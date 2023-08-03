Поступления без наказания: налоговые доначисления бизнесу упали в два раза

Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицам снизились в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 168 до 84 млрд рублей. Число налоговых проверок за этот период сократилось с 2,6 до 1,5 тыс . Об этом говорится в расчетах ВШЭ на основе статистики ФНС (есть у «Известий»). В службе связали тенденцию с эффектом высокой базы прошлого года из-за действия моратория на проверки, введенного еще в пандемию. Эксперты считают, что акцент властей сместился на профилактическую работу с нарушителями .

Никаких претензий

По итогам I квартала наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП) юрлиц, ИП и физлиц относительно аналогичного периода прошлого года — с 2,6 до 1,5 тыс., сообщил «Известиям» эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов, проанализировав статистику ФНС. Фиксируется и сокращение объема претензий по сборам — со 168 до 84 млрд рублей , сказал он.

Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— В среднем суммарный объем претензий, в том числе доначисленные налоги, пени и штрафы, за одну проверку составил 57 млн рублей. Это на 9 млн меньше аналогичного показателя сопоставимого периода , — пояснил Владимир Саськов.

При этом существенное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес, считает эксперт.

— Речь скорее идет о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года . Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года, — заявил Владимир Саськов.

Справка «Известий» Мораторий на проведение налоговых проверок вводился во время пандемии и действовал с 6 апреля по 30 июня 2020 года. В этот период приостанавливалось не только назначение новых контрольных мероприятий, но и проведение текущих. Из-за этого на более поздние периоды сместились сроки организации проверок и, следовательно, их завершения.

Эксперт НИУ ВШЭ также отметил, что общее количество камеральных проверок (анализ отчетности ИП и юрлиц на соответствие налоговому законодательству) существенно не изменилось, при этом их эффективность выросла почти на 60% . Это говорит о развитии системы рискориентированности в планировании таких мероприятий, подытожил Владимир Саськов.

В I квартале 2023 года ФНС продолжает тренд по информированию россиян о рисках нарушений законодательства о налогах и сборах перед назначением ВНП, пояснили «Известиям» в службе. Там добавили, что также сохраняется тенденция сокращения числа таких проверок.

Снижение количества ВНП, оконченных в I квартале 2023 года, связано с высокой базой предыдущего периода, утончили в ФНС . В I квартале 2022-го завершилось значительное число проверок, приостановленных во время моратория. Сумма доначислений по результатам контрольных мероприятий, соответственно, сократилась пропорционально их количеству, подчеркнули в службе .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Выездные налоговые проверки негативно влияют на выручку малого и среднего бизнеса, установила ранее Счетная палата. По подсчетам аудиторов, в среднем финансовые показатели фирм, подпавших под контрольные мероприятия, оказывалась ниже, чем непроверяемых.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году из-за моратория число всех проверок бизнеса снизилось до «исторического минимума — менее 340 тыс. ». Он подчеркнул, что эти мероприятия проводят только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью людей и в отношении ограниченного круга предприятий.

В добровольном порядке

Внимание налоговых органов к бизнесу всегда было одним из наиболее чувствительных аспектов для добросовестных предпринимателей, сказала «Известиям» доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Снижение проверок показывает, что ФНС слышит голос бизнеса в части устранения избыточных бюрократических преград, которые могут затруднять их легальную деятельность , сказала она. Кроме того, растет налоговая ответственность самих предпринимателей. Контрольные мероприятия всё чаще носят выборочный и адресный характер, добавила Екатерина Авдеева.

Цифры наглядно демонстрируют последовательность продекларированного ФНС курса на приоритет аналитической и профилактической работы, согласен управляющий партнер Tax&Legal Management Василий Ваюкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Основной акцент сместился на мероприятия предпроверочного анализа и информирование плательщика о его результатах через проведение так называемых комиссий по легализации налоговой базы , когда бизнесу предлагают добровольно уточнить свои обязательства по сборам. Зачастую предприниматель понимает, что отказ чреват назначением выездной проверки с негативными последствиями, — отметил он.

В последнее время растет количество случаев, когда компании доплачивают сборы еще до проверок, отметил партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов. С компаниями и ИП всё чаще проводят рабочие встречи, на которых информируют о рисках, отметил старший юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Александр Земченков.

— Бюджет теряет из-за отсутствия штрафов, но выигрывает за счет минимизации затрат на трудоемкие и долгие контрольные мероприятия . В целом же налоговые органы нацелены на их рентабельность. Это выражается в том, что в план проведения проверок включают только те компании, в которых, по сути, уже выявлено нарушение на существенные суммы, — отметил он.