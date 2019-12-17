Общее дело: популярность московского каршеринга выросла вдвое

В 2019 году москвичи и гости столицы обращались к каршерингу 44,6 млн раз. Это почти в два раза больше, чем годом ранее — тогда пользователи совершили около 23 млн поездок. Сейчас в автопарке сервиса более 30 тыс. машин. Все автомобили подготовили к зиме — переобули, оснастили скребками и залили в бачки омывателя стекла незамерзающую жидкость. Как развивается каршеринг в Москве и какие у него перспективы — в материале «Известий».

Совместными усилиями

Каршеринг — система совместного использования автомобилей. Она заработала в столице в сентябре 2015-го. За всё время водители совершили 74,8 млн поездок, из них 44,6 млн — в этом году. По словам представителя YouDrive, популярность сервиса растет вместе с увеличением автопарка. В 2018-м по Москве ездили 16,4 тыс. каршеринговых машин, в этом году их число достигло 30 тыс.

«Это крайне востребованная история. Возросло количество доступных для клиентов автомобилей, и они все используются. Очень высокий спрос мы заполнили предложением. Еще не вполне понятно, какая на самом деле емкость этого рынка. Пока нельзя сказать, что в Москве достаточно каршеринговых машин, поэтому операторы активно их добавляют», — отметила она.

Водители обычно арендуют автомобили для коротких поездок. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, средняя длина поездки составляет 13 км, средняя продолжительность — 32 минуты, а средний чек — 224 рубля.

Сегодня на рынке московского каршеринга работают девять компаний. У каждой свои требования к водителям, тарифы и бонусы. Стоимость поездок обычно от 6 до 10 рублей в минуту.

Порядок использования не различается. Чтобы взять напрокат автомобиль, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора. К аккаунту прикрепляется фото паспорта и водительского удостоверения, после чего с клиентом заключают электронный договор. Компания должна проверить водителя — на это уходит несколько дней.

Удобнее всего бронировать машину в приложении. В среднем операторы дают 20 минут бесплатной «брони», чтобы добраться до автомобиля, иначе включается поминутная оплата за ожидание. Дверь тоже открывается через приложение, внутри есть необходимые документы и ключ замка зажигания. Аренда завершается нажатием кнопки в той же мобильной программе. Средства списываются автоматически с прикрепленной карты.

Пользователи получили возможность воспользоваться и электромобилем — такую услугу предоставляет «Яндекс.Драйв». «На улицы Москвы вышли 30 новеньких Nissan Leaf. Теперь москвичи могут прокатиться на электрокаре и посмотреть, как он себя ведет на дороге. Nissan Leaf безопасны для окружающей среды, бесшумны и преодолевают без подзарядки 270 км», — сказал оператор.

Ничего личного

У каршеринга несколько преимуществ перед личным автомобилем. Во-первых, арендованную машину можно оставить на платной парковке в центре. Для личного транспортного средства это выйдет недешево, особенно если нужно припарковаться на целый день.

Во-вторых, пользование каршерингом дешевле: водителю не нужно содержать и ремонтировать автомобиль, тратить деньги на бензин, страховку и налоги. К тому же на арендованной машине поездка будет стоить в 1,5–2,5 раза меньше, чем на такси.

В-третьих, пользователь не привязан к автомобилю. «Можно доехать до метро, оставить машину и отправиться дальше на общественном транспорте. Если вы, например, подъезжая к ТТК, понимаете, что дальнейший путь у вас займет минут 50, а на метро минут семь, то проще, конечно, пересесть. Или другая история. У нас в пятницу вечером скапливается много машин в районе Патриарших прудов. Люди приезжают, встречаются с друзьями в барах и ресторанах и знают, что обратно они сами уехать не смогут, нужно брать такси. Здесь тоже спасает каршеринг», — пояснил представитель YouDrive.

Сервис полезен для всей транспортной системы города. По словам сооснователя каршерингового сервиса BelkaCar Екатерины Макаровой, личный автомобиль в среднем совершает меньше одной поездки в день, арендованный — 6–7 поездок.

«У города один из KPI — снижение пробок, он достигается в том числе за счет каршеринга, все мегаполисы заинтересованы в нем. За счет большей оборачиваемости значительно разгружается транспортная система города, меньшее количество автомобилей обслуживают более высокий спрос на перемещение. Каршеринг влияет не только на логистику и дороги — снижение транспортной нагрузки на центр города позволяет по-другому организовывать городское пространство — парки, пешеходные зоны и зоны отдыха», — отметила она.

Что дальше

В 2020 году парк каршеринговых автомобилей должен расшириться до 36 тыс. транспортных средств. Операторы добавляют новые машины постепенно — ориентируясь на спрос. Но он остается высоким. Систематически будет увеличиваться и «зеленая зона» — территория, на которой разрешено оставлять автомобиль.

Также в 2020-м планируется объединение всех операторов в приложении «Мосгорпасс» и тестирование сервиса «Народный каршеринг», который позволит сдавать в поминутную аренду личные машины.

Продолжится работа по повышению безопасности вождения. Наиболее распространенные нарушения водителей каршеринга — это несоблюдение дистанции, очередности проезда перекрестков и скоростного режима. Операторы борются с этим по-своему.

«В BelkaCar за нарушения ПДД неаккуратных водителей штрафуют. Кроме того, мы в пилотном режиме отслеживаем их поведение на дороге, оборудование нам показывает все ускорения, торможения и дрифт», — сказала Екатерина Макарова.

В «Яндекс.Драйв» отметили, что в этом году уделили безопасности особое внимание и собираются продолжить эту работу. «Мы запустили новый алгоритм, который помогает водителям корректировать свой стиль вождения. Он сможет оценить маневры на дороге и предупредить, если человек ездит агрессивно», — пояснили в компании.

По данным столичного департамента транспорта, операторы каршеринга вложили в сервис 15 млрд рублей, еще 8 млрд субсидировал город — через скидку на парковочные разрешения, а также возвращая часть средств, потраченных на обновление парка. Система совместного использования машин продолжает развиваться, органично дополняет другие виды московского транспорта и действительно способна во многом заменить личный автомобиль.