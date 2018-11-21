Неиспользуемые сельхозземли в Хабаровском крае отдадут под инвестпроекты

В Хабаровском крае подвели итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Она проводилась около двух лет. Выяснилось, что общая площадь сельхозземель в регионе составляет 400 тыс. га. Для аграрной деятельности пригодны больше половины. Однако часть из них находится в заброшенном состоянии.

В основном такие участки находятся в Хабаровском, Вяземском, Комсомольском, Бикинском, Амурском районах и районе имени Лазо. Участки арендуют крупные сельхозпроизводители, используя по назначению далеко не все площади.

Как сообщает ИА AmurMedia, губернатор Сергей Фургал принял решение передавать такие земли инвесторам. По словам министра инвестиционного развития и предпринимательства края Юрия Чайки, перераспределение угодий даст возможность реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Один из таких участков расположен в поселке Молодежный Комсомольского района. Заинтересованность в этой земле проявила вьетнамская компания «T-H Group». Она планирует построить там молочные комплексы и молокоперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось о том, что в Советской Гавани первый резидент Свободного порта приступил к реализации проекта по безотходной переработке леса. Речь идет о компании «Гаваньлеспром». Она планирует вложить в производство около 70 млн рублей по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».