В Крыму задержан экс-заместитель по тылу начальника ГУ МВД Иван Абакумов

Экс-замначальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов задержан в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом «Известиям» 5 июля сообщил информированный источник.

По его данным, Абакумова этапируют в Москву.

Отмечается, что расследование данного дела проходит при полном содействии главка петербургской полиции.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал об обысках на рабочем месте и в жилье начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова.

Возможная причина следственных действий — расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), возбужденного в июле 2020 года. Тогда оперативники Управления собственной безопасности провели обыски обособленных подразделений Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).