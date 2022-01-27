Полет нормативный: правила нанесения номеров на дроны заработают в сентябре

Минтранс практически завершил разработку стандартов процедуры нанесения номеров на гражданские квадрокоптеры. Однако вступление в силу проекта приказа, в котором прописаны соответствующие нормы, перенесено на полгода — с 1 марта 2022-го на сентябрь, рассказали «Известиям» в ведомстве. Пока что владельцы наносят номера на дроны на свое усмотрение, указали эксперты. Стандартизация позволит контролирующим органам без проблем считывать опознавательные знаки и находить собственников беспилотников, например, повредивших чужое имущество.

Придется подождать

Минтранс РФ перенес планируемое вступление в силу проекта приказа «Об утверждении порядка нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков гражданских воздушных судов» с 1 марта на сентябрь 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Обсуждаемый документ регламентирует порядок нанесения учетных опознавательных знаков (эквивалент автомобильных госномеров в гражданской авиации) на беспилотники грузоподъемностью от 250 г до 30 кг.

— Проект приказа Минтранса, утверждающего порядок нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков на гражданские воздушные суда, прошел публичное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 26 марта по 15 апреля 2021 года. К настоящему времени получено положительное заключение Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Проект приказа находится на завершающей стадии доработки . Планируемый срок вступления приказа в силу — сентябрь 2022 года, — сказали в пресс-службе ведомства.

Пока что на портале проектов нормативных правовых актов опубликовано только отрицательное заключение ОРВ, выданное Минэком в апреле 2021-го . Например, ведомство раскритиковало положение о том, что «опознавательный знак... может быть нанесен любым способом, обеспечивающим его сохранение и читаемость при воздействии воды, а также в случае разрушения беспилотного гражданского воздушного судна». В ОРВ указано, что сохранить знак в случае разрушения дрона «может быть либо невозможно, либо несопоставимо ‎со стоимостью» самого устройства. Специалисты Минэка предложили исключить описанное требование и несколько других.

дрон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Доработанный проект Минтранса пока не обнародован . В ведомстве не ответили, какие нормы были изменены.

С чем связан перенос срока вступления документа в силу, в Минтрансе не уточнили. Вероятно, причина в поправках в Воздушный кодекс РФ, которые приняли в конце 2021 года, считает эксперт в сфере нормативного регулирования эксплуатации беспилотных авиационных систем, представитель АО «Почта России» Юрий Чернышев. Они наделили Минтранс полномочиями по разработке порядка и процедуры нанесения номеров на беспилотники. Однако изменения вступят в силу только 1 сентября. Следовательно, только тогда Минтранс формально получит право на разработку обсуждаемых норм, указал эксперт.

Опознавательный знак должен будет состоять из комбинации цифр и букв, следует из опубликованного ранее проекта правил. По словам Юрия Чернышева, главная функция учета малых беспилотников — закрепление принадлежности устройства за его владельцем.

— Необходимо это как минимум для того, чтобы, в случае когда дрон нанес ущерб имуществу или здоровью третьего лица, а также нарушил процедуру использования воздушного пространства, можно было найти владельца устройства. Кроме того, учет БВС определяет его национальную принадлежность, а также является юридическим фактом отнесения устройства к гражданской авиации, — сказал он.

Знак проблемы

Учет малых гражданских БВС ведется в РФ с 2019 года. Тогда было принято и вступило в силу постановление правительства № 658, которое обязывает владельцев дронов отправлять заявку в Росавиацию на регистрацию устройств. После рассмотрения этой заявки гражданам выдается учетный опознавательный знак. Его необходимо размещать на корпусе дрона. Без госномера полеты запрещены. Нарушение этого требования чревато штрафом до 2,5 тыс. рублей.

Пока что порядок и процедура нанесения знаков не регламентированы . Существуют соответствующие рекомендации Росавиации, но юридически они необязательны к исполнению, указал Юрий Чернышев.

— Владельцы дронов наносят знаки на свое усмотрение , — пояснил Юрий Чернышев.

дрон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В случае если бы аналогичная ситуация сложилась с автомобильными госномерами, можно было бы, например, использовать знаки круглой формы и размещать их на крыше или под капотом. А это бы затрудняло считывание номеров машин, нарушивших ПДД, и идентификацию их владельцев.

Впрочем, одними опознавательными знаками решить проблему контроля воздушного пространства не удастся , считают эксперты. Номер позволяет идентифицировать владельца в случае, когда квадрокоптер, например, на кого-то упал и принес вред здоровью или имуществу, но он не позволяет отслеживать перемещение БВС в полете, указал генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Aeronext Глеб Бабинцев.

— Проблема в том, что, как ты эти знаки ни наноси, визуально определить их на высоте более 50 м на корпусе небольшой машины почти невозможно . Уполномоченным органам необходимо на значительной дистанции идентифицировать воздушное судно и для управления воздушным движением, и для безопасности. Эксплуатанты сейчас наносят учетные номера на разные части беспилотника, но это по большому счету иррационально, — сказал эксперт.