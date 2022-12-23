Денег прачка: антиотмывочная платформа заблокировала 28 млрд рублей

Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», созданн ая по инициативе ЦБ РФ , подвела первые итоги работы. За полгода ее функционирования из теневого оборота удалось вывести 28 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регулятора. Это произошло за счет блокировки операций, которые система сочла высокорисковыми. Вызывают ли доверие эти подсчеты, какими возможностями расширят платформу и как новый способ контроля повлияет на малый бизнес — в материале «Известий».

Узнали своих

Благодаря новому сервису удалось разделить всех клиентов на три группы риска — «зеленая» (риски низкого уровня), «желтая» (среднерисковые операции) и «красная» (риски высокого уровня), по аналогии со светофором. Доля предприятий с низким уровнем риска составила 98,1%, со средним — 1,1%. Компаний, которые попали в зону высокого риска, 0,8%.

С июля финансовые организации должны были подключиться к системе «Знай своего клиента», или ЗСК. В пилотном режиме банки начали подключаться к системе ЗСК еще в марте. По требованию платформы банки должны направлять в ЦБ информацию о предприятиях, которые у них обслуживаются. Теперь при первом обращении предпринимателя в банк организация видит загруженные ранее данные и может получить представление о клиенте. Если в одном из банков отказали в обслуживании или открытии счета на основе антиотмывочного федерального закона № ФЗ-115, то, скорее всего, тот же сценарий повторится и в других отделениях.

Денег прачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Двойной контроль

Сервис «Знай своего клиента» оценивает бизнес по множеству критериев . Такое начинание позитивно скажется на российском бизнес-климате , уверена заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Для большей части предпринимателей функционирование сервиса окажется где-то там — в «зеленой» зоне бояться нечего, да и банки кредитовать таких клиентов начинают с большей охотой. Тем не менее осознание, что такая система есть и она работает, мотивирует избегать серых и черных схем в дальнейшей работе . Кстати, изначально в Центробанке говорили всего об 1% бизнесов, которые приходятся на «желтую» и «красную» группы. Но судя по сообщению ЦБ РФ, таких предприятий оказалось почти вдвое больше — 1,9%, — объясняет эксперт.

Из плюсов для бизнеса собеседница «Известий» выделила большую защищенность от недобросовестных контрагентов.

— У предприятий в «желтой» и «красной» зонах явно что-то не в порядке с операционкой, с учетом, с документами. Возможно, они участвуют в каких-то судебных процессах от кредиторов . То есть поставщиков, которые провинились перед Центробанком, начнут обходить стороной. Получается как бы двойной контроль: и «сверху», и общественный, — добавила Макаренко.

По мнению эксперта, есть реально работающие механизмы, благодаря которым можно оспорить присвоенный бизнесу статус.

— Нахождение в рисковой зоне — не приговор . При наличии доказательной базы можно восстановить статус. Поэтому рекомендуем вести учет и совершать сделки максимально в рамках текущего законодательства: документацию в случае сомнений могут потребовать в любой момент , — дополняет она.

Специалист рекомендует предприятиям внимательнее отнестись к хранению документов бухгалтерского и налогового учетов, в том числе массива данных в электронном виде (включая все запрошенные выписки).

Денег прачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это может понадобиться, если придут с проверкой или запросят данные из Центробанка для подтверждения статуса. В том числе это касается банковских документов. К примеру, если проблемы возникнут у банка и что-то случится с их базой данных (а такое, к сожалению, уже случалось), восстановить документы и доказать правоту будет очень сложно. Не отстают от прогресса и мошенники (в том числе среди собственных сотрудников), которые под разными предлогами и с разными целями, к примеру, получают контроль над вашим интернет-банком, — заключает Юлия Макаренко.

Новый виток гонки

С подсчетами трудно не согласиться, поскольку это данные о блокировке самих операторов платформы, утверждает генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

— То есть это реальный объем переводов, которые были заблокированы из-за подозрений в отмывании. Малый бизнес эти меры затрагивают в наименьшей степени, поскольку более-менее крупные платежи, проходящие в компаниях этого уровня, подкреплены соответствующими документами . А в сегменте расчетов с клиентами малый бизнес очень часто обходит контроль, пользуясь мобильными приложениями банков, которые контролируются довольно слабо, — замечает аналитик.

По его мнению, система контроля переводов, скорее всего, будет ужесточаться.

— Однако это просто еще один этап бесконечной гонки. Отмывщики, в свою очередь, будут придумывать новые схемы, чтобы обойти закон , — предполагает Виктор Шахурин.

Денег прачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Очевидные маневры

Бизнес-сообщество очень опасалось вступления в силу закона о «финансовом светофоре» , напоминает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Этот шаг многими рассматривался как «закручивание гаек» и дополнение к небезызвестному № 115-ФЗ, так называемому антиотмывочному закону. При этом подавляющее большинство компаний все-таки ведет открытый, достаточно прозрачный бизнес — они в «зеленой» зоне. Чтобы перекочевать в «опасные группы», придется сильно постараться: оценка проходит по огромному количеству критериев, — считает она.

Алгоритмы смогли немедленно вычислить компании, которые либо вообще не ведут хозяйственной деятельности, либо зарегистрированы на подставных людей . Так третьи лица прикрывают собой реальных бенефициаров, либо их используют для прикрытия теневого бизнеса.

Денег прачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если раньше информация о таких компаниях была разрозненной и можно было спрятаться под личиной реальной деятельности или ее изображения, к примеру, с помощью открытия счетов в нескольких банках, то теперь такие маневры стали очевидными, — отмечает эксперт.

Теперь, по словам аналитика, подобным фирмам нужно будет придумать что-то новое.