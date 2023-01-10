 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Совершивший жесткую посадку Ан-2 пытался уйти на запасной аэродром из-за непогоды
Мир
На Украине предложили запретить произведения русских композиторов в театрах
Армия
Лейтенант Баранов со взводом оборудовали паромную переправу под обстрелом врага
Мир
Глава украинской YASNO сообщил об аварийных отключениях света из-за холодов
Общество
СКР даст правовую оценку словам латвийского наемника о русском танкисте
Мир
На Украине рассказали о вручении повесток на улицах
Мир
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Общество
Депутат Госдумы Луговой попросил генпрокурора дать оценку словам Меладзе
Мир
Посол РФ в Сербии указал на потворство Запада сербофобским настроениям в регионе
Спорт
Футболист Гарет Бейл объявил о завершении карьеры
Мир
Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов Индонезии
Мир
Небензя опроверг автоматическое продление режима трансграничной помощи в Сирии
/

У разбитого карбона: как дочка «Ростеха» лишилась 70 млн рублей

Инновационная разработка костных имплантов обернулась крахом и подозрением в крупном мошенничестве
Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация «Ростех» в результате возможного мошенничества потеряла 70 млн руб., выделенных на создание костных имплатнов из карбона, выяснили «Известия». Разработкой инновации занималась дочерняя компания корпорации — АО «Швабе». Но импланты на рынок так и не вышли, а в декабре 2022 годы появилось уголовное дело о мошенничестве, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. По версии следствия, основной подрядчик проекта по липовым актам о проведенных испытаниях, получил и похитил 35,7 млн рублей. Остаток средств тоже потрачен впустую — прототипы изделия оказались опасными для пациентов и не прошли клинические испытания. Как к делу причастен лауреат премии правительства РФ в области науки, и почему провалился важный проект по импортозамещению — читайте в расследовании «Известий».

Заманчивое предложение

Эта история началась еще в 2017 году — в дочернюю компанию госкорпорации «Ростеха», АО «Швабе», со своим бизнес-планом обратился весьма статусный человек — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Валерий Медик. План его выглядел заманчиво — инвестировать в импортозамещение медицинских изделий, а именно имплантов для восстановления целостности костей.

Идея ученого состояла в том, чтобы вывести на российский рынок импланты из углеродных композиционных материалов, в частности, карбона, рассказал «Известиям» представитель пресс-службы холдинга «Швабе».

У разбитого карбона
Костные импланты
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Винт ушами: в РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет
Почему использовать его в коммерческих перевозках грузов будет всё еще нельзя

На тот момент подобная продукция в России не производилась — импортировалась из США, Израиля, Германии и других стран. По словам представителя холдинга, речь идет об имплантах костей черепа, тел позвонков, пластин и винтов для шеи, а также об эндопротезах тазобедренного сустава.

Импланты из углеродных композиционных материалов также широко применяются в стоматологии, пояснил «Известиям» замдиректора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Елизаров.

— Они обладают высокой биологической совместимостью с телом человека, — уточнил ученый. — Их свойства можно максимально приблизить к естественной костной ткани. Они дольше служат и не позволяют деградировать здоровой костной ткани.

Дополнительным аргументом для «Швабе» стала цена потенциальной продукции — Валерий Медик уверял, что такие импланты будут в два-три раза дешевле зарубежных аналогов из титана.

У разбитого карбона
рентгеновский снимок
Фото: Getty Images/ choja

Проект предполагал создание прототипа изделия, затем проведение клинических испытаний, а впоследствии — производство имплантов в промышленных масштабах.

В авангарде технологий: главные изобретения российских ученых в 2022 году
Нейроимпланты, самовосстанавливающийся дисплей и поезд на магнитной подушке

— Поскольку специалистов по узкопрофильным медицинским разработкам, в частности, имплантатам, которые предлагал разработать Медик, не было, АО «Швабе» доверилось ученому и выделило деньги на реализацию проекта, — уточнили в холдинге.

Как выяснили «Известия», это была не первая попытка Валерия Медика наладить производство имплантов. В начале 2010-х он был соучредителем и гендиректором новгородской компании «НаноТехМед Плюс». В 2014 году она инвестировала 1 млрд рублей в создание медицинского научно-производственного комплекса во Всеволожском районе Ленобласти.

