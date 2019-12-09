Друг, оставь порулить: каршеринг открыл новые перспективы криминалу

У горожан растет интерес к услугам каршеринга. На тематическую «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам каршеринга и такси с 11 по 25 ноября текущего года поступило почти 2,5 тыс. обращений за консультациями. Со спросом растет и предложение — парк прокатных автомобилей в столице сегодня составляет свыше 21 тыс. машин. Но вместе с новым видом услуг появилась и теневая сфера, связанная с «автомобилями на час». О том, как каршеринг используют в своих интересах преступники, «Известиям» рассказали сотрудники столичного уголовного розыска.

Каршеринг открывает перед городом огромные перспективы для разгрузки транспортных магистралей. Кроме того, этот относительно экономный способ передвижения также избавляет горожан от расходов, связанных с содержанием и ремонтом автомобиля, снижает налоговое бремя.

Но оборотной стороной нового вида услуг стал целый ряд проблем. И неприятности эти далеко не ограничиваются мелкими кражами и нарушением санитарно-гигиенических норм в салоне отдельными пользователями. Машины и их комплектующие становятся предметом посягательств криминалитета и средством совершения тяжких преступлений.

Мотор кладмена

Использование каршеринговых машин для сексуальных утех уже вошло в анекдоты, машину на час снять дешевле, чем номер в самом низкопробном отеле. Но используют арендные авто не только влюбленные, но и наркозависимые — для совместного употребления запрещенных препаратов. Кроме того, за последний год участились случаи, когда «автомобили на час» берут так называемые кладмены, расставляющие по городу тайники с наркотиками для дальнейшей дистанционной продажи.

«Этим людям важна мобильность — чем больше расставят закладок, тем больше прибыль. Логика преступника при использовании каршеринга оправданна в плане конспирации: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить, чем если бы он пользовался собственным авто. Да и прослушку в каждый каршеринг не поставишь» , — рассказывает оперативник.

car Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, распространение получила практика оставления закладок под крышками бензобака. У большинства сервисов предусмотрен льготный период в течение 20 минут. «Как раз это время используют сбытчики, сообщая покупателю, что его товар в конкретной машине. Этого времени наркозависимому, как правило, хватает, чтобы забрать клад» , — говорит сотрудник полиции.

Дорвались до руля

Главная проблема каршеринговых сервисов, считают сыщики, в возможности взять автомобилем с использованием чужих личных данных. Если раньше собиравшемуся на дело преступнику в лучших традициях голливудского боевика приходилось угонять тачку, то сегодня задача упростилась — нужно лишь перевести деньги через анонимную платежную систему продавцу паролей от каршеринга. И это касается не только отпетых уголовников, но и, к примеру, людей, лишенных прав или отстраненных от вождения по иным основаниям. «По сути, каршеринг открыл возможность сесть за руль тем, кому там вовсе не место» , — считает собеседник из уголовного розыска.

Несмотря на заявленные поставщиками услуг высокие стандарты безопасности, вождение под чужим аккаунтом получило настолько широкое распространение, что цена на эту услугу упала до 500–1000 рублей. Примерно столько стоит получить доступ к чужому аккаунту и сесть в автомобиль анонимно.

Собеседник «Известий» из ГИБДД рассказал о том, что в подразделениях по розыску транспорта (ищут участников ДТП, скрывшихся с места) накопились материалы по неизвестным водителям, допустивших аварии на каршеринговых авто.

сфк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

« Есть и ДТП с пострадавшими. Устанавливаем каршеринговую машину, водителя (согласно данным сервиса). И оказывается, что этого человека вообще не было в городе в это время. Его аккаунтом воспользовались. Найти виновника аварии в этих случаях крайне сложно — искать приходится дедовским способом, полагаться на словесное описание скрывшегося водителя и т.д. », — рассказывает офицер столичной полиции.

По его словам, довольно часто аккаунтом родителей пользуются несовершеннолетние дети.

«Мы с коллегами дважды сталкивались с ситуацией, когда недоросли запоминали пароли своих родителей, а потом садились за руль и били чужие машины» , — говорит автоинспектор.

