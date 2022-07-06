Злостное потребление: за что задержаны генералы питерского МВД

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать на два месяца фигурантов громкого уголовного дела о коррупции в руководстве правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Три высокопоставленных генерала МВД — Сергей Умнов, Алексей Семёнов и Иван Абакумов — были задержаны 5 июля. Их подозревают в превышении должностных полномочий — якобы они по своему усмотрению тратили деньги служебного фонда, а также «крышевали» ряд коммерческих структур. Все трое генералов оказались владельцами яхт, дорогой недвижимости и авто. Подробности нового «силового» скандала изучили «Известия».

Обложили данью

Трех высокопоставленных питерских полицейских задержали во вторник, 5 июля. Ими оказались начальник ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семёнов, экс-начальник ГУ МВД Санкт-Петербурга Сергей Умнов и экс-замначальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

Задержание произошло в рамках уголовного дела двухлетней давности — о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-центре МВД России. Семенова и Умнова «взяли» в Питере, Абакумова — в Крыму.

Утром 6 июля их доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Накануне в доме Алексея Семенова, а также в его рабочем кабинете прошли обыски, правоохранители изъяли документы и цифровые носители.

Приезд в Санкт-Петербург сотрудников центрального аппарата ФСБ говорит о высоком статусе фигурантов, а также о том, что у следствия, судя по всему, есть достаточные основания подозревать их в коррупции, поделился с «Известиями» юрист Тимур Рзаев.

Злостное потребление Бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов на заседании Басманного суда Москвы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

— Несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребление должностными полномочиями, выразившееся в приобретении на средства фонда содействий программам ГУ МВД по Санкт-Петербургу имущества в целях личного использования, — подтвердил «Известиям» сотрудник пресс-центра МВД России Максим Спесивцев.

Уголовное дело, по которому сегодня проходят генералы, было возбуждено еще в 2020 году. Тогда СК заинтересовали нарушения в деятельности одиннадцати коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов питерского ГИБДД.

Порядки в местной системе автонадзора уже тогда возмущали питерских автолюбителей, рассказала «Известиям» жительница Петербурга Наталья Шимская. Гражданка Белоруссии вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. С ее слов, попасть в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) бесплатно было невозможно. В то время как автовладельцы часами, а иногда и днями, стояли в очередях, чтобы оформить свои машины, коммерческие МРЭО предлагали сделать все без очередей и волокиты — конечно, за деньги. Позвонившему сразу же предлагали платные услуги, фактически навязывали их. В случае с Натальей это были 6-7 тыс. рублей.

— Я позвонила, мне сказали, что я должна заплатить, и тогда они сделают мне документы, — сказала женщина.

С ее слов, звонила она в госструктуру, но по факту попадала в коммерческую . И, судя по всему, не она одна: по самым примерным подсчетам, оборот только одной такой компании мог превышать 15 млн рублей в месяц, отметил источник «Известий».

Злостное потребление Помощник министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Умнов на заседании Басманного суда Москвы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

В деле фигурирует и Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организация занимается помощью действующим сотрудникам и ветеранам полиции. Но это на бумаге — а на деле средства уходили в карманы высокопоставленных силовиков, полагает следствие.

По версии следствия, все «коммерческие» МРЭО Петербурга в течение многих лет стабильно перечисляли в фонд деньги, а Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семёнов ими активно пользовались. Полученные пожертвования часто шли не на помощь ветеранам МВД, а на личные расходы руководства, полагает следствие. Например, Land Cruiser, который был на балансе фонда, оказался в личном гараже генерала МВД Ивана Абакумова.

Фонд под прикрытием

Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти был создан в 2007 году бывшим начальником питерского главка Владиславом Пиотровским. Указом президента в феврале 2012 года Пиотровский со скандалом был снят с должности, а на его место пришел Сергей Умнов. Под личный контроль он взял все сферы управления и не оставил без внимания уже действующий фонд.

По сведениям председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрия Корчака, одним из учредителей фонда значился близкий родственник Умнова.

— В свое время даже информация на сайте висела, потом она затерялась или ее удали, но следствие разберется, — уверен собеседник «Известий».

Именно через фонд осуществлялись прокачки денежных средств, считает подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

— Фактически деньги вымогали у коммерсантов. Они перечисляли деньги в фонд, тем самым уходя от ответственности, а работники фонда передавали деньги генералам для использования в личных целях, — обрисовал схему эксперт.

