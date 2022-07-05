ФСБ проводит обыски у помощника главы МВД РФ Умнова

Сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски у помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает сайт 47.news со ссылкой на источники.

По данным источника издания, силовики посетили служебную квартиру Умнова в Москве. Также обыски проводятся в его квартире в Петербурге и в загородном доме в поселке Удальцово в Ленинградской области.

Причина проведения обысков не называется.

Предположительно, визит связан с уголовным делом, возбужденным Следственным комитетом Петербурга по факту злоупотребления должностными полномочиями руководителей петербургского главка МВД в 2020 году. В материалах дела фигурирует «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». По мнению следствия, туда поступали средства от коммерсантов не на совсем добровольных основаниях.

«Судя по всему, имеются основания полагать, что к делу 2020 года причастны и бывший начальник ГУ МВД Петербурга и нынешний начальник ГИБДД Петербурга и Ленинградской области. Не исключаю, что в отношении них даны определенные показания в рамках того дела по Фонду, либо имеются оперативные данные ФСБ об их причастности», — прокомментировал ситуацию «Известиям» адвокат Тимур Рзаев.

С 2012 по 2019 год Умнов возглавлял Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого он перешел на работу в Москву в должности помощника министра внутренних дел РФ.

Ранее во вторник источник «Известий» сообщил об обысках у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова, которые могут быть связаны с тем же делом. Мероприятия проводятся на рабочем месте Семёнова, а также по месту проживания. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Помимо этого, обыски прошли у экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова и экс-начальника автохозяйства ГУ МВД Сергея Луня, а также в офисе Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Расследование проходит при полном содействии главка петербургской полиции.