Вожак роя: Минобороны России заказало воздушный штаб для ударных дронов

Для управления группами ударных беспилотников в России разработают специальные летающие командные пункты. Они позволят контролировать новое поколение дронов (уже в разработке) и наносить с их помощью удары на сотни и даже тысячи километров. При этом объединять можно будет аппараты разных видов войск. Такая техника увеличит дальность связи и обеспечит ее надежность, а операторов сделает неуязвимыми, объясняют эксперты.

Дальний прицел

Источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что летающие штабы планируется создать в двух вариантах: на базе самолета и вертолета. Там будут рабочие места для операторов дронов и мощной аппаратурой связи . Это позволит контролировать группировку разных по размеру и назначению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из разных родов войск.

О планах по созданию воздушного пункта управления ударными беспилотниками главком ВКС Сергей Суровикин 27 января доложил министру обороны Сергею Шойгу во время посещения ими нового завода по производству больших БЛА, открывшегося в подмосковной Дубне.

На выставке «Армия-2021» компания «Кронштадт» представила универсальный наземный модуль, который может с одного рабочего места управлять дронами от нескольких производителей.

— Главная проблема отечественных беспилотников — их недостаточная дальность действия, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин . — Даже крупные аппараты могут работать на удалении от наземных станций управления максимум в 200–250 км в пределах прямой радиовидимости. В сложной местности, например горах, это расстояние еще меньше. Воздушный командный пункт позволит увеличить радиус по крайней мере вдвое и будет хорошей альтернативой полному переходу на работу с БЛА через спутниковые каналы связи.

Вожак роя БПЛА «Охотник» Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В случае войны технологически развитый противник будет целенаправленно искать пункты управления ударными дронами и бить по ним, в том числе дальнобойными ракетами и авиацией. А воздушные штабы куда меньше уязвимы, чем наземные. Именно поэтому для управления в условиях ядерной войны и у нас, и в США были созданы «самолеты Судного дня», напомнил эксперт.

Справка «Известий» Прозвище «самолеты Судного дня» стратегические воздушные пункты (ВКП) управления войсками получили в США. Задача таких машин — работа в условиях крупномасштабных военных конфликтов, в том числе в условиях применения ядерного оружия. Считалось, что найти и уничтожить их в воздухе будет гораздо сложнее, чем стационарные бункеры. В СССР на базе широкофюзеляжных Ил-86 построили несколько ВКП Ил-80. В Соединенных Штатах эту роль исполняют E-4B на базе Boeing 747. Оснащенные системой дозаправки в воздухе они могут беспосадочно летать до недели.

Ударное поколение

Сегодня на вооружении России есть только один серийный разведывательно-ударный комплекс среднего класса — «Иноходец». Дрон весом около одной тонны может применять неуправляемые и корректируемые бомбы, а также противотанковые ракеты, находиться в воздухе до суток. Его уже несколько раз использовали в Сирии для атак на объекты боевиков.

Управляемые боеприпасы может применять и принятый в конце прошлого года на вооружение «Форпост-Р» (он меньше по размеру) и несколько небольших тактических дронов, легкие аппараты мультикоптерной схемы.

На май этого года назначен первый полет нового тяжелого ударного беспилотника «Сириус», который планируется выпускать на новом заводе. Двухтонная боевая машина сможет нести до 300 кг бомб и сенсоров. По словам главкома ВКС Сергея Суровикина, их серийные поставки могут начаться уже в следующем году.

Вожак роя БЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Минобороны РФ 27 января рассказало о госконтрактах на проектирование еще двух тяжелых БЛА, п ервые полеты которых запланированы на 2024 год. Среди них «Гелиос-РЛД» — крупный дрон с мощным радаром бокового обзора. Такие применяются для наблюдения за передвижениями боевой техники на земле и на море.

Макет скоростного реактивного «Грома» впервые представили летом прошлого года на выставке «Армия-2021». Он поднимает тяжелые бомбы, включая корректируемые. Разработчик обещает, что такой БЛА сможет выполнять роль ведомого, действуя в паре с современным пилотируемым самолетом, — например Су-57 или Су-35.

Летные испытания уже проходят и тяжелые ударные аппараты от других производителей. Среди них — двухдвигательный «Альтиус» и реактивный С-70 «Охотник», вес которого достигает 20 т.

Летающие штабы

В СССР и России давно использовали самолеты как командные пункты для управления пилотируемой авиацией. Сейчас в этой роли выступают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и их модернизированные версии. Помимо экипажа, на борту созданных на базе транспортных Ил-76 машин располагаются не менее десятка операторов и множество оборудования.

вожак роя Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Еще летающие командные пункты традиционно выделялись генералам высшего звена вооруженных сил. Такие самолеты были в распоряжении командующих военных округов, групп войск или главкомов родов войск, у командующего ВДВ и главкома РВСН.

Сегодня для таких задач используют модернизированные турбовинтовые Ил-22М11. Эти самолеты по-прежнему востребованы из-за своих уникальных характеристик по продолжительности воздушного патрулирования. Установленный на их борту комплекс ретрансляции позволяет офицерам подключаться к современным автоматизированным системам управления в режиме реального времени.

— Для управления группами беспилотников понадобится вместительная машина с большой продолжительностью полета, — добавил Владислав Шурыгин. — Ведь экипаж даже одного большого дрона состоит из нескольких человек. Это может быть пилот, операторы полезной нагрузки — камер, радара, вооружения. Учитывая продолжительность полета, достигающую сутки и более, экипаж может потребоваться не один. Кроме размещения аппаратуры для всех людей надо будет обеспечить им нормальные бытовые условия.

Вертолетные командные пункты сейчас не применяются, но, как писали «Известия», уже ведется их проектирование на базе новых транспортных вертолетов Ми-38, заказанных Минобороны.

Вожак роя Вертолет Ми-38Т Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Для боевых и штабных вертолетов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения готовится аппаратура связи с отдельными беспилотниками. Специализированные же летающие командные пункты для ударных БЛА смогут управлять большим их количеством одновременно.