Здоровый образ: наибольший оборот в месяц показывают магазины спорттоваров

Самый большой оборот на одну торговую точку в России оказался у бизнеса, связанного с продажей спортивных товаров и питания, говорится в исследовании «Тинькофф Бизнеса» на базе сервиса геоаналитики «Компас» (есть у «Известий»). Категория спорттоваров обогнала магазины электроники и игрушек, что, по мнению аналитиков, связано с высоким средним чеком и низкой плотностью расположения точек конкурентов в этой сфере. Эксперты считают, что на показатели бизнеса по продаже товаров для спорта также в значительной степени повлиял тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ), а в дальнейшем индустрия продолжит стремительно развиваться.

У какого бизнеса самый большой оборот

Офлайн-розницей с наибольшим оборотом в крупных городах оказались магазины спорттоваров и спортивного питания: по данным исследования «Тинькофф Бизнеса», на одну торговую точку приходится 2,6 млн рублей оборота в месяц. Исследование проведено по 20 ключевым сферам розницы в 16 городах-миллионниках на основании данных сервиса геоаналитики «Компас». Лидирующие позиции магазинов спорттоваров аналитики объясняют относительно высоким средним чеком (2,7 тыс. рублей) и небольшой конкуренцией.

На втором месте оказались магазины электроники и бытовой техники — по данным сервиса геоаналитики, на одну точку приходится оборот 2,1 млн рублей. На третьем расположились магазины игрушек и хобби-товаров (2 млн).

В исследовании также отмечается, что средний оборот одной торговой точки заметно отличается от города к городу. Наибольший показывают розничные магазины в Москве — примерно в 1,5–2 раза выше, чем в других городах-миллионниках.

Только в мебельных и книжных столицы средние обороты такие же, как и в других городах, а в магазинах электроники и бытовой техники даже на 20% ниже, чем в среднем по России, говорится в исследовании. Из него также следует, что самые большие показатели в Москве у сферы одежды и аксессуаров — почти 4 млн рублей на точку.

В целом в России наибольшая конкуренция наблюдается в отрасли продажи продуктов питания и заведений общепита. В городах-миллионниках на 3 кв. км в среднем приходится 26 продуктовых и 20 ресторанов или кафе, приводятся в исследовании данные с карты сервиса геоаналитики «Компас». Наименьшая конкуренция, по данным аналитиков, — среди ателье и магазинов с товарами для рукоделия и творчества.

Что касается самого высокого среднего чека, то он, согласно исследованию, зафиксирован в магазинах ювелирных украшений и часов (6,4 тыс. рублей). Покупатели всё чаще рассматривают более дорогие драгоценные изделия как потенциальную инвестицию и «твердую валюту», таким образом продажи сети растут за счет увеличения среднего чека, подтвердили «Известий» тенденцию в пресс-службе ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Ранее СМИ писали, что совокупная выручка российских компаний за 2022 год увеличилась вдвое к 2021 году и превысила квадриллион. По состоянию на сентябрь 2023 года выручка МСП (по данным контрольно-кассовой техники), накопленным итогом с начала года в расчете на одного субъекта выросла на 6,16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Почему у магазинов спорттоваров самый большой оборот

Популяризация здорового образа жизни и поддержка спорта на государственном уровне влияют на потребительский спрос, считает член генсовета «Деловой России», генеральный директор VPLAB Юрий Клюшенков.

— С одной стороны, российский рынок покинули зарубежные бренды одежды и аксессуаров, но при этом их место активно занимают отечественные компании, осваивая новые для себя ниши, — отметил он.

Спорт, а точнее, физическая активность, становятся всё более популярными и важными в обществе, поэтому спрос на такие товары растет, согласен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institut Николай Переславский.

Кроме того, активно развивается индустрия, близкая к спортивной, — фитнес, йога, пилатес, что тоже требует специальной одежды и тренажеров, пояснил он.

Также Николай Переславский отметил, что стиль в одежде у людей поменялся: мировой тренд на повседневную спортивную одежду и обувь растет год от года, Россия здесь не исключение.

— Оценка того, является ли оборот в размере 2,6 млн рублей в месяц на точку большим, может зависеть от контекста и специфики магазина, а также от места расположения. В некоторых отраслях, где средний чек на товары невысок, такой оборот может считаться значительным, например, для несетевых магазинов с небольшим персоналом и невысокой арендой, — сказал он.

Для магазинов электроники и бытовой техники, которые заняли второе место, 2,1 млн рублей — незначительный оборот. По мнению эксперта, это отражает общую экономическую ситуацию: потребитель задумывается, нужен ли ему третий телевизор, вторая микроволновка или робот-пылесос.

Третье место у точек детских игрушек он назвал закономерным. Даже в кризисы на развитии детей не принято экономить, подытожил Николай Переславский.

У отрасли спорттоваров есть большой потенциал для роста на фоне всё большей заинтересованности россиян в здоровом образе жизни, полагает Юрий Клюшенков. Он также отметил, что онлайн-продажи продолжают стремительно увеличиваться.

— Например, товары в категориях «спорт и отдых», «спортивное питание и БАД» показали двукратный рост продаж на популярных маркетплейсах к прошлому году, а количество новых карточек и продавцов выросло в 2,6 раза, — привел цифры эксперт.

Как ранее писали «Известия», с января по май 2023 года россияне потратили на спортивные товары и услуги на 79% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Чаще всего граждане оплачивали инвентарь (его доля составила 29%), на втором месте — покупка одежды (26%), на третьем — оплата членства в спортивных клубах (23%).