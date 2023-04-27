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Выход из ниши: как Россия может заработать на литии

Эксперты предсказывают дополнительные $20 млрд экспортных доходов от металла
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carla Gottgens
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Мировые цены на литий за последние несколько лет поднялись втрое, причем в определенный момент рост был десятикратным. Причина — бурный рост спроса со стороны производителей батарей (в первую очередь автомобильных, но не только). Ряд стран, контролирующих значительную часть запасов лития, внезапно превратились из игроков сугубо нишевой индустрии в крупнейших производителей стратегического сырья. Особенно интересно, что наиболее высокая доходность в формирующейся литиевой индустрии находится именно на стадии добычи, что также роднит данный металл с нефтью. Россия сейчас добывает совсем немного лития, и его себестоимость высока, однако потенциал развития сектора в стране огромен, подсчитали эксперты «Выгон Консалтинг» в своем исследовании. К 2040 году экспортная выручка России от лития может достигнуть $20 млрд, что всего лишь в полтора раза меньше доходов от реализации природного газа. Подробнее — в материале «Известий».

Не поспеть за спросом

Стремительный рост спроса на литий привел к тому, что предложение хронически за ним не успевает. Только в прошлом году в мире было приобретено 10,5 млн электрокаров, а к 2040 году спрос на них, по оценке «Выгон Консалтинг», может увеличиться еще в семь раз, составив 79 млн штук. Для удовлетворения мирового спроса со стороны производителей аккумуляторов электромобилей и прочих потребителей к этому сроку, согласно вероятному сценарию, потребуется около 4,5 млн т эквивалента карбоната лития (LCE). В то же время при сохранении текущего уровня производства и планового ввода новых добывающих мощностей предложение составит 3,5 млн т. Таким образом, дисбаланс может составить миллион тонн.

производство аккумуляторов электромобилей
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Инвестиционный период проектов по добыче лития сопоставим с проектами нефтегазовой отрасли и составляет более 10 лет. Однако этот период может быть сокращен до 5–7 лет в случае реализации проекта на действующих нефтегазовых месторождениях с готовой инфраструктурой (эксплуатируемые скважины) и хорошей изученностью недр (при разведке на УВС сразу определяется наличие иных полезных компонентов, включая литий). Тем не менее для удовлетворения спроса на горизонте 2030–2040 годов планировать добычу и начинать инвестиционную деятельность надо уже сегодня, подчеркивают авторы исследования.

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Около 60% ресурсов лития сосредоточено в странах «литиевого треугольника» Южной Америки (Аргентина, Чили и Боливия), а также в Австралии (9%) и Китае (8%). До начала 2023 года добыча лития в нашей стране не велась, а внутренний спрос покрывался за счет импорта в основном из Чили и Аргентины. Сейчас эти поставки остановлены из-за нарушения логистических цепочек, вызванных западными санкциями, что подстегнуло внутреннее производство. Хотя объем собственного потребления в России сравнительно невелик (9 тыс. т), сырье для него нужно уже сейчас. Предполагается, что к 2030 году добыча достигнет 63 тыс. т и полностью удовлетворит национальное потребление, оставив при этом и задел для экспорта. Но в мировых масштабах это будут не очень значительные цифры.

Добыча лития на шахте в пустыне Атакама в Чили

Добыча лития на шахте в пустыне Атакама в Чили

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Lucas Aguayo Araos

Природа лития

Литиевые соединения существуют в природе в двух видах: руды и рассолы. Сейчас развивается добыча руды на Колмозерском месторождении. Рудные доказанные запасы составляют около 6% от мировых. При этом 80% затрат производства этим способом приходится на обогащение и переработку руды.

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Что же касается жидкого лития, то по состоянию на март 2023 года подсчет и постановка на баланс запасов лития в рассолах России не проводилась. Ресурсная литиевая база РФ преимущественно сосредоточена в Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции. Также перспективные литиеносные зоны находятся в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе. По расчетам авторов исследования, Россия обладает существенными ресурсами рассольного лития, равными 108 млн т LCE. Этот объем обеспечивает нашей стране первое место по ресурсам всех видов лития среди мировых литиеносных держав, выводя ее на уровень Аргентины и Боливии. Стоит отметить, что для рассольных проектов себестоимость ниже рудных или сопоставима с ними.

Согласно оптимистичному сценарию экспертов «Выгон Консалтинг», к 2040 году добыча лития в нашей стране с учетом рудных проектов может достичь 0,6 млн т LCE, или до 15% от возможного мирового спроса. Таким образом, Россия может покрыть более половины вероятного дефицита на мировом рынке лития.

Колмозерское месторождение

Колмозерское месторождение

Фото: Росатом

По оценке аналитиков, в России при комплексной добыче компонентов (лития и других минералов, например, брома, йода, марганца) из рассолов из ранее пробуренных нефтегазовых скважин себестоимость производства становится ниже или сопоставимой с ключевыми проектами в Южной Америке — $4–5 тыс. за тонну против $4,9–6,2 тыс. соответственно. Это делает российский литий конкурентоспособным на мировом рынке. Такие же условия (готовая нефтегазовая инфраструктура и комплексная добыча других минералов) обеспечивают снижение себестоимости российских рассольных проектов относительно зарубежных рудных. Инвестиционные расходы при таком способе добычи снижаются на 60%.

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Цена тонны карбоната лития может через два десятилетия упасть почти в два раза по сравнению с текущими показателями, до $35 тыс. Однако даже в этом случае российские проекты по добыче лития останутся рентабельными. При этом ежегодная выручка наших производителей может составить в оптимистичном сценарии около $20 млрд, причем две трети будут приходиться на рассольный литий. В результате по экспортным доходам отечественная литиевая отрасль может занять пятое место, обойдя черные металлы, уголь и пшеницу.

Эксперты отмечают, что в условиях энергоперехода литий становится ключевым сырьем экономики будущего. Для масштабного развертывания литиевой добычи на нефтегазовых промыслах российским компаниям уже сейчас необходимо включать эту опцию в свои стратегии развития. Это во многом позволит им захеджировать риски, связанные с падением цен на нефть.

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