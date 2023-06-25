 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Общество
Ведущие «Алых парусов» призвали выпускников сохранить чистоту в стране
Армия
Пушилин заявил об успехах ВС РФ на краснолиманском направлении
Общество
Группа BURITO показала эффектное шоу на «Алых парусах – 2023»
Общество
Дептранс Москвы заявил о штатной работе городского транспорта
Общество
Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию
Армия
В Кремле опровергли влияние мятежа на ход спецоперации
Армия
Песков опроверг обсуждение кадровых перестановок в Минобороны
Общество
Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено
Мир
Путин и Лукашенко подтвердили особый характер союзных отношений
Общество
The Hatters зарядили толпу на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
Происшествия
Молодого парня и девушку ранили из огнестрельного оружия в Новой Москве
Общество
Группа «Моя Мишель» выступила на фестивале «Алые паруса – 2023»
/

Дело молодого: число ИП до 20 лет выросло почти до 50 тысяч

Почему юноши и девушки стали чаще открывать бизнес и на чем они зарабатывают
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в возрасте до 20 лет с января по апрель подскочило почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс., заявили «Известиям» в Минэке. Они ведут бизнес в сфере торговли и строительства, а также занимаются научной деятельностью. Тенденция связана с тем, что в стране стало намного легче открыть и зарегистрировать свое дело, а также с образованием свободных ниш на рынке. Еще больший рост числа ИП тормозят сложности с получением финансирования, а также недостаток образования и опыта работы у начинающих предпринимателей, считают эксперты.

Золотая молодежь

В России растет количество молодых бизнесменов. С января по апрель этого года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет увеличилось с 44 тыс. до 49,5 тыс., сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Если же говорить про ИП до 30 лет, то их стало больше на 6% (с 500 тыс. до 529 тыс.), отметили в ведомстве.

Среди сфер, которые наиболее популярны у молодых ИП, — торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство, — пояснили в Минэке.

кафе молодежь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Там также напомнили, что бизнесмены в возрасте до 25 лет могут получить грант на реализацию своей идеи в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Размер гранта — до 500 тыс. рублей, а в регионах Арктической зоны — до 1 млн рублей.

Ранее заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова сообщала, что количество ИП и самозанятых в возрасте до 35 лет в I квартале 2023 года составило 4,682 млн человек, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года.

По ее словам, доля ИП, не достигших 25 лет, среди вновь созданных предприятий растет на протяжении последних четырех лет. Сейчас молодые люди реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов.

Помогают рублем: как регионы поддерживают талантливую молодежь
На какие премии могут рассчитывать проявившие себя школьники и студенты

Новые возможности

Увеличение числа молодых предпринимателей за четыре месяца на 10% — хороший показатель, считает директор московского офиса CPO Group («ЦПО Групп»), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко.

Причинами растущего интереса молодых людей к открытию своего дела послужило образование свободных ниш на рынке в связи с новыми экономическими условиями, считает она. Также повлияло сокращение рабочих мест в найме и появление новых возможностей для импортозамещения, отметила Лариса Науменко.

бизнес девушка компьютер
Фото: ТАСС/Олег Елков

Свою роль играет и активный процесс цифровой трансформации. Сегодня набирает обороты предпринимательство в сфере технологий. Повсеместно внедряются новые модели бизнес-процессов, технологии, способы производства, — сказала она.

Она привела пример: в 2023 году в числе номинантов и победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30», в котором представлены успешные российские предприниматели возрастом до 30 лет, названы основатели студий разработки игр, агрегаторов объявлений в Сети, СЕО и цифровых платформ. Молодые люди значительно лучше ориентируются в этой сфере, следят за последними тенденциями, находятся «на одной волне» с получателями услуг, пояснила эксперт.

При этом еще больший рост числа ИП тормозит высокий уровень неопределенности, отметила Лариса Науменко. Она подчеркнула: барьером для начинающих предпринимателей по-прежнему остается отсутствие первоначального капитала и реальных возможностей для его получения. Также начинающих бизнесменов отпугивает необходимость ведения отчетности, подытожила эксперт.

Меры, принимаемые государством по сокращению бюрократических процедур, снижают страхи и опасения молодежи перед открытием своего дела, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

В России всё проще становится стать предпринимателем: через цифровые сервисы можно открыть ИП за один день, не выходя из дома, согласен координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов.

Личный тренд: самозанятые смогут регистрировать торговые марки
В России уже 7,5 млн обладателей этого статуса

Немалую роль играет и госполитика по популяризации предпринимательства, программы по повышению финансовой грамотности населения, наличие в вузах большого количества образовательных курсов, обучающих управлению и ведению бизнеса, полагает Ольга Панина.

— Увеличение числа молодых ИП ведет к повышению деловой активности в стране, появлению в дальнейшем новых рабочих мест, — считает Ольга Панина, отмечая, что барьерами для роста может быть отсутствие кредитной истории, а также недостаток образования и опыта работы.

При этом эксперт отметила, что важен не столько рост новых ИП, сколько количество выживших проектов, превратившихся в стабильный бизнес.

кофейня малый бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается сфер, то в торговле проще всего и быстрее начать свое дело, считает Дмитрий Аббакумов. Строительство же — ключевая отрасль экономики, добавил он. Поэтому логично, что люди пробуют свои силы в самых крупных сферах — как минимум по количеству занятых в них людей, подытожил эксперт.

Молодежь делает ставку на сферы строительства и торговли, поскольку они кажутся им наиболее понятными, предсказуемыми и прибыльными, подчеркнула Лариса Науменко. Предприниматели идут в те отрасли, где есть спрос и действуют меры господдержки, отметила она.

Дельный ответ: с начала года в РФ зарегистрировались 19 тыс. иностранных ИП
Почему большинство из них открылись в новых регионах и откуда чаще всего приезжают строить бизнес в России

Согласно исследованию платформы «Россия — страна возможностей» и «Сбера», около 80% молодых людей в России хотели бы открыть свой бизнес. Порядка 76% заявили, что в первую очередь их привлекает возможность создавать новые продукты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир