повлияло ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на зарубежных финансовых рынках.

При этом высокая склонность населения к сбережению в условиях неопределенности сдерживает инфляцию , уточнили в ЦБ. В ближайшее время финансовую систему смогут привести к балансу более быстрая адаптация экономики к новым условиям и восстановление импорта . Запасы урожая 2022 года также смогут удержать цены от роста.

К следующему заседанию по ключевой 27 июля период паузы в движении этого показателя станет самым длительным в истории РФ. До этого больше полугода ставка держалась на одном уровне (11%) в течение 10 месяцев в период с августа 2015-го по июнь 2016-го.

Ожидания и реальность

Сохранение ключевой на уровне 7,5% соответствует прогнозам рынка и само по себе не окажет значимого влияния на кредитные и депозитные ставки, а также на курс рубля. Однако это могут сделать ожидания сектора относительно дальнейших решений по монетарной политике, заявил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Во второй половине года возможно ускорение инфляции, из-за чего уже на следующем заседании ЦБ способен поднять показатель до 7,75%, а к концу года — до 8,5%, отметил эксперт.

— Мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 0,5 п.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного подъема ключевой позднее в этом году . Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и процентов по ипотеке, — подчеркнул Михаил Васильев.

При этом банковский сектор и долговой рынок уже сейчас заложили в свои ожидания повышение ключевой ставки до 8%, уточнил эксперт.

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Намек ЦБ на возможное ужесточение монетарной политики в будущем не вызвал у банков большого удивления , заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он также подтвердил, что риторика регулятора приведет к повышению процентов по кредитам и депозитам в ближайшее время.

При этом для рубля возможный рост ставки — позитивный фактор , подчеркнул эксперт. На торгах 9 июня доллар укреплялся выше 83 руб./$ впервые с 7 апреля, но затем откатился от этого максимума.

Стоит учесть, что к моменту совещания Центробанк не имел достаточного набора данных, чтобы принять решение о повышении ключевой ставки, добавил старший экономист Инвестиционного Банка «Синара» Сергей Коныгин. По его словам, чтобы иметь полную картину происходящего в экономике, регулятору важно было учесть инфляцию по полному кругу товаров и услуг за май, а также разбивку ВВП за I квартал 2023 года, но таких данных пока нет.

Также важно, что в процессе принятия решения по ключевой Центробанк ориентируется не столько на инфляцию за предыдущие 12 месяцев, сколько на свои прогнозы по росту цен на ближайший год или два , пояснил Михаил Васильев. Он уточнил, что решения по монетарной политике влияют на условия кредитования, экономику и рост цен не сразу, а со значительным временным лагом — два-три квартала.

Стабильная система

В целом сохранение ставки на нынешнем уровне скорее благоприятно для экономики и финансовой системы , заявил Михаил Зельцер. По его словам, это позволяет формировать долгосрочные ожидания стабильности ситуации как у кредиторов, так и у заемщиков .

— Сохранение ключевой позволит банкам, с одной стороны, поддерживать адекватное предложение по ставкам для розничных депозитов, с другой стороны — предоставить более привлекательные условия заемщикам, что положительно повлияет на рост объемов кредитования, — пояснил финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.

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Предсказуемая ситуация в финансовом секторе всегда хорошо воспринимается рынком кредитования, отметил заместитель гендиректора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. Он отметил, что неизменность монетарной политики Центробанка позволяет опереться на проверенные в предыдущем периоде модели оценки риска и развития бизнеса .

Тем не менее ключевая ставка на уровне 7,5% всё еще высока относительно уровня лета 2020 года, когда в августе она опустилась до 4,25% , подчеркнул руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков. Несмотря на это объем кредитования в России в мае 2023-го составил рекордные 1,41 трлн рублей, сообщил эксперт.