Война извинений: почему в Польше снова вспомнили о Волынской резне

В Польше снова вспомнили о Волынской резне 1943 года. Пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина потребовал от Киева взять на себя ответственность и извиниться за события 80-летней давности. Представители Незалежной говорят, что попытки навязать свои представления об истории неприемлемы. «Известия» разбирались в разногласиях двух стран.

Почему Польша поспорила с Украиной

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в середине мая заявил, что Украина до сих пор не взяла на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. По словам дипломата, Владимир Зеленский должен сказать: «Извините, пожалуйста, мы просим прощения». Ясина подчеркнул, что такие слова положительно повлияли бы на отношения двух стран. «Мы, поляки, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Украина этого до сих пор не сделала», — отметил он.

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал слова польского дипломата неприемлемыми . «Досадны любые попытки навязать то, что мы должны делать с нашим общим прошлым. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимопониманию, но одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в нынешней сложной реальности», — написал Зварич в соцсети. По его словам, единственная возможная формула исторического примирения звучит так: «Прощаем и просим прощения».

Участники маршируют к Раковицкому кладбищу в Кракове в Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской Республики, 11 июля 2022 года Фото: ТАСС/EPA/Art Service 2

Слова Зварича вызвали в Польше бурное возмущение. Оппозиционный политик Михаил Кобоско заявил, что Варшава оказывает огромную помощь Киеву, «тоже подвержена российской агрессии», а потому не потерпит такого тона. Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка заявила, что вопрос Волынской резни не стоит переводить в плоскость «твиттерной дипломатии», с ним нужно разбираться на переговорах. Тем самым она намекнула на недостойное поведение украинского посла.

В итоге Зварич удалил скандальный пост, а вместо него выложил запись, в которой сообщил, что Украина готова к диалогу. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выступил в польском сейме. В своей речи он сообщил, что понимает «боль поляков от потери своих любимых». Извинений от него, впрочем, всё равно не прозвучало, но в Варшаве тоже решили сдать назад. Лукаша Ясину, который дал старт нынешнему витку дискуссии, отстранили от выполнения служебных обязанностей и отправили в бессрочный отпуск.

Что известно о Волынской резне

Волынская резня произошла в 1942–1943 годах. Тогда боевики Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) убили около 100 тыс. этнических поляков, проживавших на территории Западной Украины . Особенно массовые и кровавые события произошли 11 июля 1943-го, когда многочисленные банды напали сразу на 150 сел.

Действия боевиков отличались особой жестокостью. Убивали мужчин, женщин, пожилых и детей, для расправ использовали огнестрельное и холодное оружие, а также садовый инвентарь. Зверства УПА подтверждаются многочисленными архивными документами. Например, командир одной из групп бандитов Степан Редеша на допросе рассказал, что живых поляков бросали в колодцы, кололи штыками, рубили топорами, забивали дубинами. «Мы окружили пять польских сел и на протяжении ночи и следующего дня сожгли и вырезали всё население от мала до велика — в общей сложности более 2 тыс. человек», — признавался он.

Установка памятного креста в украинском селе Холоневичи, где захоронены останки членов польской семьи Трусевич, убитых во время Волынской резни 1943 года Фото: commons.wikimedia.org/Grzegorz Naumowicz

В современной Польше отношение к трагическим событиям двойственное. С одной стороны, Варшава поддерживает украинскую власть, хотя та сделала национализм доминирующей идеологией . В честь лидеров УПА и подобных организаций на Украине называют улицы и проспекты, их «героическую» деятельность школьники изучают на уроках истории. Бойцов УПА законодательно признали борцами за независимость страны, а их лозунг стал официальным воинским приветствием в ВСУ. В Варшаве считают, что такая идеология позволяет оторвать Украину от России, а потому закрывают на нее глаза.

С другой стороны, именно о Волынской резне в Польше не забывают. В 2016 году сейм признал произошедшее геноцидом , депутаты постановили считать 11 июля днем памяти жертв тех событий. Кроме того, парламент ввел наказание за отрицание преступлений украинских националистов, нарушителям грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет. К ответственности могут привлекать как граждан Польши, так и иностранцев.

В 2019 году президент Польши Анджей Дуда попросил Зеленского отменить мораторий на эксгумацию захоронений поляков. Польский лидер подчеркивал, что каждый убитый должен получить надгробие. Киев действительно дал доступ к ряду кладбищ. Так, братскую польскую могилу поисковики обнаружили во Львове. Тогда же лидеры двух стран договорились установить на границе мемориал примирения. Больше, впрочем, об этой идее не вспоминали.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возлагает цветы в Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами во время Второй мировой войны, на Волынской площади в Варшаве, 11 июля 2022 года Фото: Getty Images/NurPhoto

В июле 2022 года Дуда призвал Украину выразить свое отношение к Волынской трагедии, так как тема нуждается в «твердой констатации правды». «Для украинцев это трудно, потому что очень стыдно. Сложно признаться в убийствах», — говорил он. Дуда при этом подчеркивал, что речи о мести быть не может, а поляки «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».

Что говорят эксперты

Политолог Денис Денисов отмечает, что за многовековую историю отношений польского и украинского народов накопилось множество противоречий.

— У обеих сторон достаточно претензий друг к другу. Были бы желание и политическая воля, Киев и Варшава могли бы хоть каждую неделю спорить о той или иной кровавой исторической дате. Польша, возможно, и хотела бы этим заняться. Но она тоже не является полностью субъектной, самостоятельной. Если Варшава слишком увлечется нагнетанием, то США и Евросоюз ее одернут. Мы понимаем, что Украина превратилась в инструмент воздействия на Россию и в этом качестве очень нужна Западу. Соответственно, все претензии и споры в таких условиях отходят на второй план, — полагает эксперт.

Политолог Александр Дудчак тоже говорит, что у Польши и Украины много разногласий.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency