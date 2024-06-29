ЮНЕСКО обнаружило бомбы времен ИГ в стенах мечети Мосула

На севере Ирака ЮНЕСКО обнаружило пять бомб в руинах исторической мечети Ан-Нури в Мосуле, разрушенной в 2017 году боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом в субботу, 29 июня, сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, мечеть, известная своим наклоненным минаретом XII века, с 2020 года восстанавливается ЮНЕСКО. В ходе работ организация и обнаружила в южной стене Молитвенного зала пять крупнокалиберных взрывных устройств, рассчитанных на значительные разрушения.

«Эти взрывные устройства были спрятаны в специально отстроенном участке стены. Иракские власти были оперативно оповещены, оцепили территорию, и сейчас ситуация полностью под контролем», — заявили в ЮНЕСКО.

Власти Ирака также потребовали эвакуировать весь комплекс до тех пор, пока не будут обезврежены устройства.

Как напоминает агентство, в этой мечети ровно 10 лет назад, 29 июня 2014 года, лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил исламский халифат. Впоследствии во время битвы за освобождение Мосула в 2017 году мечеть была взорвана.

Как пишут авторы материала, несмотря на достигнутый прогресс в восстановлении и разминировании города, большая часть старого Мосула остается в руинах с расставленными предупреждающими знаками о минах, что усугубляет работы.

В ЮНЕСКО заявили, что намерены завершить полную реконструкцию мечети Ан-Нури к концу года.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены. США объявили об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади 27 октября 2019 года.