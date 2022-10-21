Под прицепом: Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач

Российская компания «Сберавтотех» и белорусский МАЗ подписали договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача. Об этом «Известиям» сообщили представители компаний. Ранее «Сбер» тестировал свои системы беспилотного вождения только на легковых автомобилях Kia Ceed в Москве. Грузовой беспилотник будут создавать по принципиально новой модели: не дорабатывать стандартную серийную машину (подразумевающую управление водителем), а проектировать другую уже на стадии конвеера. В «Сбере» считают, что такие авто сейчас будут востребованы, в том числе на фоне планов властей протестировать их проезд по трассе М-11 Москва-Петербург в конце 2023 года. Эксперты оценили стоимость проекта по созданию тягача в €5-8 млн в год.

Партнерство с соседом

Компания «Сберавтотех» (САТ, «дочка» «Сбера») и «Минский автомобильный завод» (МАЗ) договорились о совместном создании серийного беспилотного грузовика. Об этом «Известиям» рассказали представители компании-разработчика и производителя.

Соглашение о сотрудничестве подписали 5 октября, сейчас стороны определяют сроки завершения разработки и запуска производства, уточнили в пресс-службе МАЗа.

Первой моделью, над которой будет идти совместная работа, станет новейший двухосный магистральный седельный тягач МАЗ 54402L, уточнил представитель «Сберавтотеха».

— Наше сотрудничество с автопроизводителем — это важный этап для появления беспилотной технологии в секторе реального бизнеса, ее коммерциализации. Совместная работа позволит в сжатые сроки предложить рынку серийное решение, — передали в пресс-службе слава гендиректора «Сберавтотеха» Андрея Василевского.

Инвестиции в проект и сроки запуска производства партнеры не раскрывают. В пресс-службе МАЗа уточнили, что беспилотный тягач планируют поставлять на белорусский и российский рынки. Они в приоритете, но компании готовы и к заказам из стран СНГ.

Накопленный опыт

«Сберавтотех» создали осенью 2020 года: департамент Сбербанка SberDigitalAuto выделили в отдельную дочернюю компанию. Сам департамент появился банке весной 2019-го.

В декабре 2020-го «Сберавтотех» начал тестировать в Москве свои легковые беспилотники, созданные на базе Kia Ceed. Сейчас в парке компании 180 таким машин, они курсируют между инжиниринговым центром компании на проспекте Андропова и станцией МЦК «ЗИЛ». В соответствии с действующим законодательством, в салоне на месте водителя находится инженер-испытатель.

Но САТ всегда уделял внимание и грузовикам-беспилотникам, в отличие от «Яндекса», который нацелен на коммерческий проект легкового беспилотного такси, сказал «Известиям» главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

— Еще год назад партнером у «Сбера» была Volvo, у них были конфиденциальные договоренности. После 24 февраля (и начала СВО. — «Известия») Volvo решили уйти из России, а сейчас даже продать свои заводы в стране. Почему «Сбер» выбрал не КамАЗ? Могу предположить, что КамАЗ действует в рамках другой гипотезы или модели создания беспилотника — не партнерства глобального автоконцерна с IT-компанией, а сборки своего собственного беспилотника с применением и развитием своих же разработок по системам активной и пассивной безопасности, системам помощи водителю и так далее, — пояснил эксперт.

В «Сберавтотехе» «Известиям» не стали комментировать причины заключения партнерства с МАЗом. При этом там отметили, что тягачи минского автозавода сегодня обеспечены компонентами производства предприятий, расположенных на территории союзного государства, в том числе силовыми агрегатами экологического класса Евро-5, производимыми в столице Белоруссии.

Новая модель

По словам представителя САТ, проект будет развиваться по новой модели. Сейчас для создания беспилотника разработчики устанавливают на обычный серийный автомобиль сенсоры и вычислители с минимальной интеграцией в производство самой машины. При создании же беспилотного МАЗа партнеры постараются синхронизировать сроки проектирования и испытаний непосредственно шасси, проведут совместную работу над протоколами управления.

— Мы хотим сделать так, чтобы машина с конвейера сразу сходила беспилотная, — уточнил представитель САТ.

МАЗ начал активно заниматься беспилотными разработками только в 2021 году. Завод уже цифровизировал системы управления разных моделей грузовой и пассажирской техники и выпустил компоненты, которые обеспечат подключение машин к системам автономного управления, сообщил представитель МАЗа.

В сотрудничестве «Сбера» и МАЗа больше заинтересован банк, считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Учитывая, что у «Сбера» нет внятной стратегии по беспилотникам, сотрудничество с МАЗом может быть для них спасительной соломенкой. МАЗ за последние три года существенно перестроил принципы формирования компонентной базы, а также повысил качество своих грузовиков и автобусов. Инвестиции в проект со стороны МАЗа будут минимальные, основная часть ляжет на плечи «Сбера». Я бы оценил весь проект примерно в €5-8 млн в год в зависимости от их стратегии и программы реализации, — сказал эксперт.

Он добавил, что основная сложность с запуском проекта — это стоимость беспилотного тягача, которая примерно в полтора-два раза выше, чем у обычного автомобиля

Тестовые заезды

Беспилотные тягачи в ближайшее время будут наиболее востребованным транспортом на рынке, считают в «дочке» Сбера. В том числе в компании связывают это с развитием проекта беспилотного логистического коридора (БЛК) на трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург. Первые тестовые заезды запланированы на конец 2023 года, сообщали ранее в Минтрансе. Правда, в МАЗе «Известиям» сказали, что сейчас не участвуют в проекте беспилотного коридора.

По словам Андрея Ионина, процедура расширения состава участников проекта очень проста — подключиться к процессу может фактически любая компания, и не только производители автономных транспортных средств (ВАТС).

— Сейчас рассматривается возможность расширения участников ЭПР (экспериментального правового режима. — «Известия») за счет производителей беспилотных грузовиков из дружественных стран. В случае интереса со стороны МАЗ и наличия у них готового решения компания может подать заявку на присоединение к ЭПР, — подтвердили в Минтрансе.

Поставить свои беспилотники на тесты планировали КамАЗ, Evocargo, Volvo, «Старлайн». Летом СМИ со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, сообщали, что планы остались только у КамАЗа. Представитель производителя подтверждал: компания передаст в этом году один беспилотник для проекта, в следующем — еще пять, в 2024-м — 50.

Руководитель отдела разработок НПО «СтарЛайн» Илья Никифоров подтвердил «Известиям», что с конца 2021 года компания занимается переносом разработанного стека беспилотных технологий легкового транспорта в сегмент грузового. Сейчас два беспилотника StarLine на базе тягача Mercedes Actros проходят испытания на закрытых территориях — их и планируют обкатать на М-11, уточнил он. Компания Mercedes-Benz еще в марте остановила свой завод в Подмосковье и прекратила поставки автомобилей в Россию. СМИ сообщали, что автоконцерн собирается продать производство в РФ.

Evocargo тоже продолжает работу над своим беспилотником, но не ясно, успеет ли собрать опытную машину под проект проезда по БЛК к 2024 году, рассказал источник «Известий», близкий к компании. У производителя есть сложности, связанные с сертификацией модели, так как машину делают с нуля, уточнил он.

«Известия» направили запросы в Evocargo, Volvo, КамАЗ и Ozon (последний тоже участвует в проекте БЛК).