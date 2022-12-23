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Денег прачка: антиотмывочная платформа заблокировала 28 млрд рублей

Инструмент Центробанка показал высокую эффективность в первые полгода работы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», созданная по инициативе ЦБ РФ, подвела первые итоги работы. За полгода ее функционирования из теневого оборота удалось вывести 28 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регулятора. Это произошло за счет блокировки операций, которые система сочла высокорисковыми. Вызывают ли доверие эти подсчеты, какими возможностями расширят платформу и как новый способ контроля повлияет на малый бизнес — в материале «Известий».

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Узнали своих

Благодаря новому сервису удалось разделить всех клиентов на три группы риска — «зеленая» (риски низкого уровня), «желтая» (среднерисковые операции) и «красная» (риски высокого уровня), по аналогии со светофором. Доля предприятий с низким уровнем риска составила 98,1%, со средним — 1,1%. Компаний, которые попали в зону высокого риска, 0,8%.

С июля финансовые организации должны были подключиться к системе «Знай своего клиента», или ЗСК. В пилотном режиме банки начали подключаться к системе ЗСК еще в марте. По требованию платформы банки должны направлять в ЦБ информацию о предприятиях, которые у них обслуживаются. Теперь при первом обращении предпринимателя в банк организация видит загруженные ранее данные и может получить представление о клиенте. Если в одном из банков отказали в обслуживании или открытии счета на основе антиотмывочного федерального закона № ФЗ-115, то, скорее всего, тот же сценарий повторится и в других отделениях.

Денег прачка
банк офис работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Двойной контроль

Сервис «Знай своего клиента» оценивает бизнес по множеству критериев. Такое начинание позитивно скажется на российском бизнес-климате, уверена заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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— Для большей части предпринимателей функционирование сервиса окажется где-то там — в «зеленой» зоне бояться нечего, да и банки кредитовать таких клиентов начинают с большей охотой. Тем не менее осознание, что такая система есть и она работает, мотивирует избегать серых и черных схем в дальнейшей работе. Кстати, изначально в Центробанке говорили всего об 1% бизнесов, которые приходятся на «желтую» и «красную» группы. Но судя по сообщению ЦБ РФ, таких предприятий оказалось почти вдвое больше — 1,9%, — объясняет эксперт.

Из плюсов для бизнеса собеседница «Известий» выделила большую защищенность от недобросовестных контрагентов.

У предприятий в «желтой» и «красной» зонах явно что-то не в порядке с операционкой, с учетом, с документами. Возможно, они участвуют в каких-то судебных процессах от кредиторов. То есть поставщиков, которые провинились перед Центробанком, начнут обходить стороной. Получается как бы двойной контроль: и «сверху», и общественный, — добавила Макаренко.

По мнению эксперта, есть реально работающие механизмы, благодаря которым можно оспорить присвоенный бизнесу статус.

Нахождение в рисковой зоне — не приговор. При наличии доказательной базы можно восстановить статус. Поэтому рекомендуем вести учет и совершать сделки максимально в рамках текущего законодательства: документацию в случае сомнений могут потребовать в любой момент, — дополняет она.

Специалист рекомендует предприятиям внимательнее отнестись к хранению документов бухгалтерского и налогового учетов, в том числе массива данных в электронном виде (включая все запрошенные выписки).

Денег прачка
брокер банк компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Это может понадобиться, если придут с проверкой или запросят данные из Центробанка для подтверждения статуса. В том числе это касается банковских документов. К примеру, если проблемы возникнут у банка и что-то случится с их базой данных (а такое, к сожалению, уже случалось), восстановить документы и доказать правоту будет очень сложно. Не отстают от прогресса и мошенники (в том числе среди собственных сотрудников), которые под разными предлогами и с разными целями, к примеру, получают контроль над вашим интернет-банком, — заключает Юлия Макаренко.

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Новый виток гонки

С подсчетами трудно не согласиться, поскольку это данные о блокировке самих операторов платформы, утверждает генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

— То есть это реальный объем переводов, которые были заблокированы из-за подозрений в отмывании. Малый бизнес эти меры затрагивают в наименьшей степени, поскольку более-менее крупные платежи, проходящие в компаниях этого уровня, подкреплены соответствующими документами. А в сегменте расчетов с клиентами малый бизнес очень часто обходит контроль, пользуясь мобильными приложениями банков, которые контролируются довольно слабо, — замечает аналитик.

По его мнению, система контроля переводов, скорее всего, будет ужесточаться.

— Однако это просто еще один этап бесконечной гонки. Отмывщики, в свою очередь, будут придумывать новые схемы, чтобы обойти закон, — предполагает Виктор Шахурин.

Денег прачка
банк оплата малый бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Очевидные маневры

Бизнес-сообщество очень опасалось вступления в силу закона о «финансовом светофоре», напоминает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Этот шаг многими рассматривался как «закручивание гаек» и дополнение к небезызвестному № 115-ФЗ, так называемому антиотмывочному закону. При этом подавляющее большинство компаний все-таки ведет открытый, достаточно прозрачный бизнес — они в «зеленой» зоне. Чтобы перекочевать в «опасные группы», придется сильно постараться: оценка проходит по огромному количеству критериев, — считает она.

Алгоритмы смогли немедленно вычислить компании, которые либо вообще не ведут хозяйственной деятельности, либо зарегистрированы на подставных людей. Так третьи лица прикрывают собой реальных бенефициаров, либо их используют для прикрытия теневого бизнеса.

Денег прачка
портфель бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если раньше информация о таких компаниях была разрозненной и можно было спрятаться под личиной реальной деятельности или ее изображения, к примеру, с помощью открытия счетов в нескольких банках, то теперь такие маневры стали очевидными, — отмечает эксперт.

Теперь, по словам аналитика, подобным фирмам нужно будет придумать что-то новое.

Организации и ИП, которым есть что скрывать, скорее всего, закроются после того, как попадут на карандаш Центробанка и банков. Бороться за репутацию и отстаивать интересы перед комиссией будут те, кто зачислен туда случайно. Тем же учредителям ничего не стоит открыть свежую фирму. В таком случае помог бы подобный «цветовой» контроль за деятельностью физлиц, которые являются учредителями организаций. Но разговоры о присвоении группы риска физлицам еще только идут — законопроектов и инициатив в этом направлении пока нет, — резюмирует Екатерина Косарева.

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