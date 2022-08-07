Занимательная автоматика: подготовлены требования к беспилотным автомобилям

Разработаны правила, по которым беспилотные автомобили будут передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать автономные машины планируют в 41 российском регионе, в том числе без человека за рулем. Чтобы эксперимент состоялся, многим областям придется серьезно модернизировать дорожную инфраструктуру, уверены эксперты. Кроме того, необходимо будет внести изменения в ПДД и КоАП, отмечают юристы. По каким дорогам поедут автомобили без водителей, а также кто и как будет нести ответственность в случае ДТП с беспилотником, выясняли «Известия».

«Беспилотные» требования

Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, устанавливающего правовой режим для экспериментальной эксплуатации беспилотных автомобилей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, беспилотные автомобили будут разделены на две группы: в первую входят транспортные средства (ТС) в которых постоянно находится водитель-испытатель — на водительском или переднем пассажирском месте. Ко второй отнесены машины, которые двигаются в полностью автономном режиме, и удаленно контролируются оператором.

Беспилотники обеих групп должны быть оснащены автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД и контролирует дорожную обстановку при помощи «средств технического зрения», говорится в документе. Автоматика также должна «безопасно и предсказуемо взаимодействовать с другими участниками дорожного движения» и реагировать на их потенциальные ошибки. В случае какого-либо сбоя в работе этой системы, беспилотный автомобиль должен оповестить водителя или оператора о неполадке и остановиться с соблюдением требований ПДД.

Занимательная автоматика1 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Автономные транспортные средства должны быть оборудованы камерами, в постоянном режиме записывающими обстановку вокруг, а также действия водителя-испытателя (для ТС первой группы). Автомобиль первой группы должен оставаться в автоматизированном режиме до тех пор, пока водитель-испытатель не примет управление им. Машины второй группы должны предоставлять оператору возможность осуществлять дистанционный выбор маршрута, а также мест остановки ТС.

Помимо знака «Автономное вождение» (белый треугольник с буквой «А»), на правой стороне беспилотника должен быть указан номер телефона. По нему можно связаться с компанией, осуществляющей тестовую эксплуатацию машины. Например, в случае ДТП или если сотрудник полиции захочет остановить беспилотник за нарушение ПДД.

Без лихачей

Отдельные требования предъявляются к водителям-испытателям беспилотных автомобилей. В частности, стаж вождения у них должен быть не менее трех лет. Кроме того, откажут кандидатам, которые за последние три года были лишены прав. Водитель обязан незамедлительно принять управление, если автоматика сигнализировала о выходе за пределы территории штатной эксплуатации, сбое или для предотвращения аварийной ситуации.

От простого к сложному

Для тестирования автомобилей первой группы, каких-то особых требований к водителю не предъявляется. Оператору, чтобы начать эксплуатацию полностью автономных ТС второй группы, необходимо пройти несколько этапов. Сначала поработать 100 часов под надзором специалиста, который будет ехать рядом с беспилотником, а затем столько же часов самостоятельно. Если этапы тестирования проходят без происшествий, то оператор получает возможность координировать работу сразу нескольких автономных автомобилей.

Занимательная автоматика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно документу Минэка, экспериментальный режим эксплуатации предполагает «оказание услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа третьим лицам с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, в том числе на возмездной основе. Однако к грузоперевозкам компания-эксплуатант вправе приступить, только после двух месяцев тестирования автомобилей «порожняком». А возить пассажиров допускается только спустя полгода тестовых поездок, и лишь на автомобилях категории М1 (не более восьми мест). При этом компании не требуется получать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Страховка на 10 млн

Подготовленный Минэком документ предполагает повышенную финансовую ответственность эксплуатантов беспилотников, в случае ДТП.

«Субъект экспериментального правового режима обязан застраховать и поддерживать застрахованным в течение всего срока действия экспериментального правового режима риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму не менее 10 млн рублей в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства», — говорится в тексте постановления.

В Министерстве экономического развития пояснили, что любая авария с участием беспилотника будет оформляться согласно ПДД.

​​​​​​ — Оформление происшествия и его расследование будет проводиться соответственно органами ГИБДД и органами следствия строго в установленном законом порядке — исключений из этого правила нет, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Т ам также отметили, что находящийся в салоне водитель-испытатель может быть привлечен к ответственности, если не предпринял необходимых мер для избежания аварийной ситуации.

