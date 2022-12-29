Винт ушами: в РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет

Росавиация до конца года сертифицирует первый российский гражданский беспилотный вертолет , сообщили «Известиям» два источника на рынке. Это будет БАС-200, разработчиком которого является национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»). Впрочем, процесс запуска его серийного производства сейчас в зачаточном состоянии из-за наличия большого количества иностранных комплектующих, в том числе двигателя, объяснили собеседники. Кроме того, сертификат будет ограниченной категории — беспилотник нельзя использовать для доставки грузов, добавили специалисты.

Символический сертификат

Росавиация 30 декабря 2022 года планирует выдать сертификат на первый российский тяжелый гражданский беспилотник БАС-200 , сообщили два источника «Известий», знакомых с ходом процесса. Разработчик и изготовитель БАС-200 — национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»).

По данным источника, программа сертификационных работ по БАС-200 сейчас выполнена менее чем на 10%, а из необходимых 200 часов налета воздушного судна есть менее 10 часов , которые зачтет Росавиация. Суммарный же налет всех созданных аппаратов составляет до 50 часов, уточнил он. При этом сам сертификат будет ограниченной категории — без возможности использования в коммерческой доставке грузов, уточнил собеседник.

Винт ушами Первый российский гражданский беспилотник БАС-200 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это будет символический документ. Осуществлять коммерческую доставку грузов с ним будет нельзя, хотя изначально этот беспилотник для этого и создавался (его эксплуатацию планировала «Почта России»). По отдельному согласованию с Росавиацией с его помощью можно будет выполнять только авиаработы,— поясняет источник на рынке БАС в России.

Речь идет об авиахимических работах, воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках наземных объектов.

Впервые этот дрон вертолетного типа представили на авиавыставке МАКС в 2021 году. О том, что завершить его сертификацию планируют до конца этого года, 16 декабря сообщала начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Наталья Кириллова.

Как заявляли в «Ростехе», БАС-200 можно будет использовать для геофизической разведки, геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений, аэромониторинга, доставки грузов.

«Известия» направили запросы в Росавиацию и «Вертолеты России».

Справка «Известий» На сайте «Ростеха» представлены такие характеристики БАС-200: максимальная взлетная масса — 200 кг, максимальная скорость — 160 км/ч. Беспилотник может брать груз до 50 кг, а дальность полета с полной загрузкой составляет 430 км. Продолжительность полета — четыре часа.

Иностранный партнер

Налетать больше часов БАС-200 помешала его комплектация. Дело в том, что изначально это белорусская разработка и собирали беспилотник тоже в Белоруссии , признавал ранее бывший глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский (сейчас гендиректор корпорации «Иркут»). По его словам, холдинг выкупил у белорусских партнеров техизделие вместе с документацией .

По данным двух источников «Известий» на авиарынке, аппарат состоит из множества иностранных комплектующих, зарубежного производства и его двигатель — в общей сложности детали поставлялись из восьми разных стран .

— Ресурс этого двигателя ограничен — 100 часов. А для того чтобы Росавиация зачла 200 часов полетов, на практике придется налетать вдвое больше. Кроме того, на нем просто боятся летать и разбить еще один экземпляр, потому что не знают все его ограничения, — объяснил источник, знакомый с ходом сертификации БАС-200.

Винт ушами Беспилотный вертолет БАС-200 участвует в программе МАКС-2021 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Но из-за санкций приобретение дополнительных авиадеталей, в том числе двигателей, за границей сейчас затруднительно, напомнил он.

По данным двух источников «Известий» на рынке, всего в России было собрано три-четыре экземпляра БАС-200, причем один разбили в ходе сертификации во время разрушающих испытаний . Третий собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, отметил, что видел больше собранных экземпляров, но не уточнил, сколько.

«Вертолеты России» еще в 2021 году планировали локализовать БАС-200 в стране, производить его серийно с 2022-го на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) в Башкирии . Пока же запуск производства находится в зачаточном состоянии, сказал источник.

Ограничивающие факторы

Пока ни одна российская компания не заключила контракт на покупку БАС-200 , рассказал один из источников в отрасли. По словам одного из потенциальных эксплуатантов, недостаточно только сертифицировать машину — нужно еще обучить персонал, внешних пилотов для управления этим дроном.

— Росавиация и «Вертолеты» должны сформировать и утвердить учебную программу, наделить полномочиями по обучению какое-то заведение, подготовить внешних пилотов. Разговор о коммерческом использовании дронов в России пока не предметный , — рассказал собеседник.

Винт ушами БАС-200 на выставке в рамках ПМГФ-2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он также указал на ограниченный статус планируемого к выдаче сертификата на БАС-200: «Купить для того, чтобы просто быть первым покупателем, — зачем? Надо же их использовать».

Еще один ограничивающий развитие рынка фактор — это запреты на использование гражданских воздушных беспилотников в регионах в связи с выходом в октябре указа президента РФ о разных режимах готовности. На 28 декабря как минимум 14 регионов ввели запреты на выдачу разрешений на авиаработы с использованием дронов.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что «Вертолеты России» — участник их экспериментального правового режима (ЭПР) с самого его запуска весной этого года.

— Ожидаем, что в следующем году сможем начать тестовые полеты уже на реальных маршрутах в регионах ЭПР. «Почта России» — заказчик услуги. Пока мы не планируем приобретать беспилотники. Это позволяет нам гибко решать задачи по развитию проекта-маяка, тестируя различные технологические решения в области БАС, — отметили в компании.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая также недавно создала своего оператора беспилотников, не ответили на запросы «Известий».

Винт ушами БАС-200 на выставке в рамках ПМГФ-2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как указывал в своем докладе на форуме ассоциации «Аэронекст» исполнительный директор Авиационного регистра России Александр Книвель, сложности с сертификацией дронов возникают в том числе из-за того, что начиная с 2000 года все вопросы, связанные с разработкой новых норм летной годности для различных воздушных судов, не финансируются и не включены в задание для специалистов НИЦ «Институт им. Жуковского».

— Всё это время мы занимаемся тем, что переписываем западные нормы летной годности с опозданием в пять-семь лет, — объяснял эксперт.

Нормы летной годности (НЛГ) определяют приемлемый уровень рисков авиапроисшествий, связанных с конструктивными недостатками БАС. Утвержденные Росавиацией и Минтрансом нормы летной годности для беспилотников вертолетного типа в России пока отсутствуют, сказал один из собеседников в отрасли. Поэтому для БАС-200 были изначально заложены требования по сертификации как для пилотируемых легких вертолетов, а не беспилотников. В результате многие параметры, на которые регулятор теперь должен проверить дрон, не соответствуют этим требованиям, отметил он.