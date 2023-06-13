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Программное проявление: в РФ разрешат принудительное лицензирование ПО

Компании в некоторых случаях смогут пользоваться иностранной собственностью без одобрения правообладателя
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Власти готовят поправки для принудительного лицензирования иностранной интеллектуальной собственности, но лишь для некоторых случаев. Речь идет о создании отдельного списка, в который теоретически могут войти товары, программы, фильмы, музыка и так далее, узнали «Известия». Их можно будет использовать без одобрения правообладателя, но с выплатой ему лицензионных. В Минцифры отметили, что корректировки касаются лишь иностранного ПО.

Список разрешенных

В РФ может появиться список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые отечественные компании смогут использовать без согласия правообладателей, правда, выплачивая им компенсацию. Это станет возможным лишь в части случаев, которые определят власти. Ведомства получат право формировать такой перечень, для этого в регулирование внесут необходимые поправки.

Минцифры и другие ведомства уже «прорабатывают комплексную модель внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающую возможность правительству делегировать федеральным органам исполнительной власти полномочия по формированию перечней товаров и объектов интеллектуальной собственности, в том числе программного обеспечения, которые могут использоваться при определенных условиях без согласия правообладателей с выплатой им соответствующей компенсации». Об этом говорится в письме Министерства цифрового развития, которое поступило в «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ). Документ, датированный 19 мая, подписан директором департамента развития отрасли информационных технологий Дмитрием Никитиным. «Известия» ознакомились с ним.

работа
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

В Минцифры уточнили «Известиям», что речь идет лишь о поправках в регулирование относительно ПО. Сейчас предложения о таких изменениях в нормативные акты находятся на согласовании с ведомствами, добавили в министерстве.

— Задача поправок — дать возможность временного использования иностранного ПО, без которого не может обойтись компания, и поэтапного перехода на отечественные продукты. При этом не поощряя пиратство и направляя средства от использования иностранного ПО на развитие российских продуктов, — пояснили в министерстве.

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В отрасли и профильных госорганах есть консенсус по поводу того, что медиаиндустрия работает стабильно, нет никаких предпосылок для ограничения защиты исключительных прав иностранных правообладателей кино, музыки или книг, сказал «Известиям» гендиректор ассоциации «Интернет-видео», член экспертного совета Фонда кино Алексей Бырдин.

«Известия» направили запрос в Минпромторг и Минкультуры.

компьютер
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano

— Российским компаниям дадут право использовать интеллектуальную собственность без согласия правообладателей, но с выплатой им компенсации. Теоретически под это правило могут попасть программное обеспечение, музыка, кино, книги, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания и другое, — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Из-за санкций российские потребители и бизнес столкнулись с многочисленными сложностями: сократился репертуар кинотеатров, стриминговых сервисов и так далее, напомнил Олег Павлов. А планируемые изменения минимизируют ущерб от санкций, уверен он. При этом платное использование зарубежной интеллектуальной собственности поможет сохранить легальный рынок и защитит интересы отечественных правообладателей, заметил эксперт.

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Лучший из возможного

Подобная схема сейчас существует лишь в Белоруссии, а там она была принята меньше года назад, так что ее можно считать уникальной, заметил патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

— Такую инициативу обсуждали несколько раз, у нее много противников — производители ПО говорят, что могут заменить иностранное, прокатчики фильмов против такой инициативы, она не дает компании эксклюзивных прав и так далее. Но для потребителей это, безусловно, хорошо, — заметил он.

ноут
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Международные соглашения, в соответствие с которыми приведено российское законодательство в части лицензирования и предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, предусматривают принудительное лицензирование, сказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

— Но в исключительных случаях, например, если речь идет о монополии, рисках злоупотребления правообладателем своим положением и так далее, то ограничение его законных интересов возможно в судебном порядке, — заметил он. — Но сейчас, когда трансграничные переводы ограничены и действуют санкции, забрать средства со специальных счетов будет непросто, даже при желании.

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Хотя альтернативных способов, которые бы учли интересы правообладателей, по сути, нет, заметил эксперт. Он добавил, что единственным вариантом может быть только использование результатов интеллектуальной деятельности вообще без какой бы то ни было лицензии — проще говоря, пиратство.

Государство осознает риски, связанные с работой ПО на объектах критически важной инфраструктуры, его нельзя заместить одномоментно — принудительное лицензирование до какого-то момента уместно, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Но постоянное использование такого ПО не дает развиваться российским разработчикам и не позволяет внедрять их продукты, отметил он.

пространство
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Gierens

— Зарубежные поставщики нарушили контрактные обязательства, мы вправе применить аналогичный ответ. Не надо нарушать наши права, мы не будем нарушать ваши, — заметил эксперт.

По мнению Валентина Макарова, правообладателям из недружественных стран не будут сразу выплачивать лицензионные отчисления. Они нарушили свои обязательства по контрактам, что вынуждает искать им замену и осуществлять поддержку существующих решений, заметил он.

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