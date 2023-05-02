Представить в цифре: добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке

Добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке. Минцифры, Роснедрам, Минфину и Минэкономразвития поручено разработать финансово-экономическое обоснование оцифровки всей информации о недрах в стране. Общая стоимость проекта может составить более 20 млрд рублей. Финансирование создания системы будет концессионным, то есть на средства инвесторов. Однако эксперты предостерегают, что в таком случае отдельные представители бизнеса получат широкий доступ к данным и смогут влиять на ситуацию в отрасли.

Представить в цифрах

В России создадут цифровую систему геологических данных. Разработать финансово-экономическое обоснование такой меры первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поручил Роснедрам, Минцифры, Минфину и Минэкономразвития, следует из документа от 13 марта, с которым ознакомились «Известия».

В документе указано, что финансирование создания системы будет концессионным, то есть на средства инвесторов. По словам источника «Известий» в госорганах, Валерий Сидоренко поручал проработать этот вопрос еще в декабре прошлого года, но Минфин выступил против выделения средств из бюджета. По оценке Роснедр, работа по оцифровке геологических данных и создание необходимой инфраструктуры обойдутся в 20 млрд рублей до 2025 года, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Справка «Известий» Концессия — вид договора о создании или реконструкции объектов, находящихся в госсобственности, за счет средств инвестора. Взамен инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Мера облегчит добывающим компаниям доступ к данным о геологоразведке — ускорит работу по принятию решений о выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых, сократит время от момента открытия месторождений до начала их разработки, сказал «Известиям» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Оцифровка позволит иметь в быстром доступе массу сгруппированной и отсортированной информации, в том числе документы и карты, согласен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

— Данные будут востребованы компаниями, а также госструктурами при реализации сырьевых и производственных проектов. Это позволит ускорить процессы по получению разрешений на реализацию проектов, реализацию сырьевых сделок, продажу и покупку месторождений, а также получения лицензий на разработку недр, — добавил эксперт.

В Минприроды «Известиям» заявили, что оцифровка всех геологических данных, накопленных в нашей стране, — одна из важнейших задач в сфере недропользования, решение о создании такого единого источника будет принимать правительство России. Сейчас оно находится в проработке, добавили в министерстве.

— Сегодня вся информация о месторождениях фактически имеется у Роснедр лишь в бумажном виде и в неагрегированном состоянии, что осложняет ее использование. Необходимость цифровой системы назрела уже давно, и профессионалы отрасли сетовали на то, что государство не предпринимает решительных шагов по ее созданию, — сказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Он отметил, что такая система нужна, чтобы государство могло видеть четкую картину состояния дел в отрасли: объем и качество запасов, уровень отбора на эксплуатируемых месторождениях, перспективы наращивания добычи, угрозы ее снижения. Сегодня встречаются случаи, когда данные о месторождениях у компаний оказываются неточными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так, в конце 2022 года компания «Колмар» заявила о неподтверждении ряда геологических данных в процессе эксплуатации Чульмаканского каменноугольного месторождения на территории Республики Саха (Якутия). При его эксплуатации выявилось несоответствие фактической мощности, тектоники и гипсометрии объекта.

«Известия» направили запросы в крупные добывающие компании.

Оптимизация процесса

Цифровизация геологических данных позволит оптимизировать налогообложение, добавил Валерий Андрианов. Дело в том, что сегодня госучет рентабельных запасов ведется по эксплуатационным объектам, а не по отдельным скважинам, что серьезно искажает картину: государство получает информацию об изменении ситуации на объекте с лагом в три-пять лет (хотя сами компании пересматривают собственные бизнес-планы по каждому месторождению не реже раза в год), добавил эксперт. Поэтому сегодня практически невозможно объективно оценить влияние тех или иных налоговых льгот на уровни запасов и добычи, государственные решения принимаются практически наобум, считает он.

По информации Роснедр, чтобы обеспечить полную цифровизацию геологических данных, необходимо перевести в электронный вид более 20 млн документов (например, карт, планов и разрезов месторождений). Оценочная стоимость таких работ в 2023–2025 годах может составить более 7,5 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров в расчетах, направленных в Минфин и Минцифры, с которыми ознакомились «Известия».

Также для оцифровки необходимо будет нарастить вычислительные мощности Роснедр, так как технической возможности действующего сегодня Единого фонда геологической информации о недрах (ФГИС ЕФГИ) недостаточно для загрузки дополнительных объемов таких данных.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По информации Роснедр, годовой объем поступающих геоданных в ЕФГИ по итогам 2022 года составляет около 1,3 Пб. В то же время в фондах крупных компаний-недропользователей, по оценкам Роснедр, находится не менее 15 Пб данных. С учетом требования обязательного резервирования копий документов потребуется наличие не менее 50 Пб мощностей хранения. Специальный центр обработки обойдется более чем в 13 млрд рублей, считают в Роснедрах.

Мнения экспертов в вопросе целесообразности осуществления такого проекта в формате концессии расходятся. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что идея концессионного соглашения — практичный вариант финансирования, открытая конкурентная процедура может позволить выбрать лучших инвесторов для реализации проекта и обеспечить его эффективность.

Потенциальными инвесторами в проект могут стать крупные компании по добыче и переработке полезных ископаемых, также возможно привлечение средств государственных пенсионных фондов и других институциональных инвесторов, добавил эксперт.

Учитывая, что речь идет о технически сложной оцифровке огромного количества данных в каждом из регионов страны, в концессии может поучаствовать и крупный игрок из телекоммуникационной отрасли, считает Илья Жарский. Или это может быть группа компаний из добывающего сектора, которая объединит усилия для формирования такого проекта и поиска отдельного подрядчика, добавил он.

Однако, по мнению Валерия Андрианова, компания, которая получила бы концессию на создание такой системы, смогла бы обладать широким доступом к информации и возможностью влияния на ситуацию в отрасли, в том числе на принимаемые государственные решения в области налогообложения добычи. Поэтому ее создание — это всё же функция и задача госорганов, заключил он.