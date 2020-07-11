Тысячеглазое такси: далеко ли видит новый российский беспилотник

Каждый день более сотни беспилотников «Яндекса» наматывают километры по дорогам Москвы, города-спутника Казани Иннополиса, Тель-Авива. Каждый день они попадают в сложные дорожные ситуации, создаваемые людьми, и набираются опыта. Корреспондент «Известий» проехал на новейшем беспилотном автомобиле по одному из московских маршрутов и выяснил — а это вообще безопасно?

Машины на карте обозначены серыми прямоугольниками, люди — роем желтых точек. Иногда нарисованный беспилотник наезжает на движущиеся прямоугольники, отчего становится немного не по себе. Карта на больших дисплеях сделана для успокоения пассажиров, но сделана она как-то слишком примитивно.

На самом деле беспилотник от «Яндекса» воспринимает мир сложнее и отлично ориентируется в московском дорожном хаосе: вот он сменил полосу, чтобы обогнать автобус, вот затормозил перед человеком на самокате. Различать двухколесные транспортные средства робомобили учились в Тель-Авиве. Москва, рассказывают в «Яндексе», привлекает испытателей не только пробками, но и плохой погодой на любой вкус.

Фото: «Яндекс» Радары перекочевали в надстройку, лидар и камеры кругового обзора подняли повыше. Сама надстройка приобрела обтекаемую форму. В случае непогоды камеры снабжены омывателем

Определенно успокаивает наличие человека за рулем, хотя он просто сидит, не вмешиваясь в процесс. Таковы требования законодательства, но в Иннополисе «Яндекс» пересадил инженера на переднее пассажирское сиденье, а в Лас-Вегасе, где российские беспилотники возили пассажиров по демонстрационному маршруту, передние кресла вообще пустовали.

Машина, на которой проходит тест, — новейшее, четвертое поколение автономных транспортных средств от «Яндекса». Первые робомобили российский IT-гигант представил три года назад — они были сделаны на базе «Тойота Приус». В беспилотник нового поколения превратили седан Hyundai Sonata. Эту модель выбрали не за футуристическую внешность, и не только из-за того, что ее «автомат» управляется кнопками, а не фиксированным рычагом, что важно при конвертации в беспилотник. Сотрудничество с подразделением Hyundai Mobis позволило «Яндексу» более тонко настроить автомобиль.

Новый беспилотник ощетинился камерами, лидарами и радарами и теперь может различать даже небольшие объекты. Управляющее оборудование расположено более компактно в багажнике, что позволило сохранить его объем. Это важно — «Яндекс» планирует использовать свои автономные транспортные средства в качестве «роботакси».

Когда за нами приедет автомобиль без водителя, пользуется ли «Яндекс»-беспилотник «Яндекс.Навигатором» и часто ли робомобили попадают в аварии — подробности в сюжете «Известий».