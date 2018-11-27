Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»

Специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение» — получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента по тестированию. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь Национальной Технологической Инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом», — сказал собеседник агентства.

В рамках эксперимента 100 беспилотных автомобилей появятся на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Республики Татарстан. Прототип знака «Автономное вождение» будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum.

28 августа компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила первое в Европе беспилотное такси в особой экономической зоне Иннополис в Татарстане.