— На протяжении шести лет мы занимались только клиническими испытаниями. Сейчас мы вошли в активную фазу продаж. Основным заказчиком являются государственные клиники и федеральные центры — импланты входят в ОМС, — рассказал «Известиям» нынешний совладелец и гендиректор «НаноТехМед Плюс» Олег Барзинский.

Углеродные имплантаты, по его словам, очень востребованы на рынке — за последние годы компания продала более 10 тыс. изделий.

У разбитого карбона
Хирург операция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом Валерий Медик ушел из компании в 2017 году, после того, как был завершен основной этап разработки этих инновационных изделий.

— А спустя два месяца он отправился с нашими наработками в компанию «Швабе». Он ввел их в заблуждение, выдавая чужие заслуги за свои, — уверяет Олег Барзинский.

По его словам, «НаноТехМед Плюс» — единственная компания, которая имеет более 50 патентов на производство такого рода имплантов, а Валерий Медик, уйдя из компании, «фактически попытался скопировать то, что уже было».

«Развод» бывших партнеров обернулся и судебными исками. Как следует из данных на сайте Арбитражного суда Новгородской области, «НаноТехМед Плюс» взыскало с Медика более 7 млн рублей, в частности, за «недостачу готовой продукции», «невозвращенные и неподтверждённые подотчетные платежи» и т.д.

Валерий Медик

Фото: new.ras.ru
Валерий Медик

— Он эти деньги нам выплатил только по суду, — подчеркнул Олег Барзинский.

По его словам, в 2022 году «НаноТехМед Плюс» обратился в полицию с заявлением на Валерия Медика в связи с выводом средств из компании для личных нужд. На данный момент проводится доследственная проверка.

Аватар жжет: ученые ускорили создание 3D-моделей людей и объектов
Как российским разработчикам удалось в разы сократить время обработки визуальных двойников

Полное фиаско

На новый бизнес-план Валерия Медика холдинг «Швабе» выделил 70 млн рублей. Для реализации проекта было создано ООО «Швабе-Карбон» (доля «Швабе» составляла 51%, по 24,5% принадлежали Валерию Медику, который был назначен ее генеральным директором, и предпринимательнице Светлане Онищенко).

Реализуя проект, Валерий Медик заключил 27 договоров с компанией-подрядчиком — пензенским ООО «ИнКар-Спайн» — и рядом физических лиц, которые должны были провести исследования и изготовить прототипы, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Швабе».

Из базы данных Руспрофайл следует, что компания «ИнКар-Спайн» была зарегистрирована еще в 2010 году, основным профилем деятельности заявила научные исследования, однако активности до 2017 года фактически не проявляла. Контракты со «Швабе-Карбон» позволили ей повысить выручку сразу на 540%, а чистую прибыль на 329%.

У разбитого карбона
Швабе выставка
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Наука — в жизнь: в России ускорят внедрение инноваций в производство
К каким проектам в первую очередь будет применен новый подход

В 2018 году основным собственником «ИнКар-Спайн» стала Светлана Онищенко (совладелец «Швабе-Карбон») — она приобрела 90% компании у ее предыдущего хозяина Валерия Татаринова. Но спустя месяц продала свою долю обратно.

Постепенно стало ясно, что проект «Швабе-Карбон» забуксовал — в итоге продукцию не только не удалось вывести на рынок, но и даже зарегистрировать ее.

По версии «Швабе», Валерий Медик не получил даже разрешение Росздравнадзора на клинические исследования — из-за несоответствий его разработки техническим требованиям и санитарным нормам. Прототип изделия был изготовлен из карбона, который имеет свойство расслаиваться в организме, уточнили в холдинге. Иностранные компании для предупреждения подобного свойства обрабатывают импланты специальным покрытием, но для его производства в России технологий пока нет, добавили там.

— Валерий Медик использовал материал, отличающийся от нашего и одобренного всеми инстанциями. Проблема того материала, который он взял — игольчатая структура. Иголки отламываются и образуется маленькая заноза внутри организма, вокруг которой может возникать опухоль, — рассказал Олег Барзинский.

