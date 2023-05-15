«У нас нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее»

Регулятором отрасли критовалют в России, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба, которая станет входным окном для участников рынка. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Кроме того, он сообщил о том, при каких условиях срок софинансирования по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) может быть продлен, когда прекратят существование индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого и второго типов, а также о том, как будет работать маркетплейс, при помощи которого любой россиянин сможет купить госимущество.

— Алексей Владимирович, на ПМЮФ шли бурные дискуссии по поводу формирования рынка криптовалют в России. Многие параметры легализации прояснились, много всплыло вопросов. Например, в законопроекте, который внесен в Госдуму, указывается, что правительство назначит ведомство, которое будет регулировать отрасль криптовалют. Уже есть понимание, какое это ведомство?

— Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если мы говорим о базовом варианте, а не об экспериментальных правовых режимах, то граждане — как юридические, так и физические лица — могут добыть криптовалюту, продать на внешнем рынке или держать. Больше ничего делать нельзя — ни купить обратно, ни расплатиться. При этом кошелек, все операции должны быть задекларированы и с них должен быть уплачен налог, поскольку возникает доход.

Информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации. Во-первых, это ФНС, которая, видимо, будет окном для деклараций гражданина. Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается. Во-вторых, Росфинмониторинг, поскольку возникают риски, связанные с отмыванием и т.п. В-третьих, Центральный банк. Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС.

«Лимит мы, естественно, учитываем»

— Когда может быть реализован механизм передачи активов уходящих компаний под управление российских? Какие компании и активы сейчас рассматриваются для этого?

— В указе президента названы две организации — «Юнипро» и Fortum. Росимущество исполнило указ президента и приняло их в управление. Был переизбран совет директоров, утверждены исполнительные нормы, соответственно, на этом этапе указ президента исполнен. Будет новый указ — будет новое исполнение.

Сотрудник компании «Фортум» в центре управления ветроэнергетическими установками астраханских ВЭС Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Вы говорили, что Росимущество больше не будет этим заниматься.

— Я имел в виду, что Росимущество не будет управлять в своих интересах. Скорее всего, это будет построено так, что управление будет производиться в интересах той компании, которая пострадала. Формально по указу президента построена конструкция, когда всё находится в доверительном управлении Росимущества.

— Для иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят и хотят продать активы резидентам, существует множество условий. Например, одно из последних — лимиты на покупку валюты. Какой размер этих ограничений и будут ли они публиковаться?

— Ограничение есть и действует уже примерно в течение месяца. Оно динамичное, поэтому я его называть сегодня не буду. Скажу только, что оно зависит от конкретной ситуации на валютном рынке.

— Параметры меняются в зависимости от текущей ситуации?

— По факту они не менялись, но специально не публикуются, потому что могут меняться довольно быстро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Учитывается ли этот лимит при выдаче разрешения на сделку?

— Лимит мы, естественно, учитываем. Каждый раз, когда приходит сделка, иностранцам говорят, что лимит на этот месяц исчерпан. Поэтому валюту можно купить в следующем месяце или найти ее где-то за рубежом.

Ограничения, безусловно, необходимы, поскольку были ситуации, когда сразу проходило много сделок и это оказывало влияние на валютный рынок. По-хорошему же такого быть не должно. Поэтому наша с Банком России задача, чтобы деятельность по входу-выходу компаний через комиссию по иностранным инвестициям не оказывала никакого влияния на валютный рынок. Он должен формироваться на основе рыночных факторов.

«Комиссия — не госуслуга»

— Как вообще происходит принятие решения по разрешению на сделки?

— Комиссия — не госуслуга, когда вы принесли стопку документов, поставили галочки и получили решение. Президент запретил эти сделки. И их разрешение — не правило, а исключение из запрета. Президент в указе не написал критерии, по которым выпускать иностранцев, он написал: «Запретить, но исключения разрешить». Вы чувствуете разницу, да?

Почему в состав комиссии входят высокопоставленные чиновники и обязательно привлекаются отраслевые ведомства? Рассматривается вопрос: мирный развод с этим конкретно взятым иностранцем в интересах Российской Федерации или нет? Приходят, условно говоря, Министерство промышленности — частый гость на комиссии, Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта и говорят: «Нам надо выкупить у иностранца конкретный пароход. Он нам нужен, чтобы возить зерно. Мы можем его построить сами, но это займет два года, а он нам нужен сейчас. Разрешите нам выкупить у иностранца, который заявил, что больше работать не будет, привязал пароход к причальной стенке, забрал на флешке все технологии и попрощался. А нам это нарушает логистику». Или, допустим, необходимо сохранить производство какого-то уникального компонента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Компромиссное и мануальное решение?

— Точно. Каждый раз это именно исключение и переговорная история. Отраслевое министерство обычно способствует взаимодействию с каким-нибудь покупателем. Иностранцы всегда за то, чтобы получать какие-то средства, они даже оставляют технологии, в некоторых случаях подтверждаются контракты на поставку комплектующих.

«Если кому-то нужен какой-то гособъект, то его нужно продавать»

— На ПМЮФ вы рассказали о перспективах малой и большой приватизации. Например, что до конца года планируется запустить маркетплейс, на котором можно будет приобрести различные небольшие, скажем так, объекты госсобственности. Как будет организован этот процесс?

— Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно.

— Люди — это юридические или и физические лица тоже?

— Все желающие. Например, ИП может зарегистрироваться на маркетплейсе по аналогии с личным кабинетом арендатора, который уже существует в Росимуществе. А будет еще и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка. Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «Хочу купить» и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности. И всё это будет реализовано уже до конца этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— С большой приватизацией нет пока четкого понимания, когда она может состояться? На форуме вы не назвали конкретных временных ориентиров.

