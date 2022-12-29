Винт ушами: в РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет
Росавиация до конца года сертифицирует первый российский гражданский беспилотный вертолет, сообщили «Известиям» два источника на рынке. Это будет БАС-200, разработчиком которого является национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»). Впрочем, процесс запуска его серийного производства сейчас в зачаточном состоянии из-за наличия большого количества иностранных комплектующих, в том числе двигателя, объяснили собеседники. Кроме того, сертификат будет ограниченной категории — беспилотник нельзя использовать для доставки грузов, добавили специалисты.
Символический сертификат
Росавиация 30 декабря 2022 года планирует выдать сертификат на первый российский тяжелый гражданский беспилотник БАС-200, сообщили два источника «Известий», знакомых с ходом процесса. Разработчик и изготовитель БАС-200 — национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»).
По данным источника, программа сертификационных работ по БАС-200 сейчас выполнена менее чем на 10%, а из необходимых 200 часов налета воздушного судна есть менее 10 часов, которые зачтет Росавиация. Суммарный же налет всех созданных аппаратов составляет до 50 часов, уточнил он. При этом сам сертификат будет ограниченной категории — без возможности использования в коммерческой доставке грузов, уточнил собеседник.
Первый российский гражданский беспилотник БАС-200
— Это будет символический документ. Осуществлять коммерческую доставку грузов с ним будет нельзя, хотя изначально этот беспилотник для этого и создавался (его эксплуатацию планировала «Почта России»). По отдельному согласованию с Росавиацией с его помощью можно будет выполнять только авиаработы,— поясняет источник на рынке БАС в России.
Речь идет об авиахимических работах, воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках наземных объектов.
Впервые этот дрон вертолетного типа представили на авиавыставке МАКС в 2021 году. О том, что завершить его сертификацию планируют до конца этого года, 16 декабря сообщала начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Наталья Кириллова.
Как заявляли в «Ростехе», БАС-200 можно будет использовать для геофизической разведки, геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений, аэромониторинга, доставки грузов.
«Известия» направили запросы в Росавиацию и «Вертолеты России».
Иностранный партнер
Налетать больше часов БАС-200 помешала его комплектация. Дело в том, что изначально это белорусская разработка и собирали беспилотник тоже в Белоруссии, признавал ранее бывший глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский (сейчас гендиректор корпорации «Иркут»). По его словам, холдинг выкупил у белорусских партнеров техизделие вместе с документацией.
По данным двух источников «Известий» на авиарынке, аппарат состоит из множества иностранных комплектующих, зарубежного производства и его двигатель — в общей сложности детали поставлялись из восьми разных стран.
— Ресурс этого двигателя ограничен — 100 часов. А для того чтобы Росавиация зачла 200 часов полетов, на практике придется налетать вдвое больше. Кроме того, на нем просто боятся летать и разбить еще один экземпляр, потому что не знают все его ограничения, — объяснил источник, знакомый с ходом сертификации БАС-200.
Беспилотный вертолет БАС-200 участвует в программе МАКС-2021
Но из-за санкций приобретение дополнительных авиадеталей, в том числе двигателей, за границей сейчас затруднительно, напомнил он.
По данным двух источников «Известий» на рынке, всего в России было собрано три-четыре экземпляра БАС-200, причем один разбили в ходе сертификации во время разрушающих испытаний. Третий собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, отметил, что видел больше собранных экземпляров, но не уточнил, сколько.
«Вертолеты России» еще в 2021 году планировали локализовать БАС-200 в стране, производить его серийно с 2022-го на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) в Башкирии. Пока же запуск производства находится в зачаточном состоянии, сказал источник.
Ограничивающие факторы
Пока ни одна российская компания не заключила контракт на покупку БАС-200, рассказал один из источников в отрасли. По словам одного из потенциальных эксплуатантов, недостаточно только сертифицировать машину — нужно еще обучить персонал, внешних пилотов для управления этим дроном.
— Росавиация и «Вертолеты» должны сформировать и утвердить учебную программу, наделить полномочиями по обучению какое-то заведение, подготовить внешних пилотов. Разговор о коммерческом использовании дронов в России пока не предметный, — рассказал собеседник.
БАС-200 на выставке в рамках ПМГФ-2022
Он также указал на ограниченный статус планируемого к выдаче сертификата на БАС-200: «Купить для того, чтобы просто быть первым покупателем, — зачем? Надо же их использовать».
Еще один ограничивающий развитие рынка фактор — это запреты на использование гражданских воздушных беспилотников в регионах в связи с выходом в октябре указа президента РФ о разных режимах готовности. На 28 декабря как минимум 14 регионов ввели запреты на выдачу разрешений на авиаработы с использованием дронов.
В пресс-службе «Почты России» отметили, что «Вертолеты России» — участник их экспериментального правового режима (ЭПР) с самого его запуска весной этого года.
— Ожидаем, что в следующем году сможем начать тестовые полеты уже на реальных маршрутах в регионах ЭПР. «Почта России» — заказчик услуги. Пока мы не планируем приобретать беспилотники. Это позволяет нам гибко решать задачи по развитию проекта-маяка, тестируя различные технологические решения в области БАС, — отметили в компании.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая также недавно создала своего оператора беспилотников, не ответили на запросы «Известий».
БАС-200 на выставке в рамках ПМГФ-2022
Как указывал в своем докладе на форуме ассоциации «Аэронекст» исполнительный директор Авиационного регистра России Александр Книвель, сложности с сертификацией дронов возникают в том числе из-за того, что начиная с 2000 года все вопросы, связанные с разработкой новых норм летной годности для различных воздушных судов, не финансируются и не включены в задание для специалистов НИЦ «Институт им. Жуковского».
— Всё это время мы занимаемся тем, что переписываем западные нормы летной годности с опозданием в пять-семь лет, — объяснял эксперт.
Нормы летной годности (НЛГ) определяют приемлемый уровень рисков авиапроисшествий, связанных с конструктивными недостатками БАС. Утвержденные Росавиацией и Минтрансом нормы летной годности для беспилотников вертолетного типа в России пока отсутствуют, сказал один из собеседников в отрасли. Поэтому для БАС-200 были изначально заложены требования по сертификации как для пилотируемых легких вертолетов, а не беспилотников. В результате многие параметры, на которые регулятор теперь должен проверить дрон, не соответствуют этим требованиям, отметил он.