У разбитого карбона
Лаборатория
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Поры костей не ломят: титановые импланты станут дешевле и прочнее
Как особая структура материала позволяет биологической ткани легко прорастать через него

Росздравнадзор предоставил «Известиям» противоположную информацию — дочерней компании «Швабе» было выдано шесть разрешений на клинические испытания: пять — в 2018 году и одно — в 2019 году. Но «до настоящего времени дочерняя компания «Швабе» не предоставила в Росздравнадзор результаты проведенных клинических исследований для продолжения процедуры регистрации медицинских изделий», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

— По нашей информации, ряд разрешений были выданы Росздравнадзором на изделия, который Валерий Медик разрабатывал отдельно от «Швабе». Он точно не получал разрешение на использование этих изделий в хирургических целях в рамках [нашего] инвестиционного проекта, — заявили в свою очередь в «Швабе».

Сам Валерий Медик отказался объяснить «Известиям», что же стало препятствием к производству инновационных имплантов.

В 2018 году Медик, так и не наладив производство имплантов, уволился с должности гендиректора «Швабе-Карбон». На его место назначили Светлану Онищенко, сказал собеседник «Известий» в холдинге.

У разбитого карбона
Следственное управление
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

На тот момент у «Швабе-Карбон» уже были большие долги, в связи с чем начались аудиторские проверки. По их результатам «Швабе» и «Швабе-Карбон» в 2021 году обратились с заявлением в правоохранительные органы. И в декабре 2022 года, после проведения предварительного расследования, Следственное управление по ЦАО г. Москвы возбудило «в отношении неустановленных лиц» уголовное дело по подозрению в хищении 35,7 млн рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Всем женам по серьгам: что известно о новом «ювелирном» деле Захарченко
Прокуратура хочет через суд изъять у родственников экс-полковника МВД квартиры, часы и драгоценности на 50 млн рублей

По версии следствия, могли быть похищены деньги, которых перечислялись ООО «ИнКар-Спайн».

— Следствие подозревает, что эта компания и не планировала выполнять работы по договорам со «Швабе-Карбон» в полном объеме, — рассказал источник «Известий» — Неустановленные пока лица подготовили липовые акты сдачи-приемки о проведенных испытаниях, которые были одобрены и приняты компанией-заказчиком «Швабе-Карбон». В результате на счет подрядчика из Пензы были переведены средства в размере 35,7 млн рублей. После их получения на расчетный счет они распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению. АО «Швабе» был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ликвидация и банкротство

На сегодняшний день проект «Швабе» по производству имплантов из углерода свернут. Фактически все 70 млн рублей, вложенных в него, оказались потрачены впустую.

По версии самого Валерия Медика, после его увольнения Светлана Онищенко, уже будучи гендиректором «Швабе-карбон», подала иск в суд. Она пыталась доказать, что все выделенные «Швабе» средства пошли только на исследования имплантов.

— Были и есть все отчеты, где все четко изложено, чем мы занимались во время этого проекта. На счет якобы похищенных денег есть судебное решение, которое инициировала Онищенко, — заявил «Известиям» Валерий Медик.

У разбитого карбона
весы суд
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В «Швабе» «Известиям» заявили, что по их информации, никаких исков и судебных решений о целевом использовании денег не было. В открытых источниках, подобного решения суда также не опубликовано.

В 2021 году ООО «ИнКар-Спайн» было ликвидировано. Однако, этот факт никак не повлияет на ход расследования — уголовное законодательство построено таким образом, что к ответственности в любом случае будут привлечены причастные к событиям физические лица, пояснил «Известиям» управляющий партнер ЮК «Закон и налоги» Алексей Гатин.

Денег прачка: антиотмывочная платформа заблокировала 28 млрд рублей
Инструмент Центробанка показал высокую эффективность в первые полгода работы

— Вероятно, это будет гендиректор или другие физлица, которые, так или иначе, были причастны, — считает он.

По мнению юриста, следствие могло обратить внимание на то, что среди совладельцев компании «Швабе-Карбон» и его основного подрядчика — «ИнКар-Спайн» — фигурировало одно и тоже лицо.

— Это могло сразу указать на участников схемы, на возможность того, что был какой-то сговор между сторонами. Поэтому следствию видится попытка вывести средства, — рассуждает Алексей Гатин.

Также эксперт объяснил, почему у следствия на данный момент нет подозреваемых. Это связано с тем, что дело в отношении неустановленных лиц дает возможность увеличить процессуальные сроки для получения доказательств и исключения ошибок. Когда все будет точно понятно, следствие переквалифицирует дело в отношении определенного человека.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023