— К этому вопросу нужно подойти с другой стороны. У нас нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее. Президентом поставлена задача по формированию внутреннего розничного инвестиционного рынка. Поэтому правительством в Госдуму внесен законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС), планируется реформа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это сделано для того, чтобы граждане накапливали средства через вложение денег в инструменты фондового рынка.

Справка «Известий» Основная цель программы долгосрочных сбережений (ПДС), как отмечают ее авторы, — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Для того чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Софинансирование рассчитано не на всё время действия программы. Условия, согласно законопроекту, предусматривают ежегодное финансирование из бюджета в течение трех лет в отношении граждан, вступивших в программу в первые три года ее действия. В конце апреля законопроект о ПДС был внесен правительством в Госдуму. Планируется, что новый продукт начнет действовать с 2024 года.

— И всё же большая приватизация — перспектива какого времени?

— Сейчас этот вопрос не стоит на повестке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Увеличение объема софинансирования по ПДС можно рассмотреть ко второму чтению»

— Какие поправки могут быть внесены в законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС) ко второму чтению? Насколько я знаю, были разногласия с Минэком. Какие и были ли они устранены?

— С Минэком было одно разногласие: они считают, что нужно увеличить объем софинансирования. Этот вопрос можно рассмотреть ко второму чтению, исходя из конкретных возможностей финансирования.

— Увеличить по времени или по размеру?

— По времени. В законопроекте сейчас установлен период до трех лет, но Минэкономразвития считает, что нужно дольше.

— Насколько?

— Коллеги из МЭР предлагают хотя бы на пять, но лучше на все 15, на весь срок действия договора. Мы не то что против, просто соизмеряем с возможностями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Почему ограничено сейчас трехлетним сроком, в чем проблема? Насколько я понимаю, там деньги могут браться из РОПС (резерв по обязательному пенсионному страхованию, формируется за счет инвестдохода граждан при досрочном переходе и отчислений негосударственных пенсионных фондов. — «Известия»), где сейчас более 210 млрд рублей. И давно идет обсуждение, как эти средства эффективно использовать. Почему не направить малую часть на софинансирование участия в ПДС?

— В РОПС действительно много денег. Но есть договоренность с Минтрудом, закрепленная на совещаниях правительства, что деньги из РОПС будут брать пропорционально переходам людей из ОПС в новую систему ПДС.

Проще говоря, если два человека перейдут, то и из резервов поступят две копейки. Если граждане начнут показывать массовость, то и деньги поступят в больших объемах. Исходя из актуарных расчетов, в РОПС избыток денег, что дает возможность софинансировать дольше и больше. Мы поэтому придерживаемся сдержанной позиции, понимая, что всегда можно добавить объемов господдержки в стимулирование людей подключаться к ПДС. Если финансовые возможности позволят, конечно, надо будет увеличивать софинансирование.

— Эксперты высказывали мнение, что ограничение в три года связано с трехлетним бюджетным планированием. Это не так?

— Нет. Никакой магии в этих цифрах нет. У нас есть некий прогноз количества людей, которые придут из ОПС.

— Какой прогноз?

— Экспертные оценки — от 100 тыс. до 40 млн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Это очень большой разброс.

— Точно. Правда, скорее всего, будет где-то посередине. Учитывая заинтересованность в этом бизнеса, думаю, что пенсионным рынком будет проведена активная маркетинговая компания. Поэтому будет не 100 тыс. Откуда взялись 40 млн? Это примерный порядок численности людей, которые перевели свои сбережения из ГУК (ВЭБ, под чьим управлением находятся средства «молчунов». — «Известия») в НПФ.

— Пенсионный рынок, напротив, делает ставку на «молчунов», которые придут в новую систему из ВЭБ.

— Это их мнение. Но тут весьма тонкий вопрос. Мы специально устанавливаем пятилетний переходный период, поскольку не хотим, чтобы ликвидность ВЭБ пошатнулась в результате массовых переходов. Ликвидность ВЭБ — тоже приоритет для нас.

— Обсуждалась же возможность передачи активов, чтобы не пошатнулась не только ликвидность ВЭБ, но и финансовый рынок.

— Отрасль хочет иметь возможность передать активы, а как это сделать, не очень понятно, поэтому с этим будут разбираться еще.

«ИИС-1 — вещь, немного нечестная по отношению к государству»

— Вы упомянули о реформе ИИС. Главный вопрос: прекратят ли сразу свое существование ИИС-1 и ИИС-2 или будет еще какое-то время, когда все три вида будут существовать?

— Переход будет осуществляться постепенно. Сначала вступит в силу запрет на открытие новых счетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какой переходный период?

— Три года.

— Грубо говоря, если вы планируете старт ИИС-3 со следующего года, то уже в 2024-м нельзя будет открыть ИИС-1 и ИИС-2, а через три года этими инструментами нельзя будет воспользоваться?

— Да, три года не будут открываться новые и надо будет в течение трех лет с этим что-то сделать, но пока это еще переговорный процесс.

— Жалко ИИС-1, он такой удобный и привлекательный.

— ИИС-1 — вещь, немного нечестная по отношению к государству, потому что человек, ничего не сделав, сразу получает налоговый вычет.

— Зато он привел к открытию новых счетов.

— Да. Он сработал, свою роль сыграл, людям понравилось.

— А у вас нет опасения, что ИИС-3 и ПДС будут конкурировать?

— Будут, конечно, и это очень хорошо. Всё очень логично, как мне кажется. ИИС- 3 — для активных людей, которые хотят торговать. Многим людям нравится алгоритмическая торговля, high-frequency trading. Открываешь брокерский счет, переводишь туда деньги и хоть по пять раз в день покупай-продавай. Для людей, которые хотят доверительное управление, компонента ПДС.