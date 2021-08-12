Ток и дело: к 2024 году планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

В России к 2024 году будет выпущено 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них , рассчитывают власти. Это следует из пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок» («Известия» ознакомились с ней). К этому же году за счет беспилотников планируется снизить себестоимость перевозок грузов по трассе М-11 на 15% и увеличить скорость коммерческого движения по ней на 25%. Будут развивать и технологические стартапы: к 2024 году число вышедших на IPO фирм должно составить не менее 30, указано в бумагах.

Электрокары в массы

Появление отечественной линейки электрокаров анонсировал глава правительства Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2021 года.

— По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах, — сообщил тогда глава правительства.

О важности развития электромобилей говорил и первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— Времени осталось два-три года, иначе нас просто наши западные конкуренты, партнеры, они просто забьют, и мы эту отрасль потеряем. Потребителя у нас отнимут, — предупреждал он.

Ток и дело Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Неудивительно, что проект по развитию электротранспорта стал одной из стратегических инициатив правительства и вошел в блок «Технологический рывок» . Как выяснили «Известия», в его рамках государство планирует не только производить электромобили и строить зарядные станции для них, но и создать заправочную инфраструктуру на водороде, испытательную базу для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом, а также выпускать отечественные водородные топливные элементы . По документам, реализация инициативы будет стоить 121,1 млрд рублей.

Установлены и конкретные цели: к 2024 году планируется произвести не менее 25 тыс. единиц электромобилей и ввести в эксплуатацию как минимум 9 тыс. зарядных станций, 2,5 тыс. из которых будут «быстрыми» с мощностью 150 кВт. А к 2030-му доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тыс., а количество водородных заправок — 1 тыс., указано в документах.

«Известия» направили запросы крупнейшим российским производителям автомобилей с просьбой прокомментировать инициативу. В ПАО «КамАЗ» сообщили, что уже сейчас активно выпускают транспорт на электротяге : компания организовала серийное производство электробусов, и уже более 600 штук эксплуатируется в Москве. Там выразили готовность наращивать их выпуск при наличии спроса. Кроме того, КамАЗ разработал грузовики на электрической тяге и представил легковой электромобиль, серийное производство и финансирование которого сейчас прорабатываются.

В организации также заявили, что видят в электрокарах будущее транспортной сферы России.

Ток и дело Производство электромобилей «Муравей» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Это неизбежный тренд. По мере развития как самого электротранспорта, так и производства батарей они будут всё более актуальны, особенно в крупных агломерациях , — сказали в ПАО «КамАЗ».

В группе ГАЗ также заявили, что уже активно выпускают электромобили . С 2018 года компания производит электробусы, а в 2020-м создала коммерческий электрокар. При этом там выразили уверенность, что для развития электротранспорта в масштабах страны необходимо стимулировать спрос путем субсидирования покупателей.

— Именно субсидии позволяют сделать электротранспорт на начальном этапе более доступным для потребителей, переключить спрос на него. По такому пути пошли в Германии, Австрии, Испании и других странах , — заявили в компании.

В «АвтоВАЗе» оперативно не ответили на вопрос «Известий» о готовности выпускать электромобили.

В Минпромторге заявили, что реализация подобного рода проектов вместе с проводимой политикой в автомобильной промышленности в первую очередь способствует созданию собственной компонентной базы для производства автомобилей на электрической тяге.

Беспилотники и IPO

В блок «Технологический рывок» также вошла инициатива «Беспилотные логистические коридоры» , которая предусматривает создание и вывод на рынок грузовых автомобилей на автоматическом управлении. Среди ключевых ее результатов к 2024 году — запуск беспилотных машин по трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург с трафиком 186 тыс. таких транспортных средств в год, указано в бумагах. А к 2025-му предполагается, что они составят 20% всего потока автомобилей на указанной дороге, сократив на 8% число ДТП . Кроме того, планируется снизить себестоимость грузовых перевозок по этому маршруту на 15%, а объем выбросов CO2 — на 12% .

Ток и дело Участок автомобильной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Однако правительство планирует развивать не только беспилотные автомобили, но и суда. Частью «Технологического рывка» стала инициатива «Автономное судовождение», целями которой к 2030 году выступают снижение издержек автономного портового флота на 225 млрд рублей в год.

Уделять внимание будут и технологическим стартапам. В рамках проекта «Взлет — от стартапа до IPO» планируется создать организационные и финансовые условия для зарождения как можно большего количества компаний в этой сфере, а к 2024 году вывести как минимум 30 из них (с выручкой от 800 млн рублей в год) на IPO . Предполагается, к 2030 году их число увеличится до 100, а прирост заработка составит 790 млрд рублей. При этом поддержку получит в общей сложности тысяча предпринимателей и будет создано 27 тыс. рабочих мест, предусматривает инициатива.

«Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой прокомментировать указанные проекты.

Будущее такси и каршеринга

Сейчас перечисленные инициативы всё еще в процессе обсуждения, причем выносятся на рассмотрение и более амбициозные планы, отметила вице-президент ЦСР Татьяна Горовая. По ее мнению, установленные цели вполне выполнимы, так как в их определении участвуют производители.

В России уже реализуется несколько проектов по производству электротранспортных средств, отметила эксперт. В сегменте электробусов работают ПАО «КамАЗ», группа ГАЗ и ООО «Волгабас». Модели электромобилей разного уровня готовности производят ПАО «КамАЗ» и ПАО «ГАЗ», серийный выпуск налажен на базе предприятия ООО «Зетта». Кроме того, в Калининграде холдинг «Автотор» в 2023 году планирует запуск сборки электромобилей Kia и Hyundai, рассказала Татьяна Горовая.

Ток и дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев