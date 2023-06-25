Дело молодого: число ИП до 20 лет выросло почти до 50 тысяч

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в возрасте до 20 лет с января по апрель подскочило почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс., заявили «Известиям» в Минэке . Они ведут бизнес в сфере торговли и строительства, а также занимаются научной деятельностью. Тенденция связана с тем, что в стране стало намного легче открыть и зарегистрировать свое дело, а также с образованием свободных ниш на рынке . Еще больший рост числа ИП тормозят сложности с получением финансирования, а также недостаток образования и опыта работы у начинающих предпринимателей, считают эксперты.

Золотая молодежь

В России растет количество молодых бизнесменов. С января по апрель этого года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет увеличилось с 44 тыс. до 49,5 тыс. , сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Если же говорить про ИП до 30 лет, то их стало больше на 6% (с 500 тыс. до 529 тыс.), отметили в ведомстве.

— Среди сфер, которые наиболее популярны у молодых ИП, — торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство , — пояснили в Минэке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Там также напомнили, что бизнесмены в возрасте до 25 лет могут получить грант на реализацию своей идеи в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» . Размер гранта — до 500 тыс. рублей, а в регионах Арктической зоны — до 1 млн рублей.

Ранее заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова сообщала, что количество ИП и самозанятых в возрасте до 35 лет в I квартале 2023 года составило 4,682 млн человек, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года.

По ее словам, доля ИП, не достигших 25 лет, среди вновь созданных предприятий растет на протяжении последних четырех лет. Сейчас молодые люди реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов.

Новые возможности

Увеличение числа молодых предпринимателей за четыре месяца на 10% — хороший показатель , считает директор московского офиса CPO Group («ЦПО Групп»), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко.

Причинами растущего интереса молодых людей к открытию своего дела послужило образование свободных ниш на рынке в связи с новыми экономическими условиями, считает она. Также повлияло сокращение рабочих мест в найме и появление новых возможностей для импортозамещения, отметила Лариса Науменко.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— Свою роль играет и активный процесс цифровой трансформации. Сегодня набирает обороты предпринимательство в сфере технологий . Повсеместно внедряются новые модели бизнес-процессов, технологии, способы производства, — сказала она.

Она привела пример: в 2023 году в числе номинантов и победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30», в котором представлены успешные российские предприниматели возрастом до 30 лет, названы основатели студий разработки игр, агрегаторов объявлений в Сети, СЕО и цифровых платформ. Молодые люди значительно лучше ориентируются в этой сфере, следят за последними тенденциями, находятся «на одной волне» с получателями услуг, пояснила эксперт.

При этом еще больший рост числа ИП тормозит высокий уровень неопределенност и, отметила Лариса Науменко. Она подчеркнула: барьером для начинающих предпринимателей по-прежнему остается отсутствие первоначального капитала и реальных возможностей для его получения. Также начинающих бизнесменов отпугивает необходимость ведения отчетности, подытожила эксперт.

Меры, принимаемые государством по сокращению бюрократических процедур, снижают страхи и опасения молодежи перед открытием своего дела , считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

В России всё проще становится стать предпринимателем: через цифровые сервисы можно открыть ИП за один день, не выходя из дома , согласен координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов.

Немалую роль играет и госполитика по популяризации предпринимательства, программы по повышению финансовой грамотности населения, наличие в вузах большого количества образовательных курсов, обучающих управлению и ведению бизнеса, полагает Ольга Панина.

— Увеличение числа молодых ИП ведет к повышению деловой активности в стране, появлению в дальнейшем новых рабочих мест, — считает Ольга Панина, отмечая, что барьерами для роста может быть отсутствие кредитной истории, а также недостаток образования и опыта работы.

При этом эксперт отметила, что важен не столько рост новых ИП, сколько количество выживших проектов, превратившихся в стабильный бизнес .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается сфер, то в торговле проще всего и быстрее начать свое дело, считает Дмитрий Аббакумов. Строительство же — ключевая отрасль экономики, добавил он. Поэтому логично, что люди пробуют свои силы в самых крупных сферах — как минимум по количеству занятых в них людей, подытожил эксперт.

Молодежь делает ставку на сферы строительства и торговли, поскольку они кажутся им наиболее понятными, предсказуемыми и прибыльными , подчеркнула Лариса Науменко. Предприниматели идут в те отрасли, где есть спрос и действуют меры господдержки, отметила она.

Согласно исследованию платформы «Россия — страна возможностей» и «Сбера», около 80% молодых людей в России хотели бы открыть свой бизнес. Порядка 76% заявили, что в первую очередь их привлекает возможность создавать новые продукты.