Занимательная автоматика2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если же авария произошла с участием беспилотного автомобиля второй группы, то оператор понесет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью участников происшествия только при условии, что он допустил ошибки. Например, неверно изменил маршрут или применил режим экстренного торможения, подчеркнули в ведомстве.

— Если в результате расследования будет установлено, что причина ДТП — некорректная работа программы, управляющей транспортным средством, то к ответственности могут быть привлечены как разработчик программного обеспечения для ЭВМ, так и владелец транспортного средства, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Кроме того, в случае ДТП эксперимент будет приостановлен до окончательного процессуального решения об отсутствии нарушений ПДД или правил эксплуатации беспилотного автомобиля, в результате которых произошла авария.

Где поедут машины без водителя

Проект постановления правительства предусматривает возможность тестирования беспилотных транспортных средств в 41 регионе страны — в Москве и Санкт-Петербурге, Республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан и Чувашия. Также автономные автомобили появятся на дорогах Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, и Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Конкретные дороги и зоны, где будет проходить такое тестирование, определит Министерство транспорта по согласованию с региональными властями, МВД и ФСО.

Занимательная автоматика3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Регионы готовы к тестированию автономных автомобилей, однако для определения конкретных участков трасс, где будут происходить эти тесты, ждут технических требований, которые предъявляются к таким участкам.

— Татарстан готов к проведению подобных экспериментов. Еще с августа 2018 года в татарстанском Иннополисе тестируется беспилотное такси «Яндекса» (с инженером-испытателем на переднем пассажирском сиденье). Восемь беспилотников работают в ИТ-городе семь дней в неделю, с шести часов утра до одиннадцати вечера, за 4 года они совершили больше 36 тыс. поездок, — рассказал «Известиям» заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

По результатам обследований для создания пилотной зоны были выбраны участки автомобильных дорог на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» и прилегающих участков, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики Татарстан.

Готовы к эксперименту по эксплуатации беспилотного транспорта и в Ростовской области.

— Регион обладает достаточно развитой сетью федеральных региональных и муниципальных дорог. Однако пока проект постановления правительства РФ еще только проходит процедуру общественного обсуждения, говорить о том, где именно в Ростовской области будет проходить данный эксперимент, преждевременно. Мы сможем определить участки дорог, на которых в регионе будут в тестовом режиме эксплуатироваться автономные транспортные средства, после того, как этот документ будет принят и будут известны требования, предъявляемые к таким дорогам«, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства транспорта Ростовской области.

Одним из полигонов для проведения экспериментальной эксплуатации беспилотного транспорта в прошлом году была определена трасса М11 «Москва — Санкт-Петербург», напомнил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. С учетом регионов, указанных в документе Минэка, тестирование беспилотников пройдет и на других скоростных магистралях, предположил он.

Занимательная автоматика4 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Строящаяся трасса М12 как раз проходит по Владимирской и Нижегородской областям, а также по территории Чувашии и Татарстана. А трасса М4 «Дон» проходит через Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Адыгею и Краснодарский край. Эти регионы указаны в документе, поэтом вполне вероятно, что на них также будет происходить тестирование беспилотников, — заявил он «Известиям».

Не все дороги подходят

Для запуска эксперимента, многим регионам придется сначала серьезно поработать над дорожной инфраструктурой, считают эксперты. Беспилотный транспорт ориентируется на разметку, распознавая ее при помощи лидаров и камер, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Сомневаюсь, что беспилотник распознает полустертую разметку где-нибудь в Забайкалье, — заявил он.

Запуск беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования даже в тестовом режиме потребует внесения изменений в ПДД и КоАП, уверен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— В случае, когда в беспилотном автомобилей находится водитель, особых проблем нет: водитель на месте, он установлен. Но как быть, если оператор находится за монитором и удаленно контролирует работу беспилотника? — задается вопросом юрист.

По его мнению, оператор также должен юридически признаваться водителем, и нести ответственность, если из-за его невнимательности беспилотный автомобиль нарушит ПДД или станет участником аварии.

В Министерстве экономического развития затруднились назвать сроки, когда будет запущен этот эксперимент. В ведомстве отметили, что проект постановления правительства еще должен быть изучен Минтрансом, Минпромторгом и МВД, согласован с региональными властями и предпринимательским сообществом.