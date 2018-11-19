Систему мониторинга точных погодных условий установят в Хабаровском крае

На дорогах Хабаровского края установят телеметрические системы мониторинга для отслеживания точных погодных условий. Техника позволит в режиме реального времени следить за обледенением трасс, задымленностью и осадками.

Предполагается, что доступ будет двухуровневым. Общую информацию через сайт сможет проверять любой пользователь, а для оперативных служб будет составляться более подробная сводка. Перед тем как выезжать на трассу, жители региона смогут посмотреть, какие погодные условия их ждут. Дорожным же службам будет доступна информация о степени промерзания грунта, что позволит выяснить, какие виды работ требуются на проезжей части.

Апробация проекта уже проведена в селе Мичуринском, первый комплекс появится на дороге Лидога–Ванино. Всего на дороге потребуется установка трех систем, сейчас специалисты рассчитывают, на каком расстоянии друг от друга их ставить, пишет «Хабаровский край сегодня».