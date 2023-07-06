Туда нельзя: россиянам затруднят доступ к их финской недвижимости

Гражданам РФ, имеющим недвижимость в Финляндии, теперь необходимо доказывать наличие веских причин для въезда в страну. Но в скором времени процедура въезда станет еще сложнее. Россиянам остается либо продавать собственность за бесценок, либо ждать, пока ее отнимут за неуплату налогов и коммунальных платежей. Подробности — в материале «Известий».

По примеру Эстонии

В прошлом году Латвия, Литва, Эстония и Финляндия закрыли визовый въезд большинству россиян, но этого им показалось мало. В последнее время эстонская пресса немало писала о ситуации с почти 4500 россиянами, владеющими недвижимостью в этой прибалтийской республике. В прошлом году эти люди потеряли доступ к своей собственности. Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар бесстрастно сообщил, что если у владельца квартиры, являющегося гражданином России, появятся долги из-за неуплаты налога на недвижимость или коммунальных платежей, то это может означать утрату данного имущества.

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Коммусаар добавил, что с точки зрения Таллина большое количество недвижимого имущества, принадлежащего в Эстонии российским гражданам, является «риском для безопасности», который необходимо устранить. Такое положение дел обеспокоило даже некоторых эстонских юристов, усмотревших в нем покушение на священное право собственности. Беспокойство ситуацией выразила и депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, член оппозиционной Центристской партии. В своем письме, направленном на имя министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия Эстонии), Тоом предупредила, что у многих квартирных товариществ Эстонии из-за запрета на въезд россиянам возникнут большие долги.

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Тоом отмечает, что в настоящее время ходатайствовать о визе могут только те российские граждане, кто хочет приехать в гости к гражданину Эстонии или близкому родственнику, проживающему в Эстонии с долгосрочным видом на жительство; работающие в Эстонии российские дипломаты и члены их семей; работники, связанные с международными торговыми и пассажирскими перевозками; лица, которые могут передвигаться на основании права Евросоюза, а также те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по «гуманитарным причинам». Таким образом, в этом списке нет людей, владеющих недвижимостью в Эстонии.

Граждане РФ сейчас пытаются любыми способами сбыть свою эстонскую собственность, доступ к которой они потеряли, и получить за нее хоть какие-то деньги.

Дальнейшие ограничения

В конце июня стало известно, что Финляндия хочет ужесточить введенные в прошлом году ограничения на въезд россиян. Комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета и президент республики Саули Ниинисте пришли к выводу, что «имеет смысл продлить действующие ограничения, а также ужесточить их во избежание случаев злоупотребления». По словам главы консульского отдела финского МИДа Юсси Таннера, «в отношении ужесточений пока нет четкой линии».

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Однако, по словам Таннера, «планируется, что ограничения коснутся, например, владельцев недвижимости». Чиновник пояснил, что «в дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия». В данный момент в Финляндии действует решение, принятое в сентябре 2022-го, в соответствии с которым российские владельцы квартир и объектов недвижимости могут приезжать в страну только для неотложных работ по их обслуживанию. Но, судя по всему, вскоре и это основание будет считаться недостаточным.

Во-вторых, планируется ограничить въезд российских абитуриентов для сдачи экзаменов в финские учебные заведения. В дальнейшем въезжать в Финляндию смогут только поступающие на такие учебные программы, которые ведут к получению степени или квалификации, что исключит, например, учеников финских народных училищ. Принятое осенью 2022 года решение об ограничениях разрешало въезд студентам для краткосрочного обучения (менее 90 дней). Таннер объясняет очередное ужесточение тем, что в условиях принятых ограничений россияне стали чаще запрашивать финские визы именно на основании поступления в учебное заведение.

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В-третьих, власти Финляндии планируют ограничить деловой туризм из России. По словам Таннера, «детали этого пункта пока открыты», но требования могут заключаться, например, в том, чтобы направлением командировки была только Финляндия, а не еще какая-либо другая страна. «Только так мы можем отследить деловой туризм», — говорит Таннер. Как пообещал сотрудник МИДа, Госсовет опубликует «новое принципиальное решение» о политических ограничениях на въезд для россиян в ближайшее время, а окончательное постановление примет правительство.

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Стоит отметить, что затруднение доступа к финской недвижимости уже сейчас коснулось по меньшей мере нескольких тысяч россиян. По данным финского министерства обороны, гражданам РФ принадлежит в Финляндии около 3 тыс. объектов недвижимости. На самом деле их может быть еще больше, поскольку не все сделки попадают в поле зрения министерства — его интересуют в первую очередь лишь те покупки россиян, которые находятся поблизости от военных объектов. Кроме этого, сделки по покупке недвижимости могут заключаться через финского посредника. Также нет информации, например, о числе квартир, принадлежащих россиянам, но понятно, что их достаточно много.

Урок для финнолюбов

Все предыдущие годы финские агентства по продаже недвижимости активно привлекали россиян. И у обеспеченных жителей, например, Санкт-Петербурга или Ленобласти считалось престижным обзавестись квартирой или дачей где-нибудь в окрестностях Лаппеенранты или Хельсинки. Теперь эти люди искренне возмущены — они чувствуют себя ограбленными.

Фото: Global Look Press/Silwen Randebrock

Генеральный директор финской компании по обслуживанию недвижимости Kotitalkkaripalvelu Lappeenranta Пекка Раутио подтверждает, что из-за ужесточения правил проблемы с российскими владельцами увеличились. «Им трудно достать евро, поэтому платежи отправляются, например, через друзей. Трудности с получением виз также ограничивают посещение коттеджей», — указал Раутио в беседе с финской прессой. Россиянин Леонид из Санкт-Петербурга с 2013 года владеет коттеджем в городе Иматра. «Я плачу налоги в Финляндии, трачу там деньги. Я поддерживаю участок в хорошем состоянии и здороваюсь с соседями. Я не понимаю, какое преступление я совершил», — посетовал мужчина. Леонид рассказывает, что ранее для поездки на дачу ему пришлось обзавестись фотографиями трубы, которую прорвало. Пограничники пропустили его для проведения ремонтных работ на участке. Петербуржец пока не понимает, что конкретно изменится с ужесточением правил, но опасается худшего. Подобные опасения разделяет россиянка Нелли Титова, решившая выставить свой летний домик в Финляндии на продажу. «Доказывать пограничнику необходимость побывать на собственном участке глупо. Тем более осложнились не только въезд, но и финансовая часть: оплатить налоги, услуги. И в целом, я бы сказала, отношение негативное», — отметила женщина.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander

Политолог Максим Рева сказал «Известиям», что случившееся стало весомым уроком для россиян, в свое время искусившихся рекламой финских продавцов недвижимости. «Я сам живу в Санкт-Петербурге и могу засвидетельствовать, что на определенном этапе у наших горожан считалось очень модным покупать квартиры и дачи в Финляндии. Люди этим гордились — мол, у меня «недвига в Европе», наперебой рассказывали о том, как им нравится в «Финке». И вот так им Финляндия отплатила за любовь. Даже удивительно, почему теперь эти люди не выйдут на митинг протеста у финского консульства, благо его пока еще в Питере не закрыли?» — иронизирует Рева.