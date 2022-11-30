Дронный номер: в РФ разрешат управлять беспилотниками без спецобучения

Дронами до 30 кг разрешат управлять людям, не проходившим специальное обучение . В марте Росавиация ввела требование о наличии свидетельства внешних пилотов для управления воздушными беспилотниками, но ведомство так и не согласовало типовую программу их подготовки. Поэтому ни одного свидетельства не выдано. Эксперты считают, что программа обучения нужна — иначе для запуска дронов в коммерции всё равно придется корректировать воздушное законодательство и это займет еще больше времени. Бизнес не рассчитывает на полноценные коммерческие полеты ранее 2025 года.

Это вам не пилоты

Российские авиавласти намерены отказаться от требования обязательного обучения на управление воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 кг . Об этом «Известиям» рассказали пять источников на рынке беспилотных авиационных систем (БАС), знакомых с планами Минтранса и Росавиации.

Минтранс 19 октября обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. Соответствующий приказ ведомства опубликован 29 ноября.

Дронный номер Участник фестиваля беспилотных технологий на ВДНХ в 2021 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом в марте 2022 года вступило в силу требование ФАП-494, обязывающее операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов. За девять месяцев действия правил ведомство не выдало ни одного такого свидетельства , рассказали собеседники газеты.

— Минтранс так и не утвердил типовую программу обучения внешних пилотов. Без нее не получить свидетельства, а без него невозможно коммерческое использование беспилотников , — отметил источник «Известий» в компании, планирующей использовать легкие дроны.

Типовую программу уже подготовили, в августе ее опубликовали для общественного обсуждения . Срок обучения на внешнего пилота, согласно документу, составляет 144 академических часа. Приступить к программе могли бы люди со средним общим, средним профессиональным или высшем образованием, а также только получающие среднее профессиональное или высшее образование. Подготовка, как предполагалось, должна была состоять из теоретической части, а также наземной и летной практики .

Дронный номер Патрулирование дорог с помощью беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области Фото: ТАСС/Антон Вергун

Однако Минэкономразвития в октябре выдало отрицательное заключение по проекту программы (есть у «Известий»). В нем сказано, что операторы беспилотников до 30 кг не относятся к числу авиаспециалистов. Также эксперты Минэка нашли в программе положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса и физлиц, собирающихся использовать дроны.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минтранса, Росавиации и Минэкономразвития.

50 программ

По словам одного из источников, подготовка операторов малых дронов теперь будет проходить на основе утвержденного в 2018 году Минтрудом профстандарта . А проверкой знаний и навыков специалистов будут заниматься их будущие работодатели: компании — эксплуатанты беспилотников. Профстандарт дает базовое понимание работы отрасли и БПЛА.

Учебные заведения, в которых сегодня есть курсы обучения управлению дронами, опираются на этот стандарт, но сами программы разные , сказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. Не решен также и вопрос с уровнями подготовки (квалификациями), которые могут отличаться в зависимости от сценариев применения беспилотников.

— Внешних пилотов сегодня обучают колледжи, крупные компании — эксплуатанты БАС, а также компании, которые оказывают услуги по обучению. Практикуется наставничество, когда частное лицо предлагает свои услуги по обучению. Но необходимы документы, которые будут признаваться авиавластями и давать право на выполнение авиаработ на беспилотниках, — поделился с «Известиями» мнением действующий пилот — инструктор БАС Александр Залецкий.

Дронный номер Презентация прототипа дрона-такси в СК «Лужники» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По всей стране насчитывается около 50 программ подготовки внешних пилотов дронов , рассказал «Известиям» руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. По словам эксперта, без утверждения типовой программы невозможно использовать беспилотники в коммерческих целях .

— Росавиация за много лет не утвердила четких требований к операторам любых дронов — ни до 30 кг, ни свыше. До сих пор не сертифицируется и само выполнение авиаработ с помощью БПЛА . Поэтому все, кто сегодня летает с их использованием, находятся вне правового поля, а значит, должны платить штрафы , — объяснил он «Известиям».

По словам Дмитрия Куликова, штраф за незаконный запуск дронов, например, в Москве составляет до 50 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и до 500 тыс. рублей — для компаний .

Отдельные полеты беспилотников в интересах госзаказчиков (администраций городов или городских округов, госкомпаний) осуществляются и сейчас — при заключении договоров на учебные полеты, а не на авиаработы, как это должно быть по норме закона, добавил эксперт. В пакете документов на такой полет подают и свидетельства операторов о прохождении платных курсов. Но периодически у силовых ведомств возникают вопросы к этим свидетельствам, утверждает Дмитрий Куликов.

Дронный номер Запуск почтового дрона в Бурятии Фото: ТАСС/Андрей Огородник

— Если Росавиация откажется считать операторов БПЛА авиаперсоналом, для масштабного применения дронов в коммерции всё равно придется корректировать законодательство — менять статьи Воздушного кодекса, многих федеральных авиационных правил, других актов. А это значит, что еще несколько лет никакого регулирования не будет, — заключил эксперт.

Гендиректор компании БАС (совместное предприятие Государственной транспортной лизинговой компании и фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы») Алексей Варятченко на днях заявил, что коммерческие запуски начнутся не ранее 2025 года.

В «Почте России», которая также планирует использовать беспилотники для доставки грузов, «Известиям» отметили, что упрощенные требования по обучению позволят привлечь в отрасль больше молодых специалистов. С другой стороны, существующий профстандарт требует доработок, которые касаются взаимодействия с Госкорпорацикй по организации воздушного движения (ГК по ОРВД), обеспечения безопасности полетов и страхования ответственности, считают в госкомпании. При этом операторы беспилотных систем в экспериментальном правовом режиме самой «Почты России» заканчивали Летно-исследовательский институт имени Громова (государственный научный центр) и проходили проверку в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С.А. Чаплыгина, уточнили в компании.

Для авиаблогеров или просто любителей беспилотников ситуация сильно не поменяется, но они и сейчас в большинстве случаев запускают дроны нелегально , уточнил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Создание типовой программы в этой части должно было решить задачу по легализации сферы, доведению всей специализированной информации по полетам до авиалюбителей, сказал эксперт.

— Для организации полета по закону нужно зарезервировать воздушное пространство, а для этого — подать заявку в госкорпорацию по ОРВД, предоставив пакет документов. Конечно, ты всей этой информацией просто не обладаешь, если не являешься профессиональным пользователем «воздуха». Поэтому летают нелегально. Процедура согласования полета дрона сегодня аналогична согласованию полета пилотируемого воздушного судна, что абсурдно, так как риски тут гораздо меньше , — пояснил Андрей Патраков.