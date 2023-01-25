Пост-крипто: Минфин определился с позицией по налогу на майнинг
Майнеры должны платить налог на прибыль — в Минфине считают это справедливым, заявили «Известиям» в ведомстве. Введение такого сбора поддерживают и участники рынка, отметив, что его уже платят крупные компании, которые размещают оборудование по добыче «крипты». В Госдуме, где закон о майнинге готовится к первому чтению, спорят о ставке. Установить могут либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) — от 7 до 15%, либо налог на прибыль — 20%, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Расплата за майнинг
В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там отметили: Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности.
В ноябре законопроект о майнинге был внесен в Госдуму, однако первое чтение он еще не прошел. Форма налогообложения в рамках закона еще обсуждается, сообщал ранее «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.
По словам депутата, в сфере добычи криптовалют заняты тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес. Уже сейчас есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги на сделки с криптовалютами. Майнинговые компании также обращаются и хотят работать в правовой среде, добавил Анатолий Аксаков.
В России сейчас нет законодательства, которое регулирует майнинговую деятельность, из-за этого возникают сложности, подчеркнул вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский. Он отметил: в этом сегменте налоги в результате добычи криптовалют платят только так называемые майнинговые отели. Они предоставляют услуги хостинга — комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами. Такие компании на общих условиях платят налог на прибыль 20%.
В отсутствие понятных правил регулирования большинство майнинговых предприятий работают именно по такой модели, подтвердил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver (один из крупнейших игроков в сегменте) Олег Огиенко. По его словам, этот подход позволяет минимизировать возможные риски, связанные с начислением налогов, и действовать в рамках законодательства. В BitRiver не смогли оценить, сколько майнинговые компании в целом должны заплатить налогов по итогам 2022 года, однако отметили: за 2021-й компания перечислила их на сумму более 200 млн рублей.
В рамках проектируемого закона доход от майнинга следует определять по результатам продажи цифровой валюты и вычитать расходы, среди которых электроэнергия, амортизация, стоимость услуг дата-центров и другие, считает Олег Огиенко. По его мнению, для корректного расчета налоговой базы и контроля нужно обеспечить возможность продажи криптовалют на территории России, например, в рамках экспериментального правового режима. Добытая российскими майнерами цифровая валюта может обеспечивать чистую ликвидность для совершения расчетов по внешнеторговым операциям. Причем ее объем на первом этапе может достичь уже 240 млрд рублей в год, оценил он.
Какой налог лучше
Сейчас важно закрепить в законе понятие майнинга и статус криптовалют, а также создать законодательные основы для работы инфраструктуры, которая позволяет хранить, переводить, продавать и покупать криптоактивы, уверен вице-президент РАКИБ по коммерческим проектам. Максим Зеленевский добавил: налогообложение должно распространяться на операции с криптой с учетом расходов на ее производство как для юридических, так и для физических лиц на общих условиях.
Причем для стимулирования участников рынка следует ввести различные ставки налога на прибыль в зависимости от сроков реализации цифровой валюты, считает Олег Огиенко из BitRiver. Он пояснил: это побудит майнеров оперативно продавать криптовалюту и соответственно уплачивать налог. Так, в случае реализации цифровой валюты в течение одного года с даты майнинга можно использовать сниженную ставку налога, при реализации за два года — стандартную, а по истечении двух лет — повышенную.
Введения аналога ЕНВД может привести к банкротству майнинговых компаний на начальном этапе запуска инвестиционного проекта, так как этот подход не учитывает существенные расходы, подчеркнул директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver.
Однако введение налога на прибыль также может негативно сказаться на участниках рынка, считает юрист ООО «Анатомия права» в области ЦФА и криптовалют Антон Кутушев. По его мнению, это приведет к уходу с рынка большого количества начинающих предприятий. Следует создать индивидуальную систему налогообложения с определенными коэффициентами для разных криптовалют, так как добыча «криптоединиц» различается. Кроме того, в налогообложении майнинга следует учесть тарифы на электроэнергию, так как оборудование потребляет колоссальные объемы электричества.
Приемлемым уровнем налога может быть ставка порядка 4–10% от доходов, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: сейчас подача специальных деклараций о криптовалюте не предусмотрена законом, однако майнинг подпадает под статью «Налог с дохода». Скорее всего, многие майнеры-физлица не платят сборы и ищут способы уклонения от них, однако крупные компании уже вносят необходимые суммы, рассказал эксперт.
В Центробанке и ФНС не ответили на запрос «Известий», какую форму налогообложения в рамках закона о майнинге они поддерживают и почему.