В Рязанской области создадут агропредприятие с беспилотными тракторами

Крупное агрохозяйство с беспилотными тракторами появится в Рязанской области в 2019 году. Техника будет выполнять посадку, обработку и сбор урожая.

Как рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет», роботизированный комплекс включает в себя десять машин. Их движение контролирует единый диспетчерский центр, а все полевые работы они выполняют самостоятельно.

Инициатором и соинвестором проекта является российская компания-разработчик «Аврора Роботикс». На базе хозяйства в Рязанской области, площадь которого превысит 500 га, предприятие планирует до 2021 года апробировать технологии для повседневного применения беспилотников в агропромышленном комплексе (АПК). Кроме того, компания рассчитывает разработать ряд сопутствующих технологий и информационных систем.

«Одна из возможностей, которую открывает роботизированная техника для российского сельского хозяйства — введение в севооборот большого количества неосвоенных земель», — цитирует гендиректора компании Виталия Савельева ТАСС.

В середине октября сообщалось, что в первая в мире полностью роботизированная ферма, созданная в Великобритании, вырастила и собрала урожай ячменя без присутствия людей на поле.