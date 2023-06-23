Личный тренд: самозанятые смогут регистрировать торговые марки

С 29 июня самозанятые получат возможность регистрировать собственные товарные знаки. Такие поправки в Гражданский кодекс были приняты еще год назад, но вступают в силу только сейчас. В Минэкономразвития полагают, что новый механизм станет дополнительным инструментом для развития личных брендов, продвижения товаров и услуг самозанятых и защитит потребителя от контрафакта. О том, что собственная торговая марка повысит узнаваемость продукции и конкуренцию на рынке, заявили и опрошенные «Известиями» эксперты . В то же время они не ждут массовой регистрации новых брендов — большинство самозанятых работают в сферах, где это не нужно.

Личный бренд

Уже на следующей неделе — с 29 июня — у самозанятых граждан появится возможность зарегистрировать свою торговую марку. Сейчас право на обладание ей есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Товарные знаки подчеркивают уникальность продукта, способствуют формированию его дополнительной стоимости, а также защите конечного потребителя от контрафакта», — отмечается в ответе Минэкономразвития на запрос «Известий».

В ведомстве также считают, что новая норма закона поможет самозанятым развивать личный бренд, эффективнее продвигать свои товары и услуги. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс были приняты ровно год назад — в июне 2022 года, но вступают в силу только сейчас.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В конце 2022 года в России насчитывалось 6,5 млн самозанятых. А на конец мая, по данным ФНС и Минэка, их было уже 7,5 млн. Суммарная выручка самозанятых за прошлый год составила почти 126 млрд рублей.

— Важно отметить, для новой категории заявителей не будет никаких разграничений, не изменится размер пошлин и скидок, — заявил «Известиям» руководитель Роспатента Юрий Зубов. — При подаче заявки в электронной форме на любой объект интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак, мы предоставляем скидку в 30% на уплату государственной пошлины, — добавил он.

Сейчас процесс регистрации торговой марки обходится примерно в 30 тыс. рублей. Из них 11,5 тыс. стоит проведение экспертизы на проверку уникальности знака и его соответствия нормам закона, еще 16 тыс. — сама регистрация и 2 тыс. можно по желанию потратить на получение свидетельства на товарный знак.

Помощь ремесленникам

Среди самозанятых много так называемых ремесленников , напомнил «Известиям» президент общероссийской организации «Опора России» Александр Калинин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это производители уникальной продукции — тортов, одежды, посуды, — сказал он. — И существует большая вероятность, что, когда делаешь что-то хорошо, это могут подделать. А сейчас у самозанятых появится право на защиту, они станут чувствовать себя увереннее.

Он также отметил, что наличие торговой марки позволит повысить узнаваемость продукции и добавит ей ценность, повысит доверие к ней потребителей.

— Самозанятость — это первые шаги в предпринимательской деятельности, — добавил Александр Калинин. — Далее человек может оформить ИП, юридическое лицо, а бренд останется.

Впрочем, председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков выразил сомнение, что мера будет серьезно востребованной.

— Среди самозанятых, например, много курьеров, и им точно не нужна своя марка, они обычно работают на другие компании, которые уже имеют собственный бренд, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом он допустил, что торговая марка может понадобиться самозанятым, которые оказывают, например, консалтинговые услуги.

Как сообщили «Известиям» в Ozon, на этой площадке выставлены товары от 5 тыс. самозанятых.

— Они предлагают продукцию собственного производства, например, предметы интерьера, декор и бижутерию, — сказал заместитель управляющего директора маркетплейса Алексей Минаев. — Но их возможности защищать права на продукцию под своим брендом ограничены по сравнению с другими категориями предпринимателей.

Наличие же своего бренда у самозанятых он назвал эффективным маркетинговым инструментом. Аналогичного мнения придерживаются и другие опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов считает товарный знак важным элемент рыночного позиционирования.

— Эта мера, несомненно, окажется подспорьем для людей. Чтобы развивать свой бренд, его нужно сначала должным образом зарегистрировать. — сказал он. — Когда ты продаешь изделия других производителей, то фактически попадаешь в тень их бренда.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По его словам, трудно сказать, насколько эта возможность окажется востребованной на практике.

— Но она совершенно абсолютно будет не во вред. Хочется надеяться что это будет еще один рычаг повышения конкурентоспособности российского бизнеса, — отметил он.

А доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова заявила, что для успешного ведения предпринимательской деятельности «правовой режим средств индивидуализации необходим». И отметила, что право на регистрацию товарных знаков даст возможность самозанятым рекламировать свои товары, что усилит конкуренцию на рынке.