Злостное потребление Помощник министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Умнов на заседании Басманного суда Москвы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

По мнению эксперта, «речь идет о банальном рэкете под прикрытием высокопоставленных сотрудников МВД». Это продолжалось до тех пор, пока в 2019 году на нарушения в деятельности МРЭО не обратил внимание СК.

В июле 2020 года в этих организациях прошли обыски, позже все они были ликвидированы. Последний прекратил свою деятельность в мае этого года. Сначала дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников ГУ МВД. И вот спустя два года следователи смогли их установить.

Связь между коммерческими структурами и фондом имела характер благотворительной помощи, заявил «Известиям» питерский автоэксперт Дмитрий Попов. Однако следствие полагает, что благотворительность была принудительной: вероятно, высокопоставленным офицерам было тяжело отказать. Тот же Сергей Умнов и сейчас находится в ранге действующего советника министра внутренних дел России. Эта высокая должность не спасла Умнова от уголовного преследования.

Дачи, яхты, вертолеты

Как удалось выяснить «Известиям», недвижимость генерала Умнова может находиться в одном из элитных поселков Ленобласти — в Приозерском районе. По приблизительной оценке питерского риелтора Андрея Мазура, один гектар земли в этом месте может стоить 300-500 тыс. руб. — район очень востребованный и раскрученный, говорит он. По визуальным оценкам, основанным на съемках с квадрокоптера, земельный участок, который предположительно принадлежит Умнову, занимает около 10 га. Вместе с построенным на нем особняком такой участок может стоить около 23-25 млн руб, подчеркнул риелтор.

— Тут генералы живут, майоры всякие с «корочками» бегают, на самолетах летают. Тут «Амфибия» приземлялась, на вертолетах, летают часто, — рассказал «Известиям» местный житель Василий Уманец.

Там же неподалеку может находиться и дом соратника Сергея Умнова — Алексея Семёнова. Первый зампредседателя профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Михайлов сообщил «Известиям», что именно Умнов пригласил Семёнова в Петербург — осенью 2017-го его назначили начальником местного ГИБДД.

Злостное потребление Алексей Семёнов Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

— Вместе они работали, и какие-то дела имели совместные — об этом известно было всем руководителям и сотрудникам Главка. Все эти коммерческие МРЭО всегда имели коррупционную составляющую, что в результате вылилось в уголовное дело, — сказал эксперт.

Третий фигурант — бывший зам по тылу петербургского главка, генерал Иван Абакумов . В последнее время он жил в Крыму, ездил на дорогом внедорожнике, который, по документам, принадлежал ранее упомянутому фонду. Год назад Абакумов избавился от уголовного преследования за подделку документов — по фальшивому больничному он не лечился, а отдыхал на полуострове. В том же месяце генерал был освобожден от должности. Теперь прежние проблемы с законом могут рассматриваться как отягчающие, считают эксперты.

Во время расследования в СМИ появлялась информация, что Абакумов, предположительно, является собственником экспедиционной яхты за €800 тыс., квартиры в центре Петербурга площадью 250 квадратных метров, загородного дома и элитных внедорожников.

Нашли женщину

К вечеру 6 июля в скандальном деле появился четвертый подозреваемый — бывший начальник юридического отдела питерского Главка Елена Копьева. Она отвечала за документацию и причастна к эвакуации автомобилей частными фирмами, считает следствие.

Кого еще поддерживали отдельные представители силовой элиты Северной столицы — предстоит выяснить правоохранителям. Не исключено, что после допросов обыски и задержания продолжатся, а в деле появятся новые фигуранты. Его, судя по всему, заберет под особый контроль центральный аппарат СК.

Злостное потребление Бывший руководитель юротдела ГИБДД Елена Копьева на заседании Басманного суда Москвы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

— Разработка таких высокопоставленных чиновников, в том числе в МВД России — это кропотливая работа оперативных служб. Это говорит о том, что значимость такого расследования повышена, и такие региональные коррупционеры всегда под пристальным вниманием руководства МВД, ФСБ и других служб, — отметил директор НИИ проблем коррупции Сергей Сапронов.

Вечером 6 июля всех четверых подозреваемых привезли в Басманный суд. СК попросил арестовать их на два месяца. Согласно УК РФ, им грозит до десяти лет колонии.

Первым суд принял решение в отношении Елены Копьевой и удовлетворил запрос следствия — два ближайших месяца она проведет в СИЗО. Рассмотрение дел о мере пресечения остальным фигурантам дела затянулось до позднего вечера и проходило в закрытом режиме.