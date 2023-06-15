«Необходимо сделать все, чтобы уехавшие предприниматели вернулись в РФ»

Необходимо сделать все возможное, чтобы уехавшие индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые вернулись в Россию. Так глава Корпорации МСП Александр Исаевич в интервью «Известиям» прокомментировал обсуждения в Госдуме об отмене налоговых льгот для покинувших страну. Кроме того, по его словам, в РФ все больше граждан выходят из тени и ведут свою деятельность легально, при этом растет число работающих на себя, а также количество малых и средних предприятий, переходящих в категорию крупного бизнеса.

«Бизнес из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей адаптируется быстро»

— Президент России Владимир Путин отмечал активное включение малого и среднего бизнеса в реализацию задач оборонной промышленности. Считаете ли вы необходимой дополнительную стимуляцию для привлечения МСП в сферу ОПК?

— Основное, что мы можем сделать для бизнеса, это не препятствовать его развитию, предоставлять необходимые инструменты и указывать на ключевые потребности рынка. Сегодня уже существуют программы поддержки, такие как сниженная процентная ставка для промышленных компаний сектора МСП. Отдельно стоит упомянуть инициативу по трехпроцентным кредитам для высокотехнологичных МСП.

Кроме того, бизнес активно задается вопросом о своей роли в текущей ситуации. Мы обнародовали потребности промышленных компаний и сформировали реестр тех, кто уже успешно выполнил несколько государственных и корпоративных контрактов. Уже около 3 тыс. организаций начали взаимодействовать и проводить сделки между собой. Более того, сегодня свыше 100 предприятий цифровизировали свои потребности, и бизнес из 10 стран уже присоединился к нам. Так, частные компании из Индии, ОАЭ, Азербайджана, Турции и Белоруссии обнародовали свои потребности. В прошлом году корпорация предоставила инструмент для этого, и, как результат, бизнес уже осуществил 49 сделок.

— Насколько активно сектор МСП распространяется в новых регионах РФ? По вашим оценкам, каков потенциал выхода малого бизнеса в эти субъекты?

— Работа по расширению присутствия малого бизнеса на новых территориях РФ идет планомерно уже долгое время. Недавно председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запуске новых программ, предусматривающих развитие полноценной инфраструктуры поддержки субъектов МСП — создание центров «Мой бизнес», региональных гарантийных и микрофинансовых организаций. Корпорация адаптировала пакет документов для новых регионов, предоставила онлайн-сервисы для поддержки и скоро запустит программу льготного кредитования с повышенным уровнем гарантийной поддержки.

Второй важный аспект — это расширение рынков сбыта для промышленных компаний. Корпорация активно сотрудничает с крупнейшими государственными компаниями, чтобы помочь более чем 65 тыс. МСП реализовывать свою продукцию через корпоративные закупки. За последние четыре месяца более 400 предприятий стали поставщиками крупнейших госкомпаний на сумму более 600 млн рублей.

— Насколько сложно компаниям из новых регионов интегрироваться в российскую реальность и какие с этим связаны проблемы?

— С точки зрения нормативной базы и реализации мер поддержки бизнес из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей адаптируется быстро. Сегодня МСП в этих субъектах нужно больше компаний-поставщиков, предприятий, привлекающих заемное финансирование и сбывающих свою продукцию.

«Необходимо помогать бизнесу, который переходит из категории среднего в крупный»

— Насколько активно бизнес переходит из сектора малого предпринимательства в средний, из среднего в более крупный? Существуют ли проблемы с переходом из одной категории в другую?

— В прошлом году 28 тыс. компаний перешли из одной группы в другую, что на 9% больше, чем в 2022-м. Существует четыре основных направления работы в рамках стимулирования масштабирования бизнеса.

Во-первых, поддержка начинающих предпринимателей, ведь более половины из них не выживают на рынке более двух лет. Во-вторых, содействие компаниям, которые активно растут. Только 3% предприятий переходят из одной категории в другую, поэтому важно адаптировать существующие инструменты для облегчения этого процесса. В-третьих, необходимо помогать бизнесу, который переходит из категории среднего в крупный. Мы предложили называть такие компании «МСП плюс». В процессе перехода они сталкиваются с увеличением налоговой базы и сложностями с получением льготного финансирования. И наконец, стандартизация всех федеральных региональных мер поддержки, чтобы каждый предприниматель мог понимать свои права и возможности и пользоваться ими.

— Недавно глава Сбера Герман Греф высказался о том, что доля МСП в ВВП России минимальна. Он упомянул, что она составляет всего 20%, в то время как в развитых странах она варьируется от 60 до 80%, а в Германии — 80%. Вы согласны с этой критической оценкой?

— В этом вопросе важно учитывать несколько факторов. Во-первых, критерии для определения МСП в России и в Европе отличаются. Во-вторых, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в номинальных цифрах кратно увеличивается. Разумеется, следует стремиться к большему, но здесь важнее качество, а не количество.

— С 2023 года ФНС ввела единый налоговый счет. Как бизнес воспринял нововведение? Столкнулись ли предприниматели с проблемами в связи с этим?

— Действительно, бизнес столкнулся с определенными трудностями в связи с некорректной работой сервиса. Однако это временные проблемы, и ФНС над этим работает. Большие нововведения зачастую сопровождаются ошибками в самом начале и встречаются с недовольством со стороны пользователей. Также было с режимом для самозанятых, автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Однако сегодня в стране уже насчитывается 7,5 млн человек, которые перешли на самозанятость. В конечном итоге, важно вспомнить, что такие масштабные проекты требуют огромных усилий и времени для их реализации.

«Люди включаются в систему самозанятых»

— Как обстоят дела с выходом МСП из тени? Растет ли число предпринимателей, которые решили легально вести дело?

— Это вопрос, который зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию, уровень доверия предпринимателей к государству, четкость и понятность регуляторной среды. Мы видим, что люди включаются в систему самозанятых, что, безусловно — шаг в сторону легализации. Кроме того, растет количество компаний, которые увеличивают налоговую базу. Также растет число предприятий, которые нанимают все больше сотрудников и переходят в категорию крупного бизнеса.

Для того, чтобы стимулировать граждан легализовать свою деятельность, важно формировать благоприятную предпринимательскую среду. Сейчас государство активно проводит такую работу. В прошлом году 135 тыс. человек воспользовались мерами поддержки, в 2020-м такой показатель составлял только 40 тыс., из них 15 тыс. промышленных предприятий. Каждый второй кредит для ведения турбизнеса выдается при господдержке, а в общепите каждый четвертый пользуется такими возможностями.

— Вы уже упомянули, что самозанятость становится все более популярным режимом. На ваш взгляд, нужно ли продлевать налоговые льготы работающим на себя после 2028 года?

— О продлении льгот пока говорить рано, необходимо сначала оценить эффективность этого режима по прошествии 10 лет. Однако уже сегодня очевидно, что он стимулирует граждан выйти из тени. Кроме того, все больше самозанятых переходят в ИП, при том их доля среди индивидуальных предпринимателей составляет 5%. Таким образом, режим позволяет гражданам начать свой бизнес и быстро выйти на рынок.

— Зимой велись разговоры о лишении льгот ИП и самозанятых, которые решили уехать из России. Как вы к этому относитесь?

— Позиция простая — необходимо сделать все возможное, чтобы предприниматели вернулись и работали в России.