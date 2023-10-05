Находить себе место: в РФ появился бесплатный сервис поиска локации для бизнеса

Крупный бизнес начал охотнее делиться данными с небольшими предпринимателями и создавать специальные сервисы для анализа локаций. Собственное решение предложил «Тинькофф», рассказал «Известиям» представитель компании. Технология работает на основе анализа больших данных о поведении 37 млн клиентов экосистемы «Тинькофф». Отдельный функционал, помогающий найти оптимальную локацию, есть у других компаний — но за него чаще всего нужно платить. Свое решение также планирует запустить «Корпорация МСП».

Несмотря на то что с уходом иностранных игроков в России освободилось множество локаций для открытия дела, предприниматели тратят средства на анализ рынка или выбирают место вслепую из-за высокой стоимости исследований, говорят в деловых объединениях. То, что крупные финтех-игроки делятся своей экспертизой и предоставляют данные в свободном доступе, будет способствовать развитию малого бизнеса, считают эксперты.

Удобное подспорье

В РФ появился бесплатный сервис для анализа потребительского спроса в разных локациях. Предполагается, что технология поможет предпринимателям выбрать оптимальное место для открытия своего дела. Такое решение уже запустил «Тинькофф», предоставив бизнесу доступ к большому количеству собственных данных. Как рассказали в «Тинькофф Бизнесе», сервис «Компас» работает на основе больших данных о поведении потребителей и представляет собой интерактивную карту. На нее нанесена информация о количестве потенциальных клиентов в выбранной точке продаж, уровне конкуренции там, среднем чеке и числе сделок, обороте и стоимости аренды. Любой желающий также может увидеть динамику покупок, подчеркнули в компании. Проект охватывает любой тип деятельности — от розничной торговли до общепита, добавили в компании.

«Компас — это наша инвестиция в развитие бизнес-сообщества в России. <...> (он) Помогает новичкам найти оптимальное место для старта бизнеса, опытным предпринимателям — выявить перспективные направления для расширения», — отмечается на сайте сервиса.

Планами по запуску сервисов для помощи бизнесу также поделились в «Корпорации МСП». По словам генерального директора организации Александра Исаевича, до конца года на платформе «МСП.РФ» будут представлены инструменты геомаркетингового анализа и бизнес-планирования. Там пользователи смогут бесплатно рассчитать доступную рыночную нишу на базе оценки спроса и анализа конкурентной среды, а также сформировать примерный план деятельности.

Как объяснил Александр Исаевич, крупный бизнес тратит значительные средства на проведение исследований различных локаций и моделирование инвестпроектов создания новых точек продаж. Но у малого бизнеса таких ресурсов нет, что и вынуждает действовать вслепую, уточнил Александр Исаевич. По его словам, при таком подходе ошибки неизбежны и за них приходится платить закрытием торговых точек.

В начале 2023 года было представлено еще одно решение, которое оценивает потенциал локаций для развития бизнеса в офлайне — «ГеоКурсор», рассказал директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин. Недавно были расширены возможности сервиса для застройщиков, добавил он. Теперь в нем больше параметров для расчета квартирографии и прогноза цен на каждой стадии строительства. Эксперт отметил: на подобные инструменты виден спрос — это подтверждает их эффективность.

Сервисы аналитики на основе big data, особенно бесплатные, будут востребованы у малого и среднего бизнеса, считает председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Эти инструменты помогают проанализировать потенциальные места размещения объектов с учетом того массива данных, который есть у больших компаний. В результате они позволяют небольшим игрокам правильно оценить инвестиции и возможную прибыль, объяснил эксперт. Соответственно, появление таких технологий делает доступнее информацию для некрупных предприятий, резюмировал он.

— Ценность подобных сервисов именно от финтех-игроков в том, что их бизнес очень сильно завязан на работу с данными и в этой сфере ими накоплен огромный опыт. Такие инструменты, как «Компас», повышают уверенность в успехе, помогает будущему предпринимателю решиться и начать действовать в правильном направлении, а также сэкономить на дорогом специализированном консалтинге, — добавили в Ассоциации больших данных (АБД).

Не действовать вслепую

Сегодня предприниматели при выборе места открытия бизнеса руководствуются в основном доступностью инфраструктуры, пешеходным и автомобильным трафиком, а также величиной арендной платы, рассказала доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Ерохина. По ее словам, с уходом многих иностранных компаний и брендов освободилось много хороших локаций и площадей, особенно в центральных ТЦ: их стоимость сильно упала, что позволяет использовать их под новое дело.

Появление специальных сервисов поможет малым и средним предприятиям — так они смогут выбрать подходящую для себя локацию и спрогнозировать проходимость и трафик, продолжила она. Она считает, что такие меры позволят сократить затраты начинающих бизнесменов и вкладывать больше средств в развитие бренда.

— Хотелось бы, чтобы помимо подбора локации сервисы помогали бы еще снимать дополнительные барьеры, связанные с оформлением документов и снижением бюрократических проволочек, — резюмировала эксперт.

Бизнес выбирает место своего физического размещения, исходя из отраслевой специфики, логистической составляющей, действующих налогового и правового режимов, а также наличия господдержки и доступа к финансированию — прежде всего льготному, добавил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов.

— Выбор места размещения бизнеса следует начинать с построения маркетинговой стратегии. Необходимо ответить на вопрос, насколько выпускаемая продукция будет востребована в конкретном месте, а также каковы будут затраты на производство и доставку товаров потребителям. Важно учитывать налоговые условия и наличие льгот, которые напрямую влияют на маржинальность компании, — поделился эксперт.

Инструменты по выбору места регистрации могут пользоваться популярностью, особенно если они будут учитывать аспекты налогообложения в отдельных субъектах РФ и предоставлять информацию об организационных составляющих, считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опоры России» Сергей Елин. В целом, по его словам, предприниматели при ведении своего дела должны учитывать множество факторов, поэтому использование таких сервисов даст им безусловное преимущество.