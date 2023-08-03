Поступления без наказания: налоговые доначисления бизнесу упали в два раза
Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицам снизились в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 168 до 84 млрд рублей. Число налоговых проверок за этот период сократилось с 2,6 до 1,5 тыс. Об этом говорится в расчетах ВШЭ на основе статистики ФНС (есть у «Известий»). В службе связали тенденцию с эффектом высокой базы прошлого года из-за действия моратория на проверки, введенного еще в пандемию. Эксперты считают, что акцент властей сместился на профилактическую работу с нарушителями.
Никаких претензий
По итогам I квартала наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП) юрлиц, ИП и физлиц относительно аналогичного периода прошлого года — с 2,6 до 1,5 тыс., сообщил «Известиям» эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов, проанализировав статистику ФНС. Фиксируется и сокращение объема претензий по сборам — со 168 до 84 млрд рублей, сказал он.
Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.
— В среднем суммарный объем претензий, в том числе доначисленные налоги, пени и штрафы, за одну проверку составил 57 млн рублей. Это на 9 млн меньше аналогичного показателя сопоставимого периода, — пояснил Владимир Саськов.
При этом существенное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес, считает эксперт.
— Речь скорее идет о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года. Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года, — заявил Владимир Саськов.
Эксперт НИУ ВШЭ также отметил, что общее количество камеральных проверок (анализ отчетности ИП и юрлиц на соответствие налоговому законодательству) существенно не изменилось, при этом их эффективность выросла почти на 60%. Это говорит о развитии системы рискориентированности в планировании таких мероприятий, подытожил Владимир Саськов.
В I квартале 2023 года ФНС продолжает тренд по информированию россиян о рисках нарушений законодательства о налогах и сборах перед назначением ВНП, пояснили «Известиям» в службе. Там добавили, что также сохраняется тенденция сокращения числа таких проверок.
Снижение количества ВНП, оконченных в I квартале 2023 года, связано с высокой базой предыдущего периода, утончили в ФНС. В I квартале 2022-го завершилось значительное число проверок, приостановленных во время моратория. Сумма доначислений по результатам контрольных мероприятий, соответственно, сократилась пропорционально их количеству, подчеркнули в службе.
Выездные налоговые проверки негативно влияют на выручку малого и среднего бизнеса, установила ранее Счетная палата. По подсчетам аудиторов, в среднем финансовые показатели фирм, подпавших под контрольные мероприятия, оказывалась ниже, чем непроверяемых.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году из-за моратория число всех проверок бизнеса снизилось до «исторического минимума — менее 340 тыс.». Он подчеркнул, что эти мероприятия проводят только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью людей и в отношении ограниченного круга предприятий.
В добровольном порядке
Внимание налоговых органов к бизнесу всегда было одним из наиболее чувствительных аспектов для добросовестных предпринимателей, сказала «Известиям» доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.
Снижение проверок показывает, что ФНС слышит голос бизнеса в части устранения избыточных бюрократических преград, которые могут затруднять их легальную деятельность, сказала она. Кроме того, растет налоговая ответственность самих предпринимателей. Контрольные мероприятия всё чаще носят выборочный и адресный характер, добавила Екатерина Авдеева.
Цифры наглядно демонстрируют последовательность продекларированного ФНС курса на приоритет аналитической и профилактической работы, согласен управляющий партнер Tax&Legal Management Василий Ваюкин.
— Основной акцент сместился на мероприятия предпроверочного анализа и информирование плательщика о его результатах через проведение так называемых комиссий по легализации налоговой базы, когда бизнесу предлагают добровольно уточнить свои обязательства по сборам. Зачастую предприниматель понимает, что отказ чреват назначением выездной проверки с негативными последствиями, — отметил он.
В последнее время растет количество случаев, когда компании доплачивают сборы еще до проверок, отметил партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов. С компаниями и ИП всё чаще проводят рабочие встречи, на которых информируют о рисках, отметил старший юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Александр Земченков.
— Бюджет теряет из-за отсутствия штрафов, но выигрывает за счет минимизации затрат на трудоемкие и долгие контрольные мероприятия. В целом же налоговые органы нацелены на их рентабельность. Это выражается в том, что в план проведения проверок включают только те компании, в которых, по сути, уже выявлено нарушение на существенные суммы, — отметил он.
При этом дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023-го составил 2,595 трлн рублей. Только налоговые долги компаний перед госказной к 2022 году выросли на треть, до 2,5 трлн рублей. В июле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в нынешнем году он может превысить плановое значение в 2% ВВП (что составляет порядка 3 трлн рублей).
Ранее СМИ сообщали, что в 2022 году ФНС доначислила рекордную сумму налогов. По результатам проверок плательщики должны были доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд пришлось на организации. При этом в прошлом году было открыто всего 4,6 тыс. выездных контрольных мероприятий, а в 2021 году — 7,6 тыс. Для сравнения: в 2015 году их было 30 тыс.