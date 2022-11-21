Задронировать место: в РФ хотят строить дома с площадками для беспилотников

В России планируют строить дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников — проект прорабатывает Минстрой совместно с ВЭБ.РФ. Нарастить долю таких объектов в ближайшие три года поручил вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания о развитии беспилотных авиасистем в России (документ есть у «Известий»). Предполагается, что беспилотники будут использоваться для аэродоставки грузов прямо к месту жительства граждан. Минстрой планирует ввести меры стимулирования застройщиков, чтобы те включали такую инфраструктуру в состав проектов, сообщили в ведомстве.

По домам

Минстрой совместно с ВЭБ.РФ работает над созданием внутригородской терминальной инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. Предоставить соответствующие предложения министерству и госкорпорации поручил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. «Известия» ознакомились с копией документа.

«Подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов», — говорится в тексте поручения.

Задронировать место Глава Минпромторга Денис Мантуров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В сентябре, по данным источника «Известий», близкого к ВЭБ.РФ, госкорпорация в свою очередь обратилась к председателю правления фонда «Сколково» Игорю Дроздову с просьбой представить предложения по этому вопросу до 15 сентября. Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев. В пресс-службе фонда также не ответили на запрос.

— Для осуществления идеи необходимо разработать критерии размещения, внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, изменений, предусматривающих возможность размещения терминальной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в зданиях и сооружениях, — рассказали «Известиям» в Минстрое.

Также планируется ввести меры по стимулированию застройщиков к включению терминальной инфраструктуры в состав проектов новых зданий, а также требования к обеспечению аэромобильности в градостроительные планы и регламенты, добавили в ведомстве.

Управляющий партнер девелоперской ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин отметил, что, поскольку это пока совершенно неотработанный тип доставки, главное, что нужно решить, — вопрос безопасности. Нужно сделать так, чтобы такие терминалы были расположены в месте, ограниченном от пересечения с потоками жителей, пояснил он.

Дроны в порты

Концептуально посадка воздушного беспилотника (БПЛА) может производиться или просто на специально подготовленную, огороженную площадку без доступа третьих лиц, или в дронопорт, рассказал «Известиям» гендиректор Hive (ООО «Русдронопорт»), компании — разработчика подобных терминалов, Николай Ряшин.

Также он рассказал, что в общих чертах дронопорт — это наземная инфраструктура базирования беспилотника, которая позволяет ему вылететь из «коробки», пойти на автоматическую миссию, выполнить ее и вернуться обратно. Внутри коробки робот обслуживает дрона — меняет груз, заряжает БПЛА или меняет ему аккумуляторы, поддерживает необходимую температуру и связь с беспилотником, добавил Николай Ряшин.

Задронировать место Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Пока такие дронопорты и сами БПЛА используют в основном администрации городов или городских округов под свои хозяйственные и контрольно-поисковые мероприятия, следует из презентации Hive (есть у «Известий»). Устройства выявляют неубранные территории, стертые дорожные разметки, неочищенные от снега дороги, навалы мусора, подтопленные территории в поймах рек.

Доставка грузов дронами в России сегодня возможна только в виде тестовых полетов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭРП). В марте этого года кабмин принял два таких ЭПР: один тест проводит «Почта России» на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО, второй реализуется в Томской области, где тестируются грузовые дроны с максимальной взлетной массой более 30 кг.

Росавиация против введения новых ЭПР, связанных с воздушными беспилотниками, в крупных городах и агломерациях, сообщил 16 ноября на сессии по аэрологистике форума «Транспортная неделя» замглавы ведомства Дмитрий Ядров. Нужно обязательное согласование таких ЭПР со стороны силовых ведомств, рассказал он.

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков отметил, что Hive — это пока единственный крупный производитель подобных терминалов в России.

Разделить потоки

Нет проблемы посадить беспилотник на крышу или во дворе дома, но есть сложность с тем, как сделать это безопасно, сказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. Но сегодня в крупных городах нет, пожалуй, ни одного дома или офиса, куда люди бы ничего не заказывали. Всё это везут курьеры или с помощью наземного транспорта, который создает пробки. В идеале эти потоки нужно разделить: груз — по небу, люди — по земле, считает он.

Кроме того, нужно обеспечить безопасный полет не одного, а целой серии беспилотников в связке, организовать их обслуживание по прилете, проверить или просканировать сам груз, сказал Глеб Бабинцев.

Площадки для компактных беспилотников, доставляющих грузы, обычно имеют размер метр на метр, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Их можно размещать как на придомовых территориях, так и на крышах зданий, причем необязательно плоских, добавила она. Стоимость строительства одной подобной площадки составляет несколько тысяч долларов, сообщила эксперт.

— Пока девелоперы не оборудуют новостройки такой инфраструктурой — это нерентабельно ввиду слабого развития беспилотных авиасистем в РФ. Если государство активно начнет содействовать этой отрасли, застройщики тоже подключатся к процессу и станут строить дронопорты, — отметила Надежда Коркка.

Пока же застройщики ограничиваются выделением мест для установки постаматов для автоматизированного получения посылок, сказал директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Тренд на повышение доступности доставки товаров есть, и девелоперы его поддерживают, отметил он.

— Квадрокоптеры за счет своей мобильности, небольших размеров и автономности используются уже во многих отраслях — сельском хозяйстве, промышленности и, конечно, строительстве. Нет ничего удивительного, что их хотят начать использовать для доставки грузов, а в будущем, может, и в качестве аэротакси, — согласны в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Это перспективный проект, но он требует проработки, которая займет не менее двух-трех лет, сказал директор департамента по развитию продукта ГК ФСК Петр Кирилловский. По словам совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, в любом случае придется менять строительные нормы и правила.