Переобуть на ходу: производство спортивной обуви в России выросло на 65%

На фоне ухода международных брендов в РФ зафиксирован бум производства спортивной обуви. В январе–мае 2023 года ее изготовление выросло на 52%, а по итогам 2022-го — на 65%. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге. Такая тематика максимально популярна во всем мире, отметили на Егорьевской обувной фабрике. Это подтверждает и опыт компании Zenden, российский производитель намерен запустить новую торговую сеть спортивной обуви под брендом Pulse. Эксперты отмечают и постепенное изменение в дресс-коде россиян: требования к рабочей или женской одежде стали гораздо мягче, что и формирует спрос на более комфортную спортивную обувь .

На спорте

По итогам прошлого года в России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви — на 65% , рассказали «Известиям» в Минпромторге. Она стала драйвером роста всей категории в 2022-м. Тогда в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. В этом году тенденция сохранилась: за пять месяцев объем произведенной обуви составил 79 млн пар, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Максимальный темп роста был у спортивной — плюс 52% .

— Увеличение производства такой обуви связано с сезонным фактором — вовлеченностью людей в спортивную тематику, что показали статистические данные , — сказали «Известиям» в министерстве. — Кроме того, российские производители с успехом заняли освободившиеся от иностранных брендов ниши .

В России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В РФ начали создавать и развивать новые имена в то время, как зарубежные спортивные бренды массового сегмента приостановили работу , отметили в ведомстве. Это касается как товаров потребительского сегмента, например любительского и полупрофессионального спорта, так и одежды для профессиональных команд .

В ведомстве добавили, что потребитель охотнее стремится узнавать о российских брендах, об этом свидетельствует тот факт, что ряд блогеров-стилистов переориентировались на российские имена . Также о большом отклике со стороны покупателей говорят и данные специализированных TВ-передач, печатных СМИ.

Фабрика по изготовлению обуви Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Тренд на рост обувной промышленности подтвердил «Известиям» и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Так, за первые пять месяцев 2023-го в Москве выпустили около 700 тыс. пар, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года , сказал он.

Рост производства уже отразился на ценах на продукцию , свидетельствуют данные ЦРПТ (оператор системы маркировки). Например, стоимость кроссовок снизилась на 20% во II квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го . Это подстегнуло спрос: легальные розничные продажи увеличились на 106%, потребности покупателей удовлетворила обувь отечественного производства , подчеркнули в ЦРПТ.

Новые тренды

Покупатели активно интересуются спортивной обувью — такой тренд действительно есть , подтвердил гендиректор Егорьевской обувной фабрики Сергей Сорокин. Весь мир постепенно перешел на более функциональные вещи . Например, это джинсы и кроссовки, ношение которых допустимо в ряде официальных учреждений. Есть и другие послабления: так, со строгими костюмами или женскими платьями можно надевать спортивную обувь .

С этим согласен и управляющий партнер отечественного производителя и продавца обуви Zenden Александр Сарычев. По его словам, тренд актуален в отрасли последние несколько лет .

Сотрудник на этапе производства спортивной обуви Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Во всем мире постепенно меняется дресс-код: требования к рабочей или женской одежде стали гораздо мягче. Теперь люди могут надевать кроссовки под разную одежду. Изменились и предпочтения покупателей — носить такую обувь стало модно, — сказал он «Известиям».

Плюс к этому, из РФ ушли международные спортивные бренды, что подтолкнуло отечественных производителей активнее занимать эту нишу , пояснил эксперт. Но стоит отметить, что этот рынок не растет взрывными темпами: значит, компании перераспределяют свое производство. Они отказываются от изготовления разных видов, выбирая спортивную . Среди других факторов Александр Сарычев назвал спрос со стороны государства. Так, всё активнее в госзакупках участвует не только тактическая обувь, но и спортивная .

Гибридный стиль спортивной одежды для повседневной носки (Athleisure) в тренде уже несколько лет , отметила «Известиям» старший вице-президент по маркетингу и развитию цифровых технологий Елена Алексеева.

Продажа обуви в фирменном магазине Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Для молодых потребителей физическое и ментальное здоровье — одна из основополагающих ценностей поколения. Статистика показывает уверенное снижение интереса к курению и алкоголю среди таких граждан и, напротив, постоянный рост спроса на всё, что связано с физической активностью, здоровым питанием и управлением стрессом , — сказала она. — Ключевым трендом последних лет стала популярность самостоятельных тренировок, плюс растет доля тех, кто занимается любительским спортом и чаще всего менее требователен к спортивной экипировке : люди выбирают вещи для активностей, которые можно легко интегрировать в повседневный гардероб.