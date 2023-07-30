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Переобуть на ходу: производство спортивной обуви в России выросло на 65%

Почему изготовители перенастроились на этот товар и с чем связан рост спроса
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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На фоне ухода международных брендов в РФ зафиксирован бум производства спортивной обуви. В январе–мае 2023 года ее изготовление выросло на 52%, а по итогам 2022-го — на 65%. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге. Такая тематика максимально популярна во всем мире, отметили на Егорьевской обувной фабрике. Это подтверждает и опыт компании Zenden, российский производитель намерен запустить новую торговую сеть спортивной обуви под брендом Pulse. Эксперты отмечают и постепенное изменение в дресс-коде россиян: требования к рабочей или женской одежде стали гораздо мягче, что и формирует спрос на более комфортную спортивную обувь.

На спорте

По итогам прошлого года в России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви — на 65%, рассказали «Известиям» в Минпромторге. Она стала драйвером роста всей категории в 2022-м. Тогда в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. В этом году тенденция сохранилась: за пять месяцев объем произведенной обуви составил 79 млн пар, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Максимальный темп роста был у спортивной — плюс 52%.

Увеличение производства такой обуви связано с сезонным фактором — вовлеченностью людей в спортивную тематику, что показали статистические данные, — сказали «Известиям» в министерстве. — Кроме того, российские производители с успехом заняли освободившиеся от иностранных брендов ниши.

В России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви

В России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В РФ начали создавать и развивать новые имена в то время, как зарубежные спортивные бренды массового сегмента приостановили работу, отметили в ведомстве. Это касается как товаров потребительского сегмента, например любительского и полупрофессионального спорта, так и одежды для профессиональных команд.

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В ведомстве добавили, что потребитель охотнее стремится узнавать о российских брендах, об этом свидетельствует тот факт, что ряд блогеров-стилистов переориентировались на российские имена. Также о большом отклике со стороны покупателей говорят и данные специализированных TВ-передач, печатных СМИ.

Фабрика по изготовлению обуви

Фабрика по изготовлению обуви

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Тренд на рост обувной промышленности подтвердил «Известиям» и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Так, за первые пять месяцев 2023-го в Москве выпустили около 700 тыс. пар, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал он.

Рост производства уже отразился на ценах на продукцию, свидетельствуют данные ЦРПТ (оператор системы маркировки). Например, стоимость кроссовок снизилась на 20% во II квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это подстегнуло спрос: легальные розничные продажи увеличились на 106%, потребности покупателей удовлетворила обувь отечественного производства, подчеркнули в ЦРПТ.

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Новые тренды

Покупатели активно интересуются спортивной обувью — такой тренд действительно есть, подтвердил гендиректор Егорьевской обувной фабрики Сергей Сорокин. Весь мир постепенно перешел на более функциональные вещи. Например, это джинсы и кроссовки, ношение которых допустимо в ряде официальных учреждений. Есть и другие послабления: так, со строгими костюмами или женскими платьями можно надевать спортивную обувь.

С этим согласен и управляющий партнер отечественного производителя и продавца обуви Zenden Александр Сарычев. По его словам, тренд актуален в отрасли последние несколько лет.

Сотрудник на этапе производства спортивной обуви

Сотрудник на этапе производства спортивной обуви

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Во всем мире постепенно меняется дресс-код: требования к рабочей или женской одежде стали гораздо мягче. Теперь люди могут надевать кроссовки под разную одежду. Изменились и предпочтения покупателей — носить такую обувь стало модно, — сказал он «Известиям».

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Плюс к этому, из РФ ушли международные спортивные бренды, что подтолкнуло отечественных производителей активнее занимать эту нишу, пояснил эксперт. Но стоит отметить, что этот рынок не растет взрывными темпами: значит, компании перераспределяют свое производство. Они отказываются от изготовления разных видов, выбирая спортивную. Среди других факторов Александр Сарычев назвал спрос со стороны государства. Так, всё активнее в госзакупках участвует не только тактическая обувь, но и спортивная.

Гибридный стиль спортивной одежды для повседневной носки (Athleisure) в тренде уже несколько лет, отметила «Известиям» старший вице-президент по маркетингу и развитию цифровых технологий Елена Алексеева.

Продажа обуви в фирменном магазине

Продажа обуви в фирменном магазине

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Для молодых потребителей физическое и ментальное здоровье — одна из основополагающих ценностей поколения. Статистика показывает уверенное снижение интереса к курению и алкоголю среди таких граждан и, напротив, постоянный рост спроса на всё, что связано с физической активностью, здоровым питанием и управлением стрессом, — сказала она. — Ключевым трендом последних лет стала популярность самостоятельных тренировок, плюс растет доля тех, кто занимается любительским спортом и чаще всего менее требователен к спортивной экипировке: люди выбирают вещи для активностей, которые можно легко интегрировать в повседневный гардероб.

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Плюс к этому, за 2022–2023 годы российский рынок покинули мировые лидеры спортивной экипировки и athleisure. В результате российские ритейлеры, отвечая на запрос потребителей, расширяют категории товаров, подчеркнула эксперт.

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