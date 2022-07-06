Генералов Умнова и Абакумова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы на заседании в среду, 6 июля, арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Суд принял решение приговорить Умнова к заключению под стражу до 5 сентября 2022 года, Абакумова — до 6 сентября 2022 года.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

«В ходе заседания суда Абакумов заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса», — говорится в решении суда об избрании меры пресечения в отношении Абакумова.

Процесс по делу проходил в закрытом для прессы режиме. Такое решение было принято в целях неразглашения данных свидетелей, а также ради сохранения в тайне информации, публикация которой может нанести вред следствию.

Ранее в этот день суд арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Умнов, Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов были задержаны 6 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.