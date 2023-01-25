Пост-крипто: Минфин определился с позицией по налогу на майнинг

Майнеры должны платить налог на прибыль — в Минфине считают это справедливым, заявили «Известиям» в ведомстве . Введение такого сбора поддерживают и участники рынка, отметив, что его уже платят крупные компании, которые размещают оборудование по добыче «крипты». В Госдуме, где закон о майнинге готовится к первому чтению, спорят о ставке . Установить могут либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) — от 7 до 15%, либо налог на прибыль — 20%, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Расплата за майнинг

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют , сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там отметили: Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности .

В ноябре законопроект о майнинге был внесен в Госдуму , однако первое чтение он еще не прошел. Форма налогообложения в рамках закона еще обсуждается , сообщал ранее «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20% .

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По словам депутата, в сфере добычи криптовалют заняты тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес . Уже сейчас есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги на сделки с криптовалютами. Майнинговые компании также обращаются и хотят работать в правовой среде, добавил Анатолий Аксаков.

Справка «Известий» Поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которые касаются майнинга, планировалось принять в первом чтении в декабре 2022-го, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе этого года. Однако рассмотрение отложили. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов.

В России сейчас нет законодательства, которое регулирует майнинговую деятельность, из-за этого возникают сложности , подчеркнул вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский. Он отметил: в этом сегменте налоги в результате добычи криптовалют платят только так называемые майнинговые отели . Они предоставляют услуги хостинга — комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами. Такие компании на общих условиях платят налог на прибыль 20%.

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В отсутствие понятных правил регулирования большинство майнинговых предприятий работают именно по такой модели , подтвердил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver (один из крупнейших игроков в сегменте) Олег Огиенко. По его словам, этот подход позволяет минимизировать возможные риски, связанные с начислением налогов, и действовать в рамках законодательства . В BitRiver не смогли оценить, сколько майнинговые компании в целом должны заплатить налогов по итогам 2022 года, однако отметили: за 2021-й компания перечислила их на сумму более 200 млн рублей.

В рамках проектируемого закона доход от майнинга следует определять по результатам продажи цифровой валюты и вычитать расходы, среди которых электроэнергия, амортизация, стоимость услуг дата-центров и другие , считает Олег Огиенко. По его мнению, для корректного расчета налоговой базы и контроля нужно обеспечить возможность продажи криптовалют на территории России, например, в рамках экспериментального правового режима . Добытая российскими майнерами цифровая валюта может обеспечивать чистую ликвидность для совершения расчетов по внешнеторговым операциям. Причем ее объем на первом этапе может достичь уже 240 млрд рублей в год, оценил он.

Какой налог лучше

Сейчас важно закрепить в законе понятие майнинга и статус криптовалют, а также создать законодательные основы для работы инфраструктуры, которая позволяет хранить, переводить, продавать и покупать криптоактивы , уверен вице-президент РАКИБ по коммерческим проектам. Максим Зеленевский добавил: налогообложение должно распространяться на операции с криптой с учетом расходов на ее производство как для юридических, так и для физических лиц на общих условиях.

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Причем для стимулирования участников рынка следует ввести различные ставки налога на прибыль в зависимости от сроков реализации цифровой валюты , считает Олег Огиенко из BitRiver. Он пояснил: это побудит майнеров оперативно продавать криптовалюту и соответственно уплачивать налог. Так, в случае реализации цифровой валюты в течение одного года с даты майнинга можно использовать сниженную ставку налога, при реализации за два года — стандартную, а по истечении двух лет — повышенную .

Введения аналога ЕНВД может привести к банкротству майнинговых компаний на начальном этапе запуска инвестиционного проекта, так как этот подход не учитывает существенные расходы, подчеркнул директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver.

Однако введение налога на прибыль также может негативно сказаться на участниках рынка, считает юрист ООО «Анатомия права» в области ЦФА и криптовалют Антон Кутушев. По его мнению, это приведет к уходу с рынка большого количества начинающих предприятий. Следует создать индивидуальную систему налогообложения с определенными коэффициентами для разных криптовалют, так как добыча «криптоединиц» различается. Кроме того, в налогообложении майнинга следует учесть тарифы на электроэнергию, так как оборудование потребляет колоссальные объемы электричества.

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Приемлемым уровнем налога может быть ставка порядка 4–10% от доходов , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: сейчас подача специальных деклараций о криптовалюте не предусмотрена законом, однако майнинг подпадает под статью «Налог с дохода». Скорее всего, многие майнеры-физлица не платят сборы и ищут способы уклонения от них, однако крупные компании уже вносят необходимые суммы, рассказал эксперт.

В Центробанке и ФНС не ответили на запрос «Известий», какую форму налогообложения в рамках закона о майнинге они поддерживают и почему.