Помощник главы МВД Умнов находится в ИВС на Петровке

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Умнов задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Его подозревают в злоупотреблениях полномочиями.

«Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38. Генерал сказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя не он не признает», — сказали ТАСС в ОНК.

Накануне сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски у помощника главы МВД России. Кроме того, в тот же день прошли обыски у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и задержали экс-заместителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова в Крыму.

Как сообщил источник «Известий», возможная причина следственных действий — расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), возбужденного в июле 2020 года. Тогда оперативники Управления собственной безопасности провели обыски обособленных подразделений межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

Сергей Умнов с 2012 по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.