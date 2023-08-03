 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Экономика
WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России
Общество
Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ
Мир
Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу упали в два раза
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ
/

Поступления без наказания: налоговые доначисления бизнесу упали в два раза

Почему резко снизилось количество выездных проверок ФНС и объем претензий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицам снизились в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 168 до 84 млрд рублей. Число налоговых проверок за этот период сократилось с 2,6 до 1,5 тыс. Об этом говорится в расчетах ВШЭ на основе статистики ФНС (есть у «Известий»). В службе связали тенденцию с эффектом высокой базы прошлого года из-за действия моратория на проверки, введенного еще в пандемию. Эксперты считают, что акцент властей сместился на профилактическую работу с нарушителями.

Никаких претензий

По итогам I квартала наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП) юрлиц, ИП и физлиц относительно аналогичного периода прошлого года — с 2,6 до 1,5 тыс., сообщил «Известиям» эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов, проанализировав статистику ФНС. Фиксируется и сокращение объема претензий по сборам — со 168 до 84 млрд рублей, сказал он.

Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.

бизнесмены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В среднем суммарный объем претензий, в том числе доначисленные налоги, пени и штрафы, за одну проверку составил 57 млн рублей. Это на 9 млн меньше аналогичного показателя сопоставимого периода, — пояснил Владимир Саськов.

При этом существенное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес, считает эксперт.

Речь скорее идет о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года. Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года, — заявил Владимир Саськов.

Справка «Известий»

Мораторий на проведение налоговых проверок вводился во время пандемии и действовал с 6 апреля по 30 июня 2020 года. В этот период приостанавливалось не только назначение новых контрольных мероприятий, но и проведение текущих. Из-за этого на более поздние периоды сместились сроки организации проверок и, следовательно, их завершения.

Эксперт НИУ ВШЭ также отметил, что общее количество камеральных проверок (анализ отчетности ИП и юрлиц на соответствие налоговому законодательству) существенно не изменилось, при этом их эффективность выросла почти на 60%. Это говорит о развитии системы рискориентированности в планировании таких мероприятий, подытожил Владимир Саськов.

В I квартале 2023 года ФНС продолжает тренд по информированию россиян о рисках нарушений законодательства о налогах и сборах перед назначением ВНП, пояснили «Известиям» в службе. Там добавили, что также сохраняется тенденция сокращения числа таких проверок.

Ума расплата: фирмы-банкроты обяжут в приоритете закрывать долги по зарплате
В каком порядке теперь будут расплачиваться с пострадавшими от деятельности несостоятельных компаний

Снижение количества ВНП, оконченных в I квартале 2023 года, связано с высокой базой предыдущего периода, утончили в ФНС. В I квартале 2022-го завершилось значительное число проверок, приостановленных во время моратория. Сумма доначислений по результатам контрольных мероприятий, соответственно, сократилась пропорционально их количеству, подчеркнули в службе.

ФНС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Выездные налоговые проверки негативно влияют на выручку малого и среднего бизнеса, установила ранее Счетная палата. По подсчетам аудиторов, в среднем финансовые показатели фирм, подпавших под контрольные мероприятия, оказывалась ниже, чем непроверяемых.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году из-за моратория число всех проверок бизнеса снизилось до «исторического минимума — менее 340 тыс.». Он подчеркнул, что эти мероприятия проводят только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью людей и в отношении ограниченного круга предприятий.

В добровольном порядке

Внимание налоговых органов к бизнесу всегда было одним из наиболее чувствительных аспектов для добросовестных предпринимателей, сказала «Известиям» доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Делить на шесть: бизнес просит радикально снизить налог на имущество
Какие издержки несут предприятия из-за этого сбора и как такая мера повлияет на доходы бюджетов

Снижение проверок показывает, что ФНС слышит голос бизнеса в части устранения избыточных бюрократических преград, которые могут затруднять их легальную деятельность, сказала она. Кроме того, растет налоговая ответственность самих предпринимателей. Контрольные мероприятия всё чаще носят выборочный и адресный характер, добавила Екатерина Авдеева.

Цифры наглядно демонстрируют последовательность продекларированного ФНС курса на приоритет аналитической и профилактической работы, согласен управляющий партнер Tax&Legal Management Василий Ваюкин.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Основной акцент сместился на мероприятия предпроверочного анализа и информирование плательщика о его результатах через проведение так называемых комиссий по легализации налоговой базы, когда бизнесу предлагают добровольно уточнить свои обязательства по сборам. Зачастую предприниматель понимает, что отказ чреват назначением выездной проверки с негативными последствиями, — отметил он.

В последнее время растет количество случаев, когда компании доплачивают сборы еще до проверок, отметил партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов. С компаниями и ИП всё чаще проводят рабочие встречи, на которых информируют о рисках, отметил старший юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Александр Земченков.

Бюджет теряет из-за отсутствия штрафов, но выигрывает за счет минимизации затрат на трудоемкие и долгие контрольные мероприятия. В целом же налоговые органы нацелены на их рентабельность. Это выражается в том, что в план проведения проверок включают только те компании, в которых, по сути, уже выявлено нарушение на существенные суммы, — отметил он.

Дело молодого: число ИП до 20 лет выросло почти до 50 тысяч
Почему юноши и девушки стали чаще открывать бизнес и на чем они зарабатывают

При этом дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023-го составил 2,595 трлн рублей. Только налоговые долги компаний перед госказной к 2022 году выросли на треть, до 2,5 трлн рублей. В июле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в нынешнем году он может превысить плановое значение в 2% ВВП (что составляет порядка 3 трлн рублей).

Ранее СМИ сообщали, что в 2022 году ФНС доначислила рекордную сумму налогов. По результатам проверок плательщики должны были доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд пришлось на организации. При этом в прошлом году было открыто всего 4,6 тыс. выездных контрольных мероприятий, а в 2021 году — 7,6 тыс. Для сравнения: в 2015 году их было 30 тыс.

857543

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир