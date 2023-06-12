Дельный ответ: с начала года в РФ зарегистрировались 19 тыс. иностранных ИП

С января по июнь 2023-го в России зарегистрировались 18,6 тыс. иностранных индивидуальных предпринимателей (ИП) — это в два раза больше прошлогоднего показателя (7,8 тыс.). Такие данные представлены в отчетах на официальном сайте ФНС, с ними ознакомились «Известия». При этом большинство ИП (11 тыс.), которые числятся в документах как иностранные, находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях . Представители бизнеса объясняют это тем, что не все предприниматели из этих субъектов успели сделать отметку в ЕГРИП после получения гражданства. Среди других бизнес в России чаще всего открывают предприниматели из дружественных стран — Армении, Таджикистана, Киргизии .

Иностранным образом

Всего за пять месяцев этого года в России зарегистрировали 431 тыс. ИП — на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го (342 тыс.). И напротив, на 11,1 тыс. снизилось число закрытых предприятий (с 245 до 234 тыс.), следует из июньских отчетов ФНС от 2023-го и 2022-го о регистрации индивидуальных предпринимателей.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Из новых ИП 18,6 тыс. — иностранные граждане , говорится в документах. Эта цифра в два раза превышает показатель прошлого года, когда он составлял 7,8 тыс . При этом большинство ( 11 тыс.) зарегистрированы в новых регионах РФ . Всего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начали свою деятельность 54,8 тыс. предпринимателей с начала 2023-го. «Известия» направили запрос в ФНС.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о порядке и сроках включения ИП и юридических лиц новых субъектов в правовую систему и юрисдикцию России . По этим правилам жители новых регионов могут продолжать вести предпринимательскую деятельность до конца июня 2023-го без регистрации — затем им придется отметиться как ИП.

Кроме того, в апреле глава государства подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей новых регионов . Согласно документу, те, кто пожелал сохранить прежнее гражданство, будут считаться иностранцами. Также они вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

— Всплеск количества иностранцев, зарегистрировавшихся в качестве ИП, может быть связан с тем, что не все предприниматели в новых субъектах, кто уже получил гражданство РФ, успели сделать необходимую отметку в Едином государственном реестре ИП (ЕГРИП), — объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, основные виды деятельности, которыми ИП занимаются в новых регионах, — розничная и оптовая торговля, транспортные перевозки, бытовые и персональные услуги, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, обрабатывающие производства .

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

С 1 января 2023 года в новых субъектах начали действовать специальные налоговые режимы, говорится на официальном сайте ФНС. Введены возможность получения патентов и налог на профессиональный доход (НПД). Кроме того, установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН): в ДНР и ЛНР — 3 и 7%, в Херсонской и Запорожской областях — 2 и 5%. Такая мера поддержки повысит инвестиционную привлекательность регионов и простимулирует деловую активность субъектов МСП, отмечается в публикации службы.

Все предприятия, вносимые ФНС в Единый реестр субъектов МСП (туда входят также ИП), могут претендовать на меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Заграничные возможности

Год назад, пока бизнес адаптировался к новым экономическим условиям, трудовые мигранты занимали выжидательную позицию. Но уже во второй половине 2022-го стало очевидно, что страна справляется с трудностями , отметил управляющий партнер Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. Он добавил: если в первом полугодии на фоне обвала рубля трудоспособные иностранцы уезжали из России, то потом в страну въехало 3,12 млн граждан из-за рубежа. На этом фоне цифра в 19 тыс. ИП представляется не такой большой , оценил эксперт.

— Чаще всего предпринимательскую деятельность в России разворачивают мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Они выбирают форму ИП, потому что это дает больше возможностей для трудовой активности . Так проще работать таксистом, оказывать услуги по ремонту и строительству. Следует помнить, что ежегодно постановлением правительства устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы на предприятия по отдельным видам экономической деятельности, — рассказал Павел Зюков.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Налоговое законодательство не различает национальное или иностранное ИП , отметил партнер, руководитель налоговой практики АБ ЕПАМ Сергей Калинин. Он добавил: физлицо, получившее статус ИП, может остаться на общей системе налогообложения или перейти на УСН вне зависимости от его гражданства или налогового резидентства . На практике в основном люди применяют УСН, поскольку она предусматривает замену уплаты НДФЛ и НДС единым платежом, подчеркнул юрист.

— Несмотря на то что сейчас в законодательстве появились понятия «дружественные» и «недружественные» страны, это никак не отразилось на регистрации ИП для иностранных граждан . Как и прежде, для того чтобы начать предпринимательскую деятельность в России, им необходим один из двух документов — разрешение на временное проживание или вид на жительство, — объяснила юрисконсульт корпоративной практики юридической компании ЭБР Екатерина Цветкова.