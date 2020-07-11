 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Мир
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»
/

Тысячеглазое такси: далеко ли видит новый российский беспилотник

Тест-драйв робомобиля «Яндекс» нового поколения
Фото: «Яндекс»
Главный слайд
Начало статьи
Тысячеглазое такси: далеко ли видит новый российский беспилотник
2020-07-04 18:28:05">
2020-07-04 18:28:05
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый день более сотни беспилотников «Яндекса» наматывают километры по дорогам Москвы, города-спутника Казани Иннополиса, Тель-Авива. Каждый день они попадают в сложные дорожные ситуации, создаваемые людьми, и набираются опыта. Корреспондент «Известий» проехал на новейшем беспилотном автомобиле по одному из московских маршрутов и выяснил — а это вообще безопасно?

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Машины на карте обозначены серыми прямоугольниками, люди — роем желтых точек. Иногда нарисованный беспилотник наезжает на движущиеся прямоугольники, отчего становится немного не по себе. Карта на больших дисплеях сделана для успокоения пассажиров, но сделана она как-то слишком примитивно.

На самом деле беспилотник от «Яндекса» воспринимает мир сложнее и отлично ориентируется в московском дорожном хаосе: вот он сменил полосу, чтобы обогнать автобус, вот затормозил перед человеком на самокате. Различать двухколесные транспортные средства робомобили учились в Тель-Авиве. Москва, рассказывают в «Яндексе», привлекает испытателей не только пробками, но и плохой погодой на любой вкус.

123

Фото: «Яндекс»
Радары перекочевали в надстройку, лидар и камеры кругового обзора подняли повыше. Сама надстройка приобрела обтекаемую форму. В случае непогоды камеры снабжены омывателем

Определенно успокаивает наличие человека за рулем, хотя он просто сидит, не вмешиваясь в процесс. Таковы требования законодательства, но в Иннополисе «Яндекс» пересадил инженера на переднее пассажирское сиденье, а в Лас-Вегасе, где российские беспилотники возили пассажиров по демонстрационному маршруту, передние кресла вообще пустовали.

На автомате: стал известен план появления беспилотных машин в России
Он уже получил поддержку в Минэкономразвития

Машина, на которой проходит тест, — новейшее, четвертое поколение автономных транспортных средств от «Яндекса». Первые робомобили российский IT-гигант представил три года назад — они были сделаны на базе «Тойота Приус». В беспилотник нового поколения превратили седан Hyundai Sonata. Эту модель выбрали не за футуристическую внешность, и не только из-за того, что ее «автомат» управляется кнопками, а не фиксированным рычагом, что важно при конвертации в беспилотник. Сотрудничество с подразделением Hyundai Mobis позволило «Яндексу» более тонко настроить автомобиль.

Новый беспилотник ощетинился камерами, лидарами и радарами и теперь может различать даже небольшие объекты. Управляющее оборудование расположено более компактно в багажнике, что позволило сохранить его объем. Это важно — «Яндекс» планирует использовать свои автономные транспортные средства в качестве «роботакси».

Когда за нами приедет автомобиль без водителя, пользуется ли «Яндекс»-беспилотник «Яндекс.Навигатором» и часто ли робомобили попадают в аварии — подробности в сюжете «Известий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020