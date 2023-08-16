Росту время: индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

Индекс здоровья российского бизнеса по итогам II квартала 2023-го достиг 69 баллов — значение стало максимальным за период с 2019 по 2023 год . Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru, банка «Точка» и Calltouch (имеется в распоряжении «Известий»). Наиболее высокие темпы восстановления показали малые предприятия — рекордные 76 баллов . В деловом сообществе связывают тенденцию с господдержкой, способностью небольших компаний быстро перестраиваться в новых условиях, а также c освобождением некоторых ниш. Среди трудностей эксперты назвали дорогие заемные средства и дефицит кадров .

Новые рынки сбыта

Индекс здоровья российского бизнеса РФ превысил допандемийный уровень , следует из анализа, проведенного hh.ru, «Точкой» и Calltouch. Показатель высчитывается на основании формулы из девяти ключевых индикаторов, включающих их рекрутинговую, маркетинговую активности и финансовую составляющую.

Во II квартале 2023-го он составил 69 баллов, тогда как в доковидном 2019 году показатель был на уровне 52 . В пандемийном 2020-м он упал до 50 баллов, в 2021-м восстановился до 63 баллов, а в 2022-м, когда началась спецоперация и были введены санкции, незначительно снизился до 62.

Относительно небольшое снижение индекса в прошлом году объясняется тем, что с начала СВО российский бизнес получил мощный импульс со стороны бюджета , отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Сейчас прослеживается два основных тренда: ориентация на госзаказы и масштабирование , отметила она.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В 2023 году лучше других показатель у малого бизнеса. Индекс его здоровья во II квартале оказался на шесть баллов выше, чем год назад (76 против 70) . При этом средние компании чувствуют себя хуже, чем раньше (их показатель сократился с 55 до 52 баллов), подчеркивается в исследовании.

«У многих предпринимателей получилось преодолеть или минимизировать последствия проблем 2022 года: найти новые способы поставок или рынки сбыта, восстановить потребительский спрос, выбрать новые каналы продвижения. Отечественный бизнес не только выздоравливает, но и демонстрирует развитие и даже рост », — отмечается в исследовании.

Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла) в связи с появлением на рынке большого количества новых брендов и развитием рынка машин с пробегом. Также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов) благодаря развитию внутренних перемещений и транспорт (+10) за счет преодоления зависимости от западных поставщиков и создания новых логистических каналов.

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Самое заметное падение у компаний, работающих в сфере фитнеса и здоровья (–24 балла), а также в медицине (–12 баллов). Это связано с сокращением потребительских трат россиян на эти цели, пояснили эксперты.

В топ-3 просевших отраслей также вошел мебельный бизнес (его индекс здоровья снизился на 16 баллов). Эта сфера всё еще не может оправиться от санкционных потерь в виде разрывов цепочек поставок, прекращения иностранных партнерств и резкого подорожания материалов, отметили аналитики.

Малому бизнесу открылись многие ниши, получился хороший импульс для роста в ряде сегментов , объяснил член президиума «Опоры России» Павел Самиев.

— Вырос оптимизм, после шокового состояния началась адаптация и пришло понимание того, что возникли новые возможности , — отметил он.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Развитие с барьерами

Малый бизнес показывает хороший рост на фоне эффективности мер господдержки , считает доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Ерохина. Она напомнила, что для предприятий доступны многие программы, например «земля за один рубль», снижение налоговой нагрузки, наличие беспроцентных кредитов и займов .

Слабое восстановление среднего бизнеса эксперт связала с существенным ростом расходов на сырье и материалы, а также со спадом покупательской активности.

Небольшие предприятия ориентированы в основном на внутренний спрос, они меньше зависят от импорта из Европы и США, а потому смогли перестроиться относительно быстро и безболезненно, считает директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Она также назвала среди проблем низкую обеспеченность заемными средствами, высокую налоговую нагрузку и недостаточную эффективность государственных мер поддержки. В свою очередь, Екатерина Ерохина среди ключевых барьеров выделила следующие: страх бизнесменов, что они не смогут отвечать по своим обязательствам, нестабильность экономико-политической ситуации, санкции, а также дефицит на рынке труда .

Определенными стоп-факторами можно назвать недостаточность финансирования, обусловленную несоответствием компаний завышенным требованиям госпрограмм, считает Екатерина Авдеева из «Деловой России».

При этом малый бизнес инвестирует в расширение и производство, также растет качество обслуживания кредитов , отметил Павел Самиев из «Опоры России». Уровень проблемной задолженности в этом секторе минимальный за всю историю (менее 5%), даже у крупных компаний просрочка выше, добавил он. При этом внеочередное повышение ключевой ставки до 12% в августе способно притормозить развитие предпринимательства, опасается он.