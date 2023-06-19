«В нашей стране заложен огромный инновационный и технологический потенциал»

В России фиксируется стремительный рост подачи заявок на изобретения — за пять месяцев этого года он составил уже 12%, тогда как в прошлом году наблюдалось падение, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов. Наибольший рост по отраслям показали заявки в области инструментальной диагностики заболеваний и хирургических решений. Также рост патентной активности сейчас у представителей фарминдустрии, сферы строительства и компаний по производству летательных аппаратов. Глава ведомства связал такую динамику с трендом на импортозамещение.

«Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет»

— Вы заявили о всплеске патентной активности за первые месяцы этого года. Какие цифры и о чем говорит такой рост?

— Даже при самых оптимистичных прогнозах мы не ожидали, что за пять месяцев этого года произойдет серьезный рост числа заявок на изобретения. Сейчас о н составляет уже 12%. Это патенты в областях, требующих технологических решений, — фармацевтической и химической промышленности, металлургии, IT. Всего с начала 2023 года было подано более 8 тыс. заявок. При этом хочу отметить, что рост стабильный с января, это не внезапные всплески в определенные месяцы.

Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет. А вот в прошлом году, например, мы фиксировали только падение. Я бы объяснил возросшую активность именно трендом на поддержку наших граждан, на импортозамещение. Многие зарубежные технологии ушли и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, химическая и фармацевтическая промышленность активно работают.

Патентование — это очень важный индикатор инновационного развития, роста. Чтобы подать патент, человек должен понимать, что он замахнулся на мировую известность, на новизну. Значит, он уверен в том, что его разработка очень нужна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Какой рост числа заявок на патенты по указанным отраслям?

— Технологии инструментальной диагностики заболеваний, это, например, УЗИ и МРТ, выросли более чем на 100%. На 70% выросли заявки по хирургическим решениям. Они касаются подходов, методик. Важным индикатором я бы назвал то, что сейчас необходима и модернизация оборудования для медицинской диагностики. Заявки касаются также и использования уже существующей техники, и сочетания навыков работы, опыта врачей и технических элементов.

В фармацевтике количество заявок выросло на 40%, а в области органической химии — на 50% .По последнему — это, например, решения в области санитарии, бытовой химии и косметологии.

Важным аспектом стало еще и то, что промышленность активно развивается во всем мире. И индикаторы здесь — патенты на дизайн, на форму готовой продукции, готовых решений. В этом сегменте у нас прирост 35%.

На 26% увеличилось число заявок на изобретения в сфере строительства и производства летательных аппаратов. Также за пять месяцев мы зафиксировали рост заявок на 5% по полезным моделям — это конструктивные доработки, разработки по улучшению технических решений, например, в технике подвижных составов. То есть и это тоже показатель движения в промышленности.

Кроме того, такой же примерно рост, более чем на 5%, показывают заявки и на программное обеспечение, их более 2 тыс. А общий рост заявок на программы для ЭВМ, базы данных и топологию интегральных микросхем и вовсе составил почти 14%.

В прошлом же году в лидеры выбивались металлурги и IT-компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Кто в этом году активнее подает заявки на патенты — вузы, компании?

— Почти половина поданных в этом году заявок от вузовской науки, научных и исследовательских центров. В нашей стране заложен огромный инновационный, технологический потенциал. Мы видим, как активно в последние несколько лет развивается наша вузовская наука. И рост в этом году составил около 20% заявок . Но важно, чтобы этот государственный сектор не просто получал патенты, но и внедрял. Из количества должно выходить и качество.

— От каких организаций чаще всего подавались заявки на изобретения?

— В пятерку входят Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПАО «Татнефть», Ульяновский государственный аграрный университет, НМИЦ «Микрохирургия глаза», а также Ботлихский радиозавод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сколько проходит времени от получения патента до полноценного внедрения на рынке?

— Этот процесс в странах разный. Но мы с зарубежными коллегами на Евразийском пространстве и в странах дальнего зарубежья считаем, что в районе трех-пяти лет. Три — это очень хорошая история, пять — нормальная. Средний срок по патентам обычно составляет около 20 лет, если регулярно продлевается. Обычно патент выдается на пять-десять лет, а затем лет на десять продлевается. У нас обычно в районе пяти, в зарубежных странах чаще на десять. Этих сроков достаточно, чтобы развить производство, получить прибыль, а дальше двигаться вперед, создавать инновации на основе получившейся идеи, чтоб не отставать, но и не догонять. Любой технологичной компании нужно регулярно обновлять свои решения. И патентное право стимулирует этим заниматься.

«Без патента выходить на зарубежные рынки опасно»

— Какие показатели по заявкам на регистрацию товарных знаков?

— Там сумасшедший рост. Товарные знаки — это традиционный индикатор развития экономики бизнеса, роста компаний, вывода на рынок новых сервисов, продукции. За пять месяцев этого года мы зафиксировали прирост заявок в 35% по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. В этом году их уже 43 тыс.

Традиционно лидирует по товарным знакам легкая промышленность. В числе лидеров производство обуви, кондитерские изделия, бытовая химия. Именно эта продукция наиболее часто заявляется как новый бренд, новый товар, в который компании вкладываются.

При этом все компании мечтают выходить на зарубежные рынки, чтоб расширяться. Но все стали понимать, что без патента выходить на зарубежные рынки опасно.

Фото: Global Look Press/Robert B. Fishman

— Какие перспективы у рынка интеллектуальной собственности в России?

— Мы понимаем, что его нужно развивать в соответствии с концепцией технологического развития до 2030 года, принятой правительством. Она направлена на то, чтобы методами стимулирования и снятия нормативных барьеров для бизнеса, вузовской науки создавать все необходимые условия, снижать порог страха неизвестности. На то, чтобы путем нормативных и структурных решений сделать прозрачным процесс от трансфера идеи до ее внедрения. Необходимы компетенции в интеллектуальной собственности. Их нужно развивать. Но мы уверены, что создание методических рекомендаций позволит решить этот вопрос.

— Как изменилось число заявок на получение патента среди зарубежных заявителей?