В СК подтвердили возбуждение дела против генерала МВД за махинации с больничным

В петербургском управлении Следственного комитета подтвердили информацию о возбуждении дела в отношении генерал-майора МВД Ивана Абакумова, который подозревается в махинациях с больничным. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Действительно, по материалам главного управления собственной безопасности МВД в отношении Абакумова сегодня возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей»)», — сообщили информагентству в управлении СКР.

Ранее в пятницу издание «Фонтанка» сообщило, что 7 июня Абакумов обратился в больницу и был госпитализирован в связи с повышенным артериальным давлением. Позже он предоставил в ГУ МВД бюллетень, согласно которому до 28 июля он лечился в стационаре. На этот период у генерала был запланирован отпуск, а в связи с госпитализацией ему должны были этот отпуск продлить. Однако выяснилось, что с 10 по 28 июля Абакумов не лежал в больнице, а отдыхал в Крыму.

По информации издания, генерала уже допросили. Он признал факт правонарушения и отметил, что не считает его «недостойным внимания Следственного комитета».