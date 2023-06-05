Возвращение Европы: как скажется на Польше масштабный протест

Польская оппозиция во главе с «Гражданской коалицией» может одержать победу на осенних выборах, учитывая падающий рейтинг и рост недовольства населения политикой правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом в восточноевропейском государстве уже прошла первая масштабная акция протеста: по разным оценкам, в ней приняли участие от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Последней каплей в чаше терпения стало создание комиссии по расследованию «российского влияния» на политику страны — в Польше и за ее пределами считают, что таким образом ПиС хочет устранить конкурентов перед грядущими парламентскими выборами. О политических раскладах и протестном потенциале — в материале «Известий».

Против «дороговизны, воровства и лжи»

Политическая борьба в Польше по мере приближения парламентских выборов, запланированных на осень 2023 года, обостряется: 4 июня в Варшаве прошла крупная акция протеста польской оппозиции. Марш был организован главой «Гражданской коалиции», экс-председателем Европейского совета и бывшим премьером Польши Дональдом Туском.

Организаторы митинга заявили о 500 тыс. участников, что делает акцию крупнейшей с момента падения социалистического строя в 1989 году. По другим оценкам, на улицы вышло около 100 тыс. Марш был приурочен к годовщине проведения в Польше первых так называемых частично свободных парламентских выборов.

Туск заявил, что митинг организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость».

«Именно здесь, в Варшаве, <…> мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим Конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права», — сказал он, добавив, что люди вышли на улицу против «дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».

В конце марта Туск и вовсе обвинял действующее польское правительство в том, что его действия — «прямая дорога к выходу из ЕС».

Учитывая начало сезона летних отпусков, когда политическая активность традиционно снижается, акция продемонстрировала, что «Гражданская коалиция» способна мобилизовать электорат для участия в акциях.

— Для оппозиции важно показать даже не столько правящей партии «Право и справедливость» и ее лидеру Ярославу Качиньскому, сколько неопределившейся части польских избирателей, что совместные действия имеют смысл, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Польское правительство в настоящий момент действительно находится под большим давлением как внутри страны, так и извне. Активную и агрессивную антироссийскую политику, упор на которую сделали в Варшаве с начала СВО на территории Украины, польской элите сначала удалось конвертировать в укрепление собственных позиций. Однако после проблемы стали накапливаться достаточно быстро.

Так, в марте инфляция в Польше достигла 16,2%, в апреле она сократилась до 14,7%, но всё еще не демонстрирует тенденции к снижению до уровней, которые были до 2022-го. Если по итогам прошлого года рост цен был на уровне 14,4%, то в 2021-м — 5,1%.

Серьезным испытанием для польской экономики стала поддержка Украины не только в плане поставок вооружения, но и в виде приема более 1 млн беженцев, которые оказали серьезную нагрузку на социальную инфраструктуру республики.

Накопились и проблемы во взаимоотношениях Варшавы и Брюсселя. Польша в одностороннем порядке запретила импорт ряда сельскохозяйственных товаров с Украины ради защиты интересов собственного агрокомплекса.

Сохраняются трения по вопросу польской судебной реформы, по итогам которой Брюссель обвиняет Варшаву в препятствовании независимости судов. В феврале Еврокомиссия инициировала возбуждение иска против польских властей — причиной послужил ряд решений Конституционного суда, которые оспаривают верховенство европейского права.

Комплекс этих проблем и без того негативно сказывался на электоральных настроениях поляков, однако изначально лидеры других оппозиционных движений предпочитали дистанцироваться от протестной активности Дональда Туска. Объяснение тому лежит в том, что пока не достигнуто договоренности о создании коалиции, с которой оппозиция пойдет на осенние выборы. Однако позже другие политические силы всё же решили присоединиться к протесту.

Поиски «российского влияния»

Расклад изменило создание парламентской комиссии по изучению «российского влияния» на безопасность страны с 2007 по 2022 год, решение о чем уже подписал президент Польши Анджей Дуда. Оппозиция убеждена, что комиссия создана специально для того, чтобы избавляться от неудобных кандидатов.

Сама комиссия — спорная инициатива, поскольку, по сути, обладает широкими полномочиями и фактически будет контролироваться партией власти. Всего в ее состав войдут девять человек: пять представителей от правительственного лагеря и четыре — от оппозиции. Глава комиссии назначается премьер-министром. Структура своим решением, если сочтет того или иного политика виновным в «связях с Россией», может запретить любому человеку занимать государственные должности, связанные с распределением средств. В Польше считают, что столь широкие полномочия противоречат Конституции и ведут к свертыванию демократии.

