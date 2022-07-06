МВД сообщило о задержании трех петербургских генералов после допроса

Следствие выявило факты злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявили 6 июля в ведомстве.

«В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. Силовики приобретали на средства фонда содействия программам ГУВД Спб и ЛО имущества в целях личного использования.

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