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Блок-сигнал: иностранные банки отказали в платежах половине российских МСП

Почему ситуация с трансграничными расчетами усложнилась в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние полгода половина российских МСП столкнулась с отказом иностранного банка в проведении платежа. В 2022-м таких было только 35%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Также компаниям задерживают операции, требуют дополнительные документы или ставят заградительные комиссии. Сложности стали возникать с переводами в Казахстан, Киргизию и Китай, отметили в бизнес-объединениях и кредитных организациях. Это связано с рисками вторичных санкций. Улучшится ли ситуация и какие еще варианты для проведения транзакций остаются — в материале «Известий».

Как работают международные расчеты в 2023 году

Российскому бизнесу в 2023-м усложнили проведение международных платежей. За II и III кварталы этого года больше половины (53%) российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в проведении операции. Еще год назад о подобной проблеме в аналогичном периоде сообщили только 35% предпринимателей, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», посвященном индексу RSBI (показывает динамику деловой активности МСП). В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1781 компании этого сектора из всех регионов РФ.

За эти шесть месяцев 2023-го также каждый второй бизнес столкнулся с задержками в проведении международных транзакций. Годом ранее эту проблему отметили только 36% предприятий малого и среднего бизнеса. Другими основными сложностями для компаний при трансграничных операциях стали «зависание» платежа (об этом рассказали 44% предпринимателей против 34% в 2022-м) и слишком высокие комиссии за перевод (41% против 20% годом ранее), следует из опроса.

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Рост барьеров при проведении транзакций в первую очередь произошел за счет увеличения количества банков-посредников в цепочке денежных перечислений, а также наращивания санкционного давления, отмечается в исследовании.

За II и III кварталы 2023-го платежи в иностранных валютах проводили 17% предпринимателей, говорится в материалах. При этом за год значительно снизилась доля тех, кто использовал «токсичные» валюты. Доллар в расчетах применяла только треть МСП, хотя годом ранее таких было больше половины. Доля использующих евро снизилась с 43 до 31%.

В то же время в 2023 году каждая вторая компания уже отправляла платежи в юанях. Также увеличилось количество операций в дирхамах: число организаций, применяющих эту валюту, выросло с 2 до 4%. Такая динамика отражает успешную переориентацию бизнеса на восточные рынки, говорится в исследовании. Наибольшей популярностью эти денежные единицы пользуются у компаний в сфере производства, вероятно, на фоне импорта технологичного оборудования из этих стран.

Почему иностранные банки не принимают платежи из России

В российских банках и деловых объединениях подтвердили рост сложностей в проведении международных транзакций в этом году. Отклонять такие операции стали минимум на 15–20% чаще, чем в начале 2023-го, сообщила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Ситуация усложняется из-за того, что иностранные партнеры опасаются попасть под вторичные санкции, полагает она. Ряд зарубежных кредитных организаций ужесточили требования внутреннего комплаенс-контроля и проводят детальные проверки на наличие в санкционных списках самих клиентов, а также продукции, входящей во внешнеэкономический контракт. Чтобы защитить предпринимателей от срыва сроков или отмены транзакций, некоторые российские банки работают на опережение — заранее проводят подобную проверку до отправки платежа, рассказала Ирина Кузьмина.

Она добавила: чаще всего трансграничные операции сейчас проводятся с Китаем, Турцией и дружественными странами ЕАЭС. Именно в этих направлениях стали появляться новые трудности из-за получения дополнительных запросов и перепроверки транзакций, что в том числе удлиняет сроки зачисления денег.

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Тенденцию также отметил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По его словам, например, многие кредитные организации КНР опасаются вторичных рестрикций. Платежи из России не принимают почти никакие финорганизации Гонконга и Тайваня из-за участия в их капитале недружественных стран.

Политика санкций действительно ужесточается, подтвердил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Банки-партнеры из дружественных государств проявляют всё больше осторожности. Например, платежи, относящиеся к продукции двойного назначения, которые раньше проходили, теперь начинают отклоняться. Хуже всего идут операции в казахстанских тенге. Сложности есть и с Киргизией. Тяжелая ситуация сейчас также с финорганизациями Индии из-за политики страны по обязательной конвертации поступивших средств в рупии.

Другая проблема с национальными валютами — это их волатильность, добавила директор Делобанка Ирина Кузьмина. Например, турецкая лира в последние годы крайне нестабильна. Кроме того, постоянно меняется политика иностранных ЦБ по работе с российскими контрагентами.

Сложности с трансграничными платежами у клиентов МСП изначально появились из-за введения международных рестрикций в отношении почти всех крупнейших российских банков, напомнили в пресс-службе ВТБ.

При этом пока нет предпосылок, чтобы санкционное давление ослабевало, считает заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров. Более того, все последние пакеты ограничений были направлены на соблюдение уже введенных рестрикций и прикрытие путей их обхода. Например, 2 ноября под антироссийские ограничения попали 15 компаний из ОАЭ.

Скорее всего, предприниматели продолжат сталкиваться с повышенным уровнем отказов, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Однако возможности проведения трансграничных операций всё еще остаются, подчеркнул Роман Прохоров. Для расчетов, например, можно использовать наличные. Другой применяемый вариант — криптовалюты. По словам директора платежного сервиса Vepay Георгия Никонова, альтернативным решением может стать собственная система расчетов с дружественными странами.

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