До воскресного протеста было неочевидно, способен ли Туск вывести такое число своих сторонников на улицы. Однако в какой-то мере этому поспособствовали действия самой партии «Право и справедливость», которая, очевидно, рассчитывала на другой результат принятия закона и создания комиссии по «российскому влиянию», считает заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская.

— «Право и справедливость» хотела приструнить оппозицию, привлечь к ответственности Туска, который когда-то вел диалог с Россией в рациональном ключе. Но получилось наоборот — Варшава вызвала не только возмущение со стороны внутренней аудитории, но и недовольство Брюсселя и Вашингтона. Так что ПиС этим законом больше создает себе проблемы, чем, как она думала, устраняет проблемы перед грядущими выборами, — говорит эксперт.

Евросоюз, у которого и до того было достаточно претензий к Варшаве, также выступил против создания подобной комиссии.

«Мы особенно обеспокоены созданием закона, который может забрать право у граждан избираться. Это вызывает особую тревогу, Еврокомиссия проанализирует закон и примет меры при необходимости, потому что невозможно согласовать такую систему без реального доступа к правосудию, независимому суду против административного решения», — заявлял на прошлой неделе в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдению верховенства права Дидье Рейндерс.

Споры о верховенстве права уже обходятся Варшаве замороженными деньгами из фондов Евросоюза. С ноября 2021 года с Польши взимаются штрафы в размере €1 млн в сутки за невыполнение условий по ликвидации дисциплинарной палаты судей (создание этой структуры вызывает главные противоречия с ЕС в рамках польской судебной реформы). В 2022-м взимание штрафов было приостановлено, однако, после того как ЕК пришла к выводу, что Варшава уклонилась от выполнения решения суда ЕС, эта процедура возобновилась. Варшава отказывается выплачивать эти деньги, поэтому они списываются из средств, предусмотренных для нее фондами Евросоюза.

Партия готова на всё

Политические расклады для «Права и справедливости» в настоящий момент явно не лучшие. О повторении успеха 2019-го и уж тем более 2015 года, когда правящей партии удалось получить абсолютное большинство, речи сейчас не идет. Если в начале этого года рейтинг партии колебался в диапазоне 35–40%, то теперь он опустился еще ниже.

По данным опросов, которые публикует RMF 4 июня, коалиция «Объединенные правые» во главе с партией «Право и справедливость» набирает 32,8% голосов. «Гражданская коалиция» во главе с «Гражданской платформой» — 27,2%, альянс «Третий путь» («Польша 2050» и «Польская коалиция») — 11,3%. Коалиции «Конфедерация свободы и независимости» и «Левые» претендуют на 10,8 и 8,7% соответственно.

Эксперты сходятся, что в этом году впервые за два последних избирательных цикла у оппозиции есть реальная возможность взять верх на выборах. Однако это не будет означать моментального изменения ситуации в Польше.

— Возможную победу на будущих выборах будет сложно использовать, учитывая высокий антирейтинг Дональда Туска — именно из-за этого оппозиции до сих пор и не удается уверенно опередить правящую партию, — считает Дмитрий Офицеров-Бельский. — Кроме того, нельзя забывать и про набирающие популярность партии, например, растет «Польша 2050».

Научный сотрудник ИМЭМО РАН утверждает, что Ярослав Качиньский в настоящий момент негласно ведет переговоры с представителями этой партии.

Говорить же, что в Польше сейчас существует политическая сила, способная набрать уверенное большинство, не приходится. При этом даже если «Гражданская платформа» одержит верх над «Правом и справедливостью», это не означает, что первой придется легко.

Во-первых, у правящей партии есть твердая доля электората, которая составляет около 30%, говорит Оксана Петровская. Это часть населения, которая поддержит «Право и справедливость» независимо от внешних факторов. Но этих 30% будет недостаточно, чтобы сформировать правительство.

Оппозиция сталкивается с другой проблемой. «Всё зависит от того, смогут ли они объединиться — и не только сейчас, перед выборной кампанией, но и после», — отметила она.

В любом случае речь будет идти о создании коалиции — либо вокруг «Права и справедливости», либо вокруг «Гражданской платформы». То есть на том, кто с кем и на каких основаниях договорится, и будет выстраиваться главная интрига избирательной кампании.

Другой проблемой для оппозиции в случае ее прихода к власти способен стать Анджей Дуда — его президентские полномочия подходят к концу в 2025 году и он может препятствовать работе оппозиционного парламента.

При этом и принятие закона о комиссии по «российскому влиянию» демонстрирует готовность ПиС бороться за победу любыми способами. Даже если это обернется дальнейшими осложнениями в диалоге с Брюсселем, считает Оксана Петровская.