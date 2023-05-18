Грузовой фронт: фурам из Польши предложили запретить проезд по РФ

В Госдуме предложили запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ. Автор инициативы — председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Он считает, что такая мера должна быть принята в ответ на антироссийские действия Варшавы по захвату школы при посольстве России 29 апреля. Будущие ограничения разрешат полякам въезжать в РФ только до ближайшего к границе терминала для перецепки груза на российские фуры. По словам депутата, он уже обсуждал свое предложение с представителями МИДа, Минтранса и аппарата правительства, и заручился их поддержкой. Отраслевые эксперты уверены, что в случае реализации такая мера не скажется на стоимости грузоперевозок и доставки для россиян.

Ответная мера

Правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России. Соответствующее обращение в кабмин направил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

— Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление № 1728 (об ограничении для иностранных автомобильных компаний осуществлять перевозки по России. — «Известия»), запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры, — сказал депутат.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

По его словам, эта мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве РФ в Варшаве 29 апреля. В результате наши дети лишены возможности завершить учебный год, что абсолютно неприемлемо, добавил депутат.

Утром 29 апреля польские власти начали процедуру изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Они дали время до 19:00 мск субботы сотрудникам, чтобы покинуть помещение. Посольство РФ в Польше сочло действия польских властей противоправными. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны наглыми и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.

Кроме запрета предлагается ввести повышенную стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на АЗС в России — аналогично введенной еще весной прошлого года меры в Белоруссии для всех европейских перевозчиков, пояснил Евгений Москвичев. Заправлять фуры польских перевозчиков стоит по ценам в 1,5–2 раза выше обычных российских, считает депутат.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Европейцы сегодня заправляют целые баки у нас, а потом приезжают в Польшу, Германию и перепродают топливо у себя, дополнительно зарабатывая, — рассказал он.

По словам Евгения Москвичева, указанные инициативы он уже обсуждал с чиновниками Минтранса и МИДа, а также департаментом транспорта аппарата правительства РФ.

— Коллеги из министерств говорят, что нас поддержат. Я разговаривал с заминистра транспорта, который курирует автомобильную отрасль, с другим, который курирует законодательство. Они все поддерживают. И уверен, и МИД поддержит, — сказал он.

«Известия» направили запросы в указанные органы исполнительной власти и в пресс-службу правительства.

Вопрос с историей

Евросоюз ввел санкции против российских и белорусских автотранспортных компаний еще весной 2022 года. С 8 апреля им запрещено перевозить грузы, в том числе транзитом, по территории союза. Под ограничение не попали некоторые товары — фармацевтическая, медицинская, пищевая продукция и другое.

Белоруссия ввела ответный запрет для европейских грузоперевозчиков практически сразу, с 16 апреля обязав «европейцев» выгружать товары на терминалах у границ и перецеплять их на российский или белорусский транспорт для дальнейшей доставки.

Россия же ввела механизм перецепки на своих таможенных терминалах только с 10 октября 2022 года. Кроме того, как напомнил Евгений Москвичев, в нашей стране из запрета исключили обширный перечень грузов, — они по-прежнему перевозятся европейским транспортом. Перечень исключений охватывает порядка 80% товаропотока, уточняет депутат.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Компании из недружественных стран в большинстве своем продолжают перевозки по всей территории России. Особенно активны в этом как раз поляки. Более того, они подняли свои тарифы в 3–5 раз , — объясняет Евгений Москвичев.

Сейчас кабмин работает над сокращением перечня товаров-исключений, чтобы довести долю провозимых «европейцами» товаров до 50% , уточнил он. Новый список планируется ввести с 1 июля этого года, добавил он.

Из-за запрета на проезд для польских компаний импорт сильно не пострадает, считают в комитете, эти же товары повезут немецкие или венгерские транспортники.

Реакция рынка

Решение о запрете на транзит по РФ для поляков может повысить стоимость транспортировки — из-за общего снижения количества машин на этом направлении, сказали «Известиям» в транспортно-логистической компании Asia Import Group.

Там добавили, что высвободившуюся нишу могут занять российские перевозчики. Наверняка мера поспособствует и тому, что еще больше импортеров из дружественных стран переориентируются на поставки в РФ , сказали в компании.

Тарифы на транспортировку товаров из ЕС растут еще с прошлого года, подтвердили в Asia Import Group.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Активность польских перевозчиков на рынке РФ наблюдалась всегда. Этому во многом способствует географическое расположение Польши, страна считается удобным транзитным пунктом, через который идут грузы из других европейских государств, — уточнил представитель компании.

В пресс-службах логистических компаний ПЭК, СДЭК, «Траско» не ответили на запросы «Известий». В «Деловых линиях» отказались от комментариев.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев сообщил «Известиям», что поддерживает предложение по запрету на транзит для польских грузоперевозчиков. По его словам, стоимость доставки от этого не вырастет, так как их машины всё равно будут ездить до границы.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Забастовку польские перевозчики тоже не устроят, так как у них нет другой работы — они всё равно будут возить грузы, предназначенные для РФ. Польша очень заинтересована в перевозках — государство во многом пополняет бюджет за счет их деятельности. Это ведь транзитная страна, — рассказал Валерий Алексеев.

По его словам, количество российских фур, которые ездили через Польшу в Европу (все страны), составляло около 10 тыс. машин, а у поляков столько же ездит только в Россию.

Аналогичный запрет на транзит по РФ надо ввести не только для польских перевозчиков, но и для всех недружественных стран Евросоюза, считает президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Ассоциация в прошлом году также предлагала правительству повысить цены на заправку для западных транспортных компаний (до сопоставимых европейских цен), но тогда эта идея не нашла поддержки в кабмине, сказал он.