Тачанка бандитов

Есть в послужном списке российского каршеринга и бандитские пятна. Одной такой машиной воспользовалась, например, группа разбойников. «Шесть человек, выходцев из Средней Азии, ворвались в сетевой продуктовый магазин. Угрожая персоналу расправой, они сгребли дорогостоящий товар с прилавков и набили им багажник машины. Преступление удалось раскрыть лишь из-за того, что аккаунт сервиса, которым воспользовалась шайка, принадлежал одному из соучастников» , — рассказал сотрудник уголовного розыска с севера столицы.

Каршеринг стонет

Полиция неоднократно ставила вопрос об оборудовании «общественных машин» видеорегистраторами. Но организаторы бизнеса делать это не спешат.

сак Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

« Нам объяснили просто и понятно — регистраторы «уйдут» в течение первой недели, как только их установят в салонах. И это правда. В течение первых дней, как только каршеринговая машина выходит на линию, из нее пропадают: запаска, аптечка, огнетушитель, коврики для обуви. Все эти факты изложены в тысячах заявлений от компаний, которые поступают в райотделы. Меняют колеса, причем ставят вместо 16-го радиуса 14-й, например. В ОМВД поступало даже заявление от организации о хищении кресел и дивана, руля. Есть полулегальные автосервисы, которые меняют новые дорогостоящие запчасти каршаринговых авто на древние. Это организованный преступный бизнес. Так что ставить дорогостоящую камеру в машину нецелесообразно», — говорит оперативник.

При кражах опять же все упирается в возможность обхода системы безопасности при доступе к машине.

Как добывают чужие аккаунты

« Любая новая технология или сервис — это не только удобство, но и новые риски. Каршеринг не является исключением. Несмотря на то что основными пользователями каршеринга являются добропорядочные граждане, злоумышленники по достоинству оценили его возможности для анонимного перемещения по городу. Для этого используются аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц, так называемых дропов, которые за деньги предоставляют копии необходимых документов для регистрации в сервисе. Даркнет пестрит объявлениями о найме «дропов» или продаже готовых аккаунтов каршеринговых сервисов. Несмотря на то что подобный легкий заработок может обернуться самыми печальными последствиями, количество людей, готовых за пару тысяч рублей стать фиктивным директором ООО или пользователем каршеринга, не уменьшается », — говорит Сергей Трухачев, руководитель блока специальных сервисов и мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити».

сак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Дропами» обычно становятся асоциальные личности: алкоголики и наркоманы, которые за небольшие деньги готовы предоставить жуликам все свои данные. « Проблема в том, что доказать причастность «дропа» к регистрации весьма сложно. Он может сказать, что паспорт либо другой документ был украден, похищен. Либо сервис был попросту взломан », — рассказал «Известиям» источник в полиции.

Есть и еще один источник левых аккаунтов — злодеи могут воспользоваться профилем реального пользователя, зарегистрированного в сервисе каршеринга. Для этого злоумышленники используют специальные вредоносные программы — трояны-стилеры.

Вирус проникает на смартфон пользователя, копирует логины и пароли от его аккаунтов и незаметно отсылает информацию злоумышленникам. Кроме того, вероятна утечка информации от недобросовестных сотрудников сервисов по прокату автомобилей.

Куда катимся

На сегодняшний день в практику работы сотрудников ГИБДД вошла проверка соответствия аккаунтов с данными лица, реально находящегося за рулем. Но такие проверки вызывают жалобы автомобилистов — часть из них справедливо считает, что показать свой смартфон водитель может лишь добровольно.

Вероятно, в ближайшее время полицию наделят правом копаться в приложениях водителей при обоснованном подозрении в жульничестве. Но, увы, даже это не станет панацеей от обмана. На черном рынке появились инструменты, решающие эту проблему.

сак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Широкий спектр услуг по каршерингу — продажа аккаунтов, бонусы, приложения для водителей (наши программисты выпускают специальные версии приложений, в которых будут отображаться нужные данные о водителе. Очень полезно при остановке сотрудниками. В среднем стоимость 2 тыс. рублей за одно приложение)» , — говорится в одном из объявлений в интернете.