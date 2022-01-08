Свободный пилот: Минобороны приняло программу развития ударных дронов

Минобороны России разработало программу развития ударных воздушных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), рассчитанную на несколько лет, рассказали «Известиям» источники в ведомстве. Акцент в ней будет сделан на развитие тяжелых ударных дронов нового типа и их интеграцию в боевые порядки российских Вооруженных сил. Кроме больших машин вооружением обзаведутся и легкие дроны самолетного и вертолетного типов. Какие беспилотники и системы оружия для них пополнят арсенал российских ВС и что за задачи они смогут решать по окончании программы — в материале «Известий».

Ударный год

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время разработан ряд документов, которые определяют перспективный путь развития беспилотных летательных систем, а также их вооружения. Реализация программы рассчитана на пять лет. В первую очередь акцент сделан на развитие тяжелых ударных беспилотных летательнных аппаратов нового типа и их интеграцию в боевые порядки российских Вооруженных сил. Речь идет о таких машинах как «Иноходец»,«Охотник», «Альтиус» и т.д.

В конце декабря на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полета «Альтиус-РУ» и начались поставки в войска комплексов «Иноходец» и «Форпост» в разведывательно-ударных вариантах.

Свободный пилот Беспилотный аппарат большой дальности полета «Альтиус-РУ» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В начале 2021 года в России был единственный ударный БЛА, официально принятый на вооружение. Первый комплект из нескольких «Иноходцев» (ранее известных как «Орион») поступил в войска в прошлом году. В 2021 году промышленность и Минобороны продемонстрировали сразу несколько моделей, находящихся на финальной стадии готовности. Они будут составными частями новой программы.

Полностью русифицированный и локально производящийся «Форпост-Р» был продемонстрирован на осенних стратегических учениях «Запад-2021» с корректируемыми бомбами КАБ-20. «Известия» уже писали, что на двухмоторном «Альтиусе» отрабатывается применение тяжелых корректируемых бомб весом до полутонны.

— Через пять лет мы не узнаем современное поле боя, — считает военный аналитик Владислав Шурыгин. — В российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу, способных точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов. Лет 10 назад мы очень сильно отставали и по разведывательным дронам, но сейчас стали одним из бесспорных лидеров по их применению. То же будет и с ударными аппаратами.

По мнению эксперта, нельзя считать, что разработку ударных дронов в России подстегнула война за Нагорный Карабах в прошлом году. Российские военные убедились в их полезности и крайней необходимости уже в начале операции в Сирии. К началу 2021-го множество собственных проектов уже были на завершающей стадии.

Новое поколение

Новые «Форпосты» пошли в войска в локализованной и доработанной версии «Форпост-Р» . В отличие от израильских прототипов IAI Searcher Mk II они получили возможность применять оружие и превратились в полноценные разведывательно-ударные машины с противотанковыми ракетными комплексами и корректируемыми авиабомбами.

Проходят испытания и новые для нашей армии «дроны-камикадзе». Одноразовые барражирующие боеприпасы «Ланцет» и «КУБ-БЛА» компании Zala Aero несут до 3 кг взрывчатки и могут незаметно барражировать в воздухе до часа, высматривая цель при помощи своей качественной оптики днем и ночью. При появлении в зоне видимости мишени они таранят ее и подрываются. От обнаружения до поражения объекта проходят считаные минуты.

Десятки образцов таких БЛА были с успехом использованы в Сирии, в том числе для ликвидации главарей боевиков. При их помощи поражали не только укрепления, но и движущиеся машины. Небольшая мощность боевой части позволяет минимизировать побочный ущерб и риск для мирного населения даже при использовании в городских условиях.

Свободный пилот БЛА вертолетного типа «Термит» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новинкой для отечественных ударных беспилотников стали и продемонстрированные в 2021 году БЛА вертолетного типа «Термит». Они могут поражать цели противника при помощи легких ракет С-8Л с лазерным наведением и небольших управляемых бомб. На выставке «Армия-2021» дроны были представлены с тремя подвешенными боеприпасами такого типа.

Ударными возможностями обзавелись и небольшие беспилотники мультикоптерной схемы. Разработаны и испытываются модели, которые могут сбрасывать на позиции противника небольшие осколочные или зажигательные боеприпасы.

Cила дрона

Сейчас разработано и опробовано на практике целое семейство легких унифицированных боеприпасов, созданных специально для вооружения беспилотников. На базе доработанного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сделана Х-БПЛА . Она может быть как в кумулятивном варианте для поражения бронетехники, так и в осколочно-фугасном, а также термобарическом. Примененная система наведения по лазерному лучу позволяет атаковать низкоскоростные воздушные цели, включая другие дроны и вертолеты. Такие боеприпасы может применять «Иноходец» и «Форпост-Р».

— По возможностям «Корнеты» превосходят боеприпасы турецких дронов Bayraktar, — пояснил Владислав Шурыгин. — У них и дальность выше, и скорость, с которой они достигают цели . Да и в мощности не приходится сомневаться, они пробивают танки Abrams даже «в лоб». И, что самое важное, крупносерийный выпуск таких ракет у нас прекрасно налажен, они отлично знакомы всем нашим зарубежным покупателям и превратились почти в такой же бренд, как автомат Калашникова. Не придется долго и мучительно разворачивать производство новинки с нуля, да и на экспорт продвигать будет проще.

Адаптируются для беспилотников и другие противотанковые ракеты. На «Иноходце» испытывается сверхзвуковая «Вихрь-М». Мощная дальнобойная ракета уже применяется на новейших отечественных боевых вертолетах Ка-52 и Ми-28НМ.

Фото: commons.wikimedia.org/VitalyKuzmin Ракеты «Вихрь-М» на вертолете Ка-52

В этом году создатели ударных БЛА продемонстрировали и достижения в использовании максимально дешевых боеприпасов. Легкий «Иноходец», пользуясь бортовым компьютером, может прицельно сбрасывать авиационные 100-килограммовые бомбы с точностью, близкой к управляемому вооружению.

Применение еще более мощных 250-килограммовых бомб по наземной цели продемонстрировали в декабре и с самого тяжелого российского беспилотника С-70 «Охотник» , разрабатываемого компанией «Сухой». Его характеристики позволяют применять и более тяжелые боеприпасы, включая планирующие и корректируемые весом 500 кг.