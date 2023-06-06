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И в деньгах счастье: число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн

За счет чего сократилось неравенство в прошлом году
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022-м. Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 53 млн человек, или 36% населения. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). При этом до минимума за 22 года сократилось неравенство. Это объясняется дефицитом кадров и, как следствие, ростом зарплат. А также повышением стоимости жизни и соцвыплатами от государства, считают эксперты.

Доходные места

В 2022 году средние доходы россиян составляли 44,94 тыс. рублей, отмечается в исследовании FinExpertiza, которое проведено на основе данных Росстата. Этот показатель включает в себя зарплату, социальные начисления (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения), а также, например, дивиденды и полученные проценты по депозитам.

Доля населения, имеющая среднемесячные доходы от 45 тыс. рублей, в прошлом году составила 36,2%, сказано в исследовании. Если в 2021-м людей с такими заработком насчитывалось 43,8 млн, то в 2022-м их стало на 9,4 млн больше — 53,1 млн.

Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего живет в Чукотском автономном округе: больше 45 тыс. рублей в месяц там получали 78,2% жителей или 37,4 тыс. человек. Далее идет Ямал (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%) и Ненецкий автономный округ (72,3%). В Санкт-Петербурге, который находится на восьмом месте, этот показатель составляет 55,8%.

пешеходы в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Минимальный процент людей, которые зарабатывают выше этого уровня — в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек), Карачаево-Черкесии (6,7%, или 31,4 тыс.) и Калмыкии (7,4%, или 19,6 тыс.).

В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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— За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство сократилось. Так, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке. В 2021 году это соотношение было 15,2 раза, — добавила она.

Согласно прошлогоднему исследованию FinExpertiza, среднемесячные доходы россиян в 2021 году составляли 40 тыс. рублей (в 2020 этот показатель был 36,2 тыс. рублей). При этом 20% наименее обеспеченных граждан располагали порядка 10,8 тыс. рублей в месяц, а 20% наиболее обеспеченных получали в среднем по 93,5 тыс. рублей.

На кассе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Неоднозначный показатель

В середине 2022 года стало больше получателей пособия на ребенка: его распространили на полные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет со среднедушевыми доходами менее одного прожиточного минимума (ранее пособие предоставлялось только родителям-одиночкам), напомнила младший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Александра Осаволюк.

— Учитывая, что семьи с детьми составляют наибольшую группу риска бедности в России, подобная политика в отношении малоимущих граждан сыграла важную роль в повышении номинальных доходов населения, — сказала она.

Тенденция сокращения неравенства, скорее всего, продолжится, считает Александра Осаволюк. Этому будут способствовать повышение минимального размера оплаты труда и пенсий, расширение социальной поддержки малоимущих граждан и населения, находящегося в группе риска, отметила эксперт.

Также на показатель позитивно повлияет увеличение сборов с людей, которые зарабатывают больше — такие как повышенный НДФЛ (15% для тех, чей годовой доход составляет более 5 млн рублей) или налог на роскошь (повышенный коэффициент, применяемый для владельцев элитных автомобилей и недвижимости) и другие меры, добавила Александра Осаволюк.

мать с ребенком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Основной фактор повышения доходов — рост объемов и размеров государственной поддержки широкого круга граждан и бизнеса, согласна заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

— Однако необходимо понимать, что сокращение неравенства в доходах населения должно обеспечиваться в первую очередь за счет предоставления рабочих мест с достойной оплатой труда и расширения благоприятных условий для предпринимательства, — заявила она.

Графика

Рост доходов на первый взгляд можно считать положительной тенденцией, если он связан с развитием рынка и расширением возможностей для людей. Но этот показатель неоднозначен — его надо оценивать вместе с динамикой роста цен, заявила резидент экспертного клуба ЦСР Светлана Краснова. Она допустила, что заработок увеличивается в отраслях и регионах, где есть высокая потребность в квалифицированных кадрах и, соответственно, наблюдается некоторый их дефицит.

При нехватке работников и одновременном росте стоимости жизни компании вынуждены поднимать заработную плату, улучшать социальный пакет и условия труда, чтобы привлекать и удерживать сотрудников, — пояснила Светлана Краснова.

офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она добавила, что тенденция на сокращение неравенства продолжится, если будет появляться еще больше возможностей для развития рынка и повышения качества жизни населения.

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Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян могут вырасти в 2023 году на 3,4%. По словам главы ведомства Максима Решетникова, этому будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. «Известия» направили запрос